Kerik digao glas posle blamaže u Komu: Držaću kišobran da se ja pokvasim, a svi ostali budu suvi

To, međutim, nije bio jedini udarac koji je klub sa Old Traforda pretrpeo u poslednje vreme. Nedelju dana ranije, Lisandro Martinez kritikovao je direktora fudbala Džejsona Vilkoksa zbog igrača dovedenih u klub, pa je Kerik odlučio da se oglasi i jasno istakne šta, prema njegovom mišljenju, mora da bude prioritet svakoga ko nosi dres Mančester junajteda. Situacija nije nimalo prijatna. Junajted je upisao svega dve pobede na prethodnih 11 utakmica, a vikend dočekuje na 13. mestu tabele. U takvim okolnostima, Kerik je podsetio da ime i istorija kluba ne mogu sami po sebi da garantuju uspeh. "Moramo da poštujemo ono što je potrebno da bismo bili ovde, da poštujemo ono što je potrebno da bismo pobeđivali i šta sve morate da uradite da biste došli do pobede. Ne podrazumeva se da ja imam pravo da budem ovde. U ovom fudbalskom klubu ne sme da postoji osećaj da nam nešto pripada samo po sebi. Ne podrazumeva se da ćemo pobeđivati. Pobeđivali smo u prošlosti, imamo neverovatnu istoriju, ali to ne znači da imamo pravo da tek tako pobeđujemo".

Pritisak na Majkla Kerika dodatno je pojačan u sredu, kada je Bruno Fernandes posle poraza od Koma rezultatom (1:4) u Ligi šampiona doveo u pitanje trenerove taktičke zamisli. Strateg Junajteda nije isključio mogućnost da portugalskog vezistu izostavi iz startne postave u duelu sa Bornmutom, pa čak ni da mu oduzme kapitensku traku. "Uvek ću raditi ono što je najbolje za fudbalski klub. Za mene je najvažniji tim, pre svega ekipa, dinamika unutar svlačionice" , rekao je Kerik .

Nekadašnji vezista Junajteda, koji je tokom 12 godina igranja za klub, sve do 2018, osvojio brojne trofeje, pozvao se i na primere nekih od najvećih imena u istoriji engleskog velikana.

"Rajan Gigs, verovatno jedan od najvećih igrača koji su ikada igrali za ovaj klub, nikada nije stavljao sebe u prvi plan. Nije se radilo o Rajanu Gigsu, već o Mančester junajtedu. Vejn Runi je najbolji strelac u istoriji ovog kluba. Njemu je najvažnije bilo da igra za tim, da se žrtvuje za tim i da radi ono što je dobro za Mančester junajted".

Potom je govorio i o ljudima koji su ostavili najdublji trag u istoriji kluba, naglašavajući koliko su zajedništvo i istrajnost važni u teškim trenucima.

"Ser Aleks Ferguson, najbolji trener svih vremena, najveći za mene... Njegov glavni prioritet bio je Mančester junajted. Ako se vratimo do Meta Bazbija i ser Bobija Čarltona, otpornost koju su pokazali bila je gotovo neverovatna, kao i način na koji su ponovo izgradili ovaj fudbalski klub".

Aludirao je na period posle minhenske avionske tragedije, koja je ostavila dubok ožiljak na Junajted, ali i na način na koji su ljudi povezani sa klubom uspeli da ga ponovo podignu. Upravo takve vrednosti Majkl Kerik želi da vidi i u sadašnjoj generaciji, koja mora da pronađe izlaz iz rezultatske krize.

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Na pitanje veruje li da može da preokrene situaciju, trener je odgovorio bez oklevanja.

"Sto odsto, da".

Potvrdio je da je o krizi razgovarao i sa čelnicima kluba i sa igračima, ističući da je njegova obaveza da preuzme odgovornost i povede ekipu napred.

"Razgovori se stalno vode. Sasvim je očigledno kako se svi osećamo. Moja odgovornost na ovoj poziciji jeste da budem vođa".

U nastavku obraćanja ponudio je i slikovito objašnjenje načina na koji vidi svoju ulogu u aktuelnoj situaciji. Poručio je da je spreman da preuzme udarce na sebe kako bi zaštitio ostale, naglašavajući da takav pristup smatra privilegijom, a ne teretom.

"Ja ću držati taj kišobran, tako da se ja pokvasim, a da svi ostali ostanu suvi. To je pozicija na kojoj se nalazim i privilegija je biti na njoj".

Kerik tvrdi da čitava