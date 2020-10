Izašao je na poluvremenu utakmice protiv Kadiza i Real je izgubio (1:0). Nije igrao protiv Šahtjora i Real je izgubio (3:2). Vratio se na teren protiv Barselone i Real je pobedio (3:1).

Bez Serhija Ramosa prosto – ne može. Ne mogu Blankosi da savladaju čak ni „boraniju“ kakav je Kadiz ili drugi tim Šahtjora (došli bez 13 igrača u Madrid). Ali, zato sa kapitenom je to ponovo Kraljevski klub, sposoban da tuče Barselonu nasred Nou Kampa.

Kapiten, vođa, lider. Čovek koji je osigurač Realove odbrane. Kada njega vide u timu, mirnog pulsa igraju i Varan i Modrić i Benzema i Kurtoa. Nema panike, zna se čiji se glas jedino čuje na terenu i čije komande moraju da se slušaju.

Ali, nije Ramos samo to. On je i najbolji izvođač penala na svetu. Iako bi po nekoj logici stvari trebalo da to zvanje pripada nekom napadaču, vezisti, nekom ko ume da „slaže“ kad krene prema lopti, ipak je štoper Reala taj koji je protiv Barselone u El Klasiku iskoristio 25. jedanaesterac uzastopno!

Serija kreće nakon septembra 2018. godine i promašaj protiv „njegove“ Sevilje. Od tada, evo za nešto malo više od dve godine, Ramos je tukao 25 penala i sve je iskoristio. A, sećaju se sada mnogi 2012. godine kada je Serhio na utakmici protiv Bajerna poslao loptu zamalo preko stadiona. Čak je surovu provokaciju objavio i Manuel Nojer, golman Bavaraca, na internetu:

„Nisam znao da Ramos voli da šutira penale preko prečke. Primećeni su neka nova planeta ili neidentifikovani leteći objekat u svemiru“, pisao je Nojer.

Osveta se, kažu, pije hladna. Godinu kasnije Real je došao na Alijanc arenu i torpedovao Bajern sa 4:0. Ramos je postigao dva gola, prva dva gola. Ućutkao Nojera za sva vremena. Ako je ona lopta s bele tačke završila u svemiru, ove dve su spakovane iza leđa nemačkog golmana.

Pogodak protiv Barselone je bio i jubilarac za kapitena Reala. Bio mu je to 100. gol u belom dresu. Od prvog, protiv Olimpijakosa u Ligi šampiona 6. decembra 2005. godine do poslednjeg prošlo je tačno 5.801 dan. Ramos samo nastavlja svoj niz, koji ga je već doveo do zvanja najefikasnijeg defanzivca u istoriji španskog fudbala. Serhio je došao do stotke, a iza njega je upravo čovek koji je sedeo na protivničkoj klupi, Ronald Kuman, koji je postigao 88 golova u dresu Barselone.

Ni tu nije kraj priče o Ramosovim brojkama. Ide jedna fantastična: od dana kada je došao na Santjago Bernabeu, kapiten Reala nije propustio nijednu utakmicu sa Barselonom! Ovo mu je bio 31. nastup u prvenstvenom El Klasiku i po tome se izjednačio sa rekorderima Hentom i Raulom, a kada se dodaju i mečevi na svim frontovima, 45 puta je vodio bitke sa Kataloncima.

Kažu Španci, od momenta kada je zbog povrede napustio utakmicu sa Kadizom, Serhio Ramos je krenuo u paklene pripreme za El Klasiko. Nije izlazio iz teretane.

„Za Ramosa bi propuštanje ove utakmice bilo ravno pucnju u nogu“, piše AS.

Bez njega u timu, ko zna kako bi se meč završio. Ovako, kapiten je omogućio da se u Madridu danas lakše diše...