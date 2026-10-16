Kerik: Nisam bitan ja, Junajted je veći od svih i rezultat je potreban klubu

Lisandro se ipak oglasio u četvrtak, posle kriznog sastanka sa čelnicima kluba, saopštenjem u kojem je jasno stavio do znanja šta oseća. Iako je bilo primetno da se nigde direktno ne izvinjava direktoru i članovima uprave, činin se da je želja svih u klubu bila da se ovaj slučaj što pre stavi "ad akta" kako bi se sa što manje buke ušlo u nastavak sezone i teške utakmice koje im slede u narednih nekoliko nedelja.

nedelja, 15.00: (2,45) Lids (3,40) Mančester Junajted (2,85)

Logično je bilo da se menadžer Majkl Kerik suoči sa brojnim pitanjima na tu temu, ali čini se da je on bio veoma jasan u nameri da se čitav slučaj zatvori i krene dalje.

"Sve je završeno, stvarno. Kao grupa smo sve završili, nema nikakve drame. Neko je rekao nešto što nije smeo, ali to nas ne odvraća od onog što stvaramo ovde niti utiče na timski duh. Momci su danas trenirali zaista dobro. Osetio se dobar timski duh na treningu. Mislim da smo bili fantastični, možda je ovo bio i najbolji trening u poslednje vreme", kaže Kerik.

On ističe da veruje da će stvari uskoro krenuti na bolje i dodao je i da će Martinez svakako biti u kombinaciji da počne meč na Eland roudu.

"Spolja, vi imate neke informacije oko toga da smo razgovarali, ali sve je prosto. Svi smo dobro razumeli situaciju i šta to znači. Liča je dao izjavu da je to bila njegova greška. I to je sve. Među grupom je zaista dobar osećaj, tako deluje iznutra. Rezultatski, nismo išli po planu, ali duh i zajedništvo su tu i ovo je bio jedan od najboljih treninga koje smo imali. Osetila se neka svežina u grupi i to mi se stvarno dopalo", kaže Kerik.

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Tim i rukovodstvo su proteklih dana bili izloženi baražnoj vatri kritičara, među njima su bile i neke od klupskih legendi, poput Vejna Runija, Roja Kina ili Nikija Bata i Gerija Nevila, ali to Kerika ne zabrinjava.

"Ima mnogo ljudi koji pričaju razne stvari, bivših profesionalaca i onih drugih, ali to ne i da oni razumeju šta se dešava ovde. Igrači mi u potpunosti veruju. Ne znači da je nešto istina samo zato što oni to govore. Ja vam kažem istinu. Ekipa danas je bila fantastična", kaže strateg Junajteda.