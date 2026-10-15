Lisandro se oglasio, izvinjenja ni u tragovima

Ipak, oni koji su očekivali pokajanje, ostali su praznih ruku. Martinez jeste objavio zvanično saopštenje u kojem je pokušao da pojasni svoje reči, pravdajući ih 'besom i frustracijom' zbog lošeg rezultata, ali ono što je svima zapalo za oko jeste činjenica da izvinjenja nema ni u tragovima. Argentinac nije uputio ni reč žaljenja klubu, niti pomenutom Vilkoksu , već je svoje oštre kritike upakovao u priču o 'visokim standardima' i 'ambiciji', jasno stavivši do znanja da ne odstupa od suštine onoga što je izgovorio.

Bura u Mančester junajtedu se ne stišava, Lisandro Martinez je i dalje u centru pažnje. Nakon izjava koje je dao posle poraza od Atletiko Madrida (0:2) u Ligi šampiona , a u kojima je otvoreno kritikovao upravu kluba zbog nedostatka ambicija pokazanih na tržištu i direktno prozvao tehničkog direktora Džejsona Vilkoksa , argentinski štoper je odlučio da se ponovo oglasi. Njegov istup pred kamerama izazvao je pravi potres na Old Trafordu i reakciju fudbalske javnosti u Engleskoj koja je čekala reakciju čelnih ljudi sa Old Traforda i eventualni pokušaj spuštanja tenzija.

"Nakon svega što je rečeno o mojim jučerašnjim komentarima, želim da podelim nekoliko misli o onome što sam izgovorio i o tome kako se osećam. Posle utakmice sam govorio iz besa i frustracije jer nismo ostvarili rezultat koji smo svi želeli. Oni koji me poznaju znaju kako proživljavam fudbal, sa strašću, posvećenošću i ogromnom željom za pobedom. A kada stvari ne idu kako treba, to boli, posebno kada predstavljate klub sa istorijom i renomeom kakav ima Mančester junajted. Moje reči odražavaju ono što osećam i koliko želim da vidim ovaj klub kako se bori za najveće trofeje. Ti visoki standardi su deo mog viđenja fudbala i odgovornosti koju donosi nošenje ovog dresa.

Kada govorim o tome da želim više, govorim o ambiciji koju svi moramo imati kao deo ovog kluba. Da nastavimo da rastemo, da postanemo snažniji i da imamo sve što nam je potrebno da bismo se takmičili na najvišem nivou. To su standardi kojih se svi moramo držati, počevši od mene. Znam da smo, pre svega, mi igrači ti koji moraju da donesu rezultate, i stavljam sebe na čelo te odgovornosti. Moramo da zahtevamo još više od sebe i da radimo zajedno kako bismo vratili Mančester junajted na vrh.