Kanjas: Srećan sam u Zvezdi, nije istina da me traže u Grčkoj

Hoze Kanjas je prošle godine u ovo vreme bio pred vratima Crvene zvezde kao kapitalno pojačanje. Kada je stigao na Marakanu, očekivalo se mnogo od njega.

Došao je kao predstavnik španske škole, sa iskustvom igranja u Primeri i Premijer ligi, a posle osvojene duple krune u Grčkoj. U fudbalskoj biografiji je imao sve što je potrebno da postane jedan od oslonaca Crvene zvezde. U prvim utakmicama je opravdao očekivanja, odigrao je bitnu ulogu u najvažnijim kvalifikacionim duelima protiv Kopenhagena i Janga Bojsa i bio jedan od njazaslužnijih za plasman Crvene zvezde u Ligu šampiona. Upravo u Ligi šampiona su se prepoznale njegove granice, počeo je da pada u formi i dolaskom novog trenera Dejana Stankovića je sklonjen iz tima na polusezoni. Očekivalo se da napusti Marakanu, ali je ostao i osvojio titulu.

U razgovoru za grčke medije ističe da mu je drago što je deo šampionskog tima crveno-belih iako nije igrao pola godine.

„Teška godina... Veoma sam srećan što sam osvojio šampionsku titulu drugu sezonu zaredom ali nije isti osećaj kao kada je PAOK bio prvak prošle godine. Ono što sam doživeo na Tumbi je nešto drugačije. PAOK je do titule došao bez poraza, osvojili smo duplu krunu i bila je to potpuno neverovatna godina. Ljudi znaju šta sam uradio za PAOK prethodnih godina dok sam bio u timu. Bila mi je to prva i najslađa titula u karijeri. Srećan sam što sam u Zvezdi, ali me boli način na koji sam napustio PAOK i kako mi je rečeno da mogu da idem posle duple krune. Zaista sam želeo da ostanem na Tumbi, ali takav je život“, kaže Kanjas.

Iako su grčki mediji pisali da bi Španac ovog leta mogao da pređe u Panatinaikos, on kaže da to nije tačno.

„Prvih šest meseci u Beogradu su bili sjajni, igrao sam Ligu sampiona što mi ranije u Grčkoj nije pošlo za rukom. U ovom trenutku ne znam kakva mi je budućnost. Ima još godinu dana ugovora sa Zvezdom i nije tačno ono što se pisalo da imam ponude iz Grčke“.

On je prokomentarisao i saigrača Matea Garsiju koji bi posle godinu dana mogao da se vrati iz Zvezde u Grčku gde ga žele Aris i AEK.

„On je jako dobar igrač i igrao je odlično u Arisu prošle sezone. Ne znam da li je istina da Aris želi da ga vrati, ali znam da Garsija ima kvalitet da igra u bilo kojem grčkom klubu. Za njega je dobro što postoji interesovanje drugih klubova“.