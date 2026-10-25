Kerik po taktu Fergusona, može li Junajted da "ubere trešnje" u oktobru i spasi se ponora?
Vreme čitanja: 5min | ned. 25.10.26. | 09:43
Meč na Old Trafordu sa Bornmutom stavlja mladog trenera pod veliki pritisak, jer ako ne pobedi, jasno je šta ga čeka
Kad je teško - tu je Ferguson. Makar kao inspiracija. Majkl Kerik je u trenutku očajanja, pred možda i poslednju utakmicu na klupi Junajteda, pozvao trenersku legendu da mu da savet. I verovatno ga dobio, ali da li će to pomoći Mančester Junajtedu u ovom grotlu nevolja koje su ih snašle posle sedam uzastopnih mečeva bez pobede?
Teško je reći, ali činjenice su neumoljive i sve osim pobede od 15.00 protiv Bornmuta na Old Trafordu, moglo bi da okonča misiju Kerika na klupi giganta, koji je već 13 godina u istom krugu nevolja u kojem se sve ponavlja. Menadžeri dolaze i odlaze, a Junajted ne uspeva da se vrati tamo gde veruje da mu je mesto.
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Po čemu se odmah moglo videti da je Keriku nešto šapnuo na uvo legendarni bos sa Teatra snova? Pre svega po tome što je u petak pred novinare izašao sa skoro šestominutnim monologom, koji je mnogo podsetio na nekadašnja obraćanja medijima škotskog stručnjaka. Kerik je izneo srce na dlanu, rekao šta ga tišti, ali je pokazao i tu oštricu, tu "fergusonovsku" vatru da se bori do poslednjeg momenta. I obećao - videćete sasvim drugačiji tim.
15.00: (2,35) Mančester Junajted (3,60) Bornmut (2,85)
Da li ćemo, to je drugo pitanje, jer da bi se u pobede pretvorilo to što je rekao, moraće da povuku najviše oni koji su ga u ovih prvih sedam kola u sezoni, ostavili na cedilu. Igrači.
Drugo pitanje je - da li će Bruno Fernandeš, koji se osmelio da Keriku i njegovim saradnicima, direktno prebaci krivicu za debakl kraj jezera Komo, biti u startnoj postavi? Da li će Kerik pokazati da je on taj koji se pita, ili će prevagnuti ona njegova mekša strana, da, kako je i sam rekao, "drži kišobran dok on kisne, a da svi ostali budu suvi".
Kerik je upitan da li je stvarno razgovarao sa Fergusonom, i bivšim saigračem i takođe nekadašnjim trenerom, Oleom Gunarom Solskjerom.
"Ja razgovaram sa obojicom gotovo redovno. Nema ništa posebno u tome. Blizak sam sa obojicom i razgovaramo svakodnevno. Ništa drugačije nije bilo ni ove nedelje", otkrio je Kerik.
Jedna od stvari na koje su podsetili Kerika je i činjenica da ovog leta nisu dovedeni svi igrači koje je želeo, barem ne na svim pozicijama, poput levog beka i napadača. Ipak, mladi trener kaže da se ne radi o tome da li je dovoljno podržan od strane sportskog sektora.
"Ima mnogo elemenata, različitih, zbog čega nismo uspeli više da pobeđujemo. Tu sam veoma jasan. Ne radi se o dobijanju podrške, već o tome da se na terenu rade prave stvari da bi se ostvarili rezultati. U poslednje vreme nismo uradili mnogo toga", dodao je Kerik.
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A onda je došlo i neminovno pitanje poverenja u igrače koje vodi.
"Verujem im sto odsto, da, verujem im. Meč sa Komom nije bio dobar za nas iz mnogo razloga. Svi to znamo, to je očigledno. Definitivno verujem momcima i videćete, bićemo drugačiji tim u nedelju. Moramo da budemo drugačiji tim u nedelju".
Jedna od stvari koje je i sam rekao posle meča u Italiji je da se ne može pobeđivati ako se ne trči napred i nazad. Sada je dodatno pojasnio da nije stvar samo u trčanju i presingu.
