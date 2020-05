Katanija pred bankrotom

Krajem prošle, te početkom ove decenije Katanija je bila stabilan član Serije A, da bi u sezoni 2012/13 kao kruna dobrih partija crveno-plave družine stigla u vidu osme pozicije u elitnom rangu, što je ujedno najbolji rezultat u istoriji kluba sa Sicilije.

Bio je to period kada su miks uglavnom italijanskih i argentinskih fudbalera predvodili legendarni Đuzepe Maskara, Đuzepe Beluši, Mariano Izko, Nikola Legrotalje, Nikola Spolji, te Alehandro Papu Gomez koji se tada polako privikavao na Evropu. Od te istorijske sezone, sve se okrenulo za 180 stepeni. Naredne godine Katanija je ispala u Seriju B, potom je zbog nameštanja mečeva usledila i selidba u Seriju C, gde popularni Slonovi i trenutno tavore.

Međutim, tu nije kraj njihovim problemima, jer klubu zbog loše finansijske situacije koja je iz godine u godinu postala sve gora, preti bankrot.

Naime, kako prenosi Gazeto delo Sport, dugovi su u prethodnih pet godina, od kad je klub u trećem rangu takmičenja, narasli sa 4.500.000 na 15.000.000 evra, što je navelo je vlasti u Italiji da podnesu zahtev za bankrot, a suđenje je zakazano za 25. maj.

To znači da Katanija ima vremena do 22. maja da dostavi dokumente kojima bi potvrdila da bi klub mogao da bude finansijski održiv. Jedna od opcija je i pronalaženje novog kupca, ali vremena za bilo kakav manevar gotovo da nema, a na sve to nakačila se i teška finansijska situacija izazvana pandemijom korona virusa.