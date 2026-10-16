Kerik: Nisam bitan ja, Junajted je veći od svih i rezultat je potreban klubu
Vreme čitanja: 4min | pet. 16.10.26. | 15:54
Nije se menadžer Junajteda ugrizao za usnu, niti za jezik...
Turbulentna nedelja za Mančester Junajted posle poraza u Madridu od Atletika u Ligi šampiona, nastavlja se pripremama za još jedno pakleno gostovanje, Lidsu u nedelju od 15.00.
U centru pažnje, naravno, bio je štoper Lisandro Martinez, posle prozivki na račun uprave kluba i sportskog direktora Džejsona Vilkoksa, oko slabo odrađenog letnjeg prelaznog roka. Emotivni Argentinac nije imao dlake na jeziku, ali ni kočnicu.
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Lisandro se ipak oglasio u četvrtak, posle kriznog sastanka sa čelnicima kluba, saopštenjem u kojem je jasno stavio do znanja šta oseća. Iako je bilo primetno da se nigde direktno ne izvinjava direktoru i članovima uprave, činin se da je želja svih u klubu bila da se ovaj slučaj što pre stavi "ad akta" kako bi se sa što manje buke ušlo u nastavak sezone i teške utakmice koje im slede u narednih nekoliko nedelja.
nedelja, 15.00: (2,45) Lids (3,40) Mančester Junajted (2,85)
Logično je bilo da se menadžer Majkl Kerik suoči sa brojnim pitanjima na tu temu, ali čini se da je on bio veoma jasan u nameri da se čitav slučaj zatvori i krene dalje.
"Sve je završeno, stvarno. Kao grupa smo sve završili, nema nikakve drame. Neko je rekao nešto što nije smeo, ali to nas ne odvraća od onog što stvaramo ovde niti utiče na timski duh. Momci su danas trenirali zaista dobro. Osetio se dobar timski duh na treningu. Mislim da smo bili fantastični, možda je ovo bio i najbolji trening u poslednje vreme", kaže Kerik.
On ističe da veruje da će stvari uskoro krenuti na bolje i dodao je i da će Martinez svakako biti u kombinaciji da počne meč na Eland roudu.
"Spolja, vi imate neke informacije oko toga da smo razgovarali, ali sve je prosto. Svi smo dobro razumeli situaciju i šta to znači. Liča je dao izjavu da je to bila njegova greška. I to je sve. Među grupom je zaista dobar osećaj, tako deluje iznutra. Rezultatski, nismo išli po planu, ali duh i zajedništvo su tu i ovo je bio jedan od najboljih treninga koje smo imali. Osetila se neka svežina u grupi i to mi se stvarno dopalo", kaže Kerik.
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Tim i rukovodstvo su proteklih dana bili izloženi baražnoj vatri kritičara, među njima su bile i neke od klupskih legendi, poput Vejna Runija, Roja Kina ili Nikija Bata i Gerija Nevila, ali to Kerika ne zabrinjava.
"Ima mnogo ljudi koji pričaju razne stvari, bivših profesionalaca i onih drugih, ali to ne i da oni razumeju šta se dešava ovde. Igrači mi u potpunosti veruju. Ne znači da je nešto istina samo zato što oni to govore. Ja vam kažem istinu. Ekipa danas je bila fantastična", kaže strateg Junajteda.
Deluje da ga preterano ne dotiču ni priče o mogućem otkazu. Na opasku da mu je u nedelju potreban rezultat, brzo je reagovao.
"Ne treba rezultat meni! Rezultat je potreban svima. Ne radi se o meni. Mančester Junajted je veći od bilo kog individualca, od mene, bilo kog igrača, bilo kog ko radi ovom klubu. Uvek je tako bilo, tako da se ne radi o meni. Ne dolazim ovde na posao svakog dana misleći da se radi o meni. Dakle, nisam pitanju ni ja ni bilo ko od igrača. U pitanju je fudbalski klub. Za njega radimo, živimo, imamo veliku istoriju koje moramo biti dostojni. To nas motiviše svakog dana, sve što je najbolje za klub i tim u nedelju, to je najvažnije", poručio je Kerik.
Svestan je da Lids ima odličan start i da će biti veoma teško na jednom od najtežih gostovanja.
"Danijel Farke je uradio fantastičan posao. Od početka prošle sezone, pa sve do sada i svih promena koje su napravili. Z to kako igraju, kako su stvarno postali jedan dobar tim u Premijer ligi, sve čestitke idu Danijelu i njegovom timu ljudi", zaključio je Kerik.
PREMIJER LIGA, 7. KOLO
Subota
13.30: (3,20) Everton (3,50) Čelsi (2,20)
16.00: (1,25) Mančester Siti (6,50) Ipsvič (10,0)
16.00: (2,50) Brentford (3,45) Liverpul (2,75)
16.00: (1,75) Fulam (3,60) Hal (4,90)
18.30: (2,35) Njukasl (3,50) Aston Vila (2,90)
Nedelja
15.00: (2,15) Bornmut (3,45) Sanderlend (3,35)
15.00: (2,45) Lids (3,40) Mančester Junajted (2,85)
15.00: (1,55) Brajton (4,50) Kristal Palas (5,40)
17.30: (5,70) Notingem Forest (3,80) Arsenal (1,63)
Ponedeljak
21.00: (1,50) Totenhem (4,30) Koventri (6,50)
*** kvote su podložne promenama