"Mora se biti oprezan sa tim što sam rekao oko nedovoljno trčanja. Rekao sam već, otkako smo tu pobedili smo u mnogo mečeva. I onda svi opet pričaju o presingu. Da, presing je samo jedan mali deo fudbala. Imate mnogo načina kako ljudi klasifikuju presing, šta je to u stvari, šta se tu radi, kakve su vam tu snage, je li to samo pokrivanje prostora...Mnogo se u poslednje vreme priča o presingu. Ne morate nužno da vršite presing da biste dobijali utakmice. Ponekad da, ponekad ne. Tako da moramo da budemo oprezni sa tim. Nije nužno samo statistika trčanja ta koja definiše jednu utakmicu. Moramo otud da se vratimo mnogim stvarima koje smo radili prošle sezone. I na mnogim od tih utakmica bili smo u redu. Ustvari, moramo da se vratimo na svoj najbolji nivo", podvukao je Kerik.
Da bi pobedili Bornmut, koji je dva mesta ispod njih na tabeli, tačnije na 15. mestu sa bodom manje, moraće zaista sve iz korena da promene. Jer gosti sa juga Engleske su za njih u poslednjih šest mečeva nerešiva enigma.
Prošle sezone, na Old Trafordu je bilo 4:4, a proletos na stadionu gostiju 2:2. U tih poslednjih šest okršaja, Bornmut je slavio dva puta uz četiri nerešena rezultata. Junajted nije dobio tri poslednja okršaja sa Trešnjicama na svom stadionu, a poslednja pobeda Crvenih đavola izborena je 20. maja 2023. u gostima, kada je bilo 1:0. Strelac je tada bio Kazemiro, koji je letos napustio Junajted i jasno je da se njegov odlazak i te kako oseti u igri Kerikovog tima.
Da sve bude veći problem, gomilaju se povrede, pa Junajted ni danas neće biti u najjačem sastavu. Lisandro Martinez i Markus Rašford su pod velikim upitnikom, oni nisu igrali ni u sredu u Komu, a povrede i dalje vuku Patrik Dorgu, Luk Šo, Kobi Mainu, Manuel Ugarte i Benjamin Šeško.
Što se tiče Bornmuta, posle sloma od Čelsija i poraza od 5:1, tim Marka Rozea je uhvatio sjajan zalet vezavši tri pobede, protiv Šturma i Milana u Ligi Evrope od po 3:0 i 2:0 nad Sanderlendom.
Nemački stručnjak je najavio da će na Old Trafordu zaigrati Džunior Krupi, ali i upozorava svoje igrače da je ranjeni protivnik najopasniji.
"Sigiran sam da će Kerik mnogo toga reći svojim igračima o mentalitetu, naporu i navikama. Čujem svu tu buku oko kluba, ali ne znam da li će nam to pomoći, jer svi u Mančesteru znaju šta da rade. To ne bi trebalo da utiče na nas. Na nama je da budemo koncentrisani, prikažemo svoj stil na terenu i reagujemo dobro na sve situacije. Znam da će biti ljuti i da će meč biti intenzivan. Moramo da se suočimo sa tim, da otvorimo igru i na kraju, želja je da pobedimo", poručio je Roze.
PREMIJER LIGA – 8. KOLO
Petak
Ipsvič - Notingem Forest 1:1 (1:1)
/Ensiso 41 - Neko Vilijams 13/
Subota
Aston Vila - Mančester Siti 2:1 (1:0)
/Džekson 6, 60 - Haland 52/
Koventri - Fulam 0:1 (0:0)
/Bob 80/
Arsenal - Everton 2:0 (1:0)
/Konsa 7, Gabrijel 68/
Čelsi - Totenhem 0:2 (0:0)
/Penders 77ag, Tel 87/
Nedelja
15.00: (2,15) Liverpul (3,90) Brajton (3,00) MOZZART RELAX
15.00: (4.30) Hal (4,20) Brentford (1,75) MOZZART RELAX
15.00: (2,35) Mančester Junajted (3,60) Bornmut (2,85) MOZZART RELAX
15.00: (2,65) Kristal Palas (3,70) Njukasl (2,45) MOZZART RELAX
17.30: (2,80) Sanderlend (3,30) Lids (2,55) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama