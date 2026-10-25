Kerik po taktu Fergusona, može li Junajted da "ubere trešnje" u oktobru i spasi se ponora?

Po čemu se odmah moglo videti da je Keriku nešto šapnuo na uvo legendarni bos sa Teatra snova? Pre svega po tome što je u petak pred novinare izašao sa skoro šestominutnim monologom, koji je mnogo podsetio na nekadašnja obraćanja medijima škotskog stručnjaka. Kerik je izneo srce na dlanu, rekao šta ga tišti, ali je pokazao i tu oštricu, tu "fergusonovsku" vatru da se bori do poslednjeg momenta. I obećao - videćete sasvim drugačiji tim.

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Da li ćemo, to je drugo pitanje, jer da bi se u pobede pretvorilo to što je rekao, moraće da povuku najviše oni koji su ga u ovih prvih sedam kola u sezoni, ostavili na cedilu. Igrači.

Drugo pitanje je - da li će Bruno Fernandeš, koji se osmelio da Keriku i njegovim saradnicima, direktno prebaci krivicu za debakl kraj jezera Komo, biti u startnoj postavi? Da li će Kerik pokazati da je on taj koji se pita, ili će prevagnuti ona njegova mekša strana, da, kako je i sam rekao, "drži kišobran dok on kisne, a da svi ostali budu suvi".

Kerik je upitan da li je stvarno razgovarao sa Fergusonom, i bivšim saigračem i takođe nekadašnjim trenerom, Oleom Gunarom Solskjerom.

"Ja razgovaram sa obojicom gotovo redovno. Nema ništa posebno u tome. Blizak sam sa obojicom i razgovaramo svakodnevno. Ništa drugačije nije bilo ni ove nedelje", otkrio je Kerik.

Jedna od stvari na koje su podsetili Kerika je i činjenica da ovog leta nisu dovedeni svi igrači koje je želeo, barem ne na svim pozicijama, poput levog beka i napadača. Ipak, mladi trener kaže da se ne radi o tome da li je dovoljno podržan od strane sportskog sektora.

"Ima mnogo elemenata, različitih, zbog čega nismo uspeli više da pobeđujemo. Tu sam veoma jasan. Ne radi se o dobijanju podrške, već o tome da se na terenu rade prave stvari da bi se ostvarili rezultati. U poslednje vreme nismo uradili mnogo toga", dodao je Kerik.

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A onda je došlo i neminovno pitanje poverenja u igrače koje vodi.

"Verujem im sto odsto, da, verujem im. Meč sa Komom nije bio dobar za nas iz mnogo razloga. Svi to znamo, to je očigledno. Definitivno verujem momcima i videćete, bićemo drugačiji tim u nedelju. Moramo da budemo drugačiji tim u nedelju".

Jedna od stvari koje je i sam rekao posle meča u Italiji je da se ne može pobeđivati ako se ne trči napred i nazad. Sada je dodatno pojasnio da nije stvar samo u trčanju i presingu.

"Mora se biti oprezan sa tim što sam rekao oko nedovoljno trčanja. Rekao sam već, otkako smo tu pobedili smo u mnogo mečeva. I onda svi opet pričaju o presingu. Da, presing je samo jedan mali deo fudbala. Imate mnogo načina kako ljudi klasifikuju presing, šta je to u stvari, šta se tu radi, kakve su vam tu snage, je li to samo pokrivanje prostora...Mnogo se u poslednje vreme priča o presingu. Ne morate nužno da vršite presing da biste dobijali utakmice. Ponekad da, ponekad ne. Tako da moramo da budemo oprezni sa tim. Nije nužno samo statistika trčanja ta koja definiše jednu utakmicu. Moramo otud da se vratimo mnogim stvarima koje smo radili prošle sezone. I na mnogim od tih utakmica bili smo u redu. Ustvari, moramo da se vratimo na svoj najbolji nivo", podvukao je Kerik.