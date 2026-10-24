Kapital stigao, ali bodova nema, pa nema: Mikautadze šokirao Mestalju u 90+6. minutu
Vreme čitanja: 8min | sub. 24.10.26. | 20:43
Valensija vodila protiv Viljareala u regionalnom derbiju, ali kapitulaciju potpisala duboko u sudijskoj nadoknadi
Lepe vesti za Valensiju na finansijskom planu mogli ste da pročitate juče na našem portalu, ali na takmičarskom – pomaka nema. Samo se nižu razočaranja, a ovo večerašnje posebno je bolno. Em poraz od velikog regionalnog rivala, em golom u 90+6. minutu! Žuta podmornica odbila je da potone na svom poslednjem gostovanju na Mestalji, iako je gibila na poluvremenu, do velikog preokreta je došla pogotkom …. Mikautadzea duboko u sudijskoj nadoknadi vremena – 1:2.
Prvi put u istoriji okršaja nekadašnjeg dvostrukog uzastopnog evropskog vicešampiona i relativno skorašnjeg osvajača Lige Evrope, Valensija je bez pobede nad Viljarealom na šest mečeva zaredom. Ona je bez pobede kod kuće ove sezone, a nakon novog poraza ostaje čvrsto na pretposlednjem mestu na tabeli, dok se Viljareal, nakon nekoliko golgeterski zapaženih izdanja u Ligi šampiona, konačno i u La Ligi pomakao ka gornjem delu tabele.
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U najkraćem: Valensija je vodila na poluvremenu, a da je odnos u udarcima na gol bio 8:1 u korist gostiju. Taj jedan domaćina bio je penal koji je u gol pretvorio Pepelu u 38. minutu. U nastavku se borba rasplamsala, Valensija je bila ofanzivno mnogo prisutnija, čak je postigla još jedan gol, koji nije priznat zbog ofsajda, ali je Viljareal preko Aleksa Frimana stigao do ipak zasluženog izjednačenja.
Onda je domaći tim stekao brojčanu prednost zbog isključenja Pape Geja, ali je tu superiornost poništio Harvi Eliot tako što je u razmaku od par sekundi dobio dva žuta kartona. U odnosu snaga 10 na 10, Mikautadze je istrčao kontru, izlomio Pepelua i šokirao Mestalju.
Od tih osam šuteva u prvom poluvremenu, samo je jedan išao u okvir gola, kada je Dumitresku zaustavio pokušaj Bjukenena. Viljareal je, dakle, bio bolji, ali više je Valensija bila lošija. Pa ipak, Veiga je u kaznenom prostoru nagazio Rabu, koji je još u 14. minutu zamenio teže povređenog Otorbija, a tek nakon intervencije iz VAR sobe, Pepelu je dobio priliku sa bele tačke. I nije omašio.
Neuporedivo sadržajnije bilo je drugo poluvreme. Nizale su se prilike na obe strane, kao što rekosmo Tarega je u 55. minutu postigao i gol, ali nakon nedozvoljene pozicije saigrača. U 69. minutu Friman se iz drugog plana prikrao u protivnički kazneni prostor i udarcem glavom na centaršut Kardone poravnao rezultat.
Onda je Pape Gej isključen zbog grubog starta u 79. minutu, Valensija je dobila priliku da pojuri trijumf, ali je veliku glupost načinio Eliot, bukvalno je dobio dupli žuti karton zbog prigovora, a okoliko je skupa bila ta njegova greška, pokazao je gruzijski reprezentativac u 90+6. minutu.
PRIMERA – 10. KOLO
Petak
Alaves – Malaga 1:1 (0:1)
/Manjas 89 – Ninjo 44/
Subota
Rajo Valjekano - Elče 0:3 (0:2)
/Redondo 23 pen, Nino 36 pen, Valera 68/
Rasing Santander - Espanjol 2:1 (0:0)
/Beloćian 69, Zabiri 84 - Ekspozito 62/
Valensija - Viljareal 1:2 (1:0)
/Pepelu 38 pen - Friman 69, Mikautadze 90+6/
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