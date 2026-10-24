Kapital stigao, ali bodova nema, pa nema: Mikautadze šokirao Mestalju u 90+6. minutu

Lepe vesti za Valensiju na finansijskom planu mogli ste da pročitate juče na našem portalu, ali na takmičarskom – pomaka nema. Samo se nižu razočaranja, a ovo večerašnje posebno je bolno. Em poraz od velikog regionalnog rivala, em golom u 90+6. minutu! Žuta podmornica odbila je da potone na svom poslednjem gostovanju na Mestalji, iako je gibila na poluvremenu, do velikog preokreta je došla pogotkom …. Mikautadzea duboko u sudijskoj nadoknadi vremena – 1:2.

Prvi put u istoriji okršaja nekadašnjeg dvostrukog uzastopnog evropskog vicešampiona i relativno skorašnjeg osvajača Lige Evrope, Valensija je bez pobede nad Viljarealom na šest mečeva zaredom. Ona je bez pobede kod kuće ove sezone, a nakon novog poraza ostaje čvrsto na pretposlednjem mestu na tabeli, dok se Viljareal, nakon nekoliko golgeterski zapaženih izdanja u Ligi šampiona, konačno i u La Ligi pomakao ka gornjem delu tabele.