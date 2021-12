Karletu se ne govori "ne": Isko od ljubimca do skrajnutog

Kada je prvog jula 2013. zvanično postao igrač Real Madrida u transferu od kog je Malaga zaradila 30.000.000 evra, tada 21-godišnji ofanzivni vezista Isko Alarkon bio je prva kupovina novog trenera Karla Anćelotija.

U svojoj prvoj sezoni za Kraljevski klub odigrao je 53 utakmice, dao 11 golova i imao devet asistencija, a pamti se sjajna igra u finalu Lige šampiona protiv gradskog rivala Atletika, kada je ulaskom sa klupe povukao ekipu ka produžecima, u kojima je Real stigao do ubedljivih 4:1. Uspeo je italijanski stručnjak na najbolji način da iskoristi talenat Zlatnog dečka iz 2012. godine i podigne mu nivo igre toliko da su Realovi navijači i mediji počeli da ga porede sa Zinedinom Zidanom.

Imao je mladi Andalužanin veliko poverenje Karla Anćelotija, posle njegovog odlaska i Rafe Beniteza, ali je sa Zinedinom Zidanom trnovito počeo, da bi potom postao i važan deo njegovog tima. Po postavljanju Francuza na mesto trenera 2016. Isko nije bio u prvom planu. Potrajalo je to nekoliko meseci, tokom kojih je javno komentarisao da mu je teško jer vredno trenira, ali mu trener ne pruža šansu. Uspeo je potom da se ustali u ekipi i sve je delovalo idilčno neko vreme. Dok februara 2018. nije otvoreno negodovao prilikom zamene u porazu od Espanjola 0:1.





Nije mu to Zidan zaboravio po povratku na klupu. U svom drugom mandatu koristio ga je minimalno, a onda se ofanzivni vezista sam "zakopao" kada je na klupi sa saigračima ironično komentarisovao Zidanove odluke o svojoj minutaži.

"Kada me izvodi iz igre uradi to u 50-60. minutu, nekada i na poluvremenu. A kada me uvodi, uradi to u 80. minutu", pričao je Isko zasmejavajući Marsela i Modrića, ali ne znajući da ga snimaju kamere.

Odlazak Francuza i ponovno angažovanje Anćelotija vratili su sjajnom dribleru nadu u bolje dane, ali entuzijazam nije potrajao. Našao se u startnoj postavi za mečeve drugog i trećeg kola (3:3 protiv Levantea, 1:0 protiv Betisa), međutim, ni te utakmice nije odigrao do kraja.

Još četiri puta je ulazio s klupe, sve u Primeri, i to bi - čini se - bilo to što se tiče Iskovih igara za Real Madrid. U poslednja tri meča nije se čak ni zagrevao, primetili su španski novinari.

Pretpostavlja se da je to Anćelotijeva kazna 29-godišnjem vezisti zbog njegovog ponašanja u meču sa Granadom krajem novembra (4:1 za Real). Tada je Isko, revoltiran što su Kamavinga i Jović pozvani da uđu u igru pre njega iako su sva trojica istovremeno poslati na zagrevanje, prestao sa vežbama i seo nazad na klupu. Verovatno želevši da izbegne javni konflikt, iskusni Anćeloti ga je ipak poslao na teren kada i pomenutu dvojicu, ali od tada Isko kao da više ne postoji za njega. Pobede nad Šerifom u Ligi šampiona (3:0), te Seviljom (2:1) i Bilbaom (1:0) u Primeri, Isko je ispratio sa klupe za rezerve. Ako mu je za utehu, ima mesto za gledanje utakmice o kakvom milioni ljubitelja fudbala maštaju...

Dok je igrao, Isko je doprineo osvajanju četiri Lige šampiona. Real mu je 2017. dao produžetak ugovora do leta 2022, dakle, još nešto više od šest meseci ostalo mu je do kraja saradnje sa najtrofejnijim klubom sveta.

Ugovor neće biti produžen, to je odavno poznato, a moguće je da Isko i ne dočeka kraj sezone, već u januaru promeni klub.

Nadao se, sada već iskusni vezista, da će povratak Italijana promeniti njegov status i da će ponovo dobiti važnu ulogu u timu, ali ništa od toga. Međutim, reklo bi se da je sam kriv. Možda bi mu Anćeloti i pružio još koji minut i šansu na terenu da nije reagovao kao što jeste.

Jednostavno, stručnjaku kakav je 62-godišnji Italijan ne govori se "ne". Teško je setiti se nekog pojedinca pre Iska da je to učinio, mada imao je Anćeloti probleme sa svlačionicom Bajern Minhena oko svojih taktičkih zamisli, što je navodno i dovelo do rastanka sa Bavarcima posle manje od godinu i po dana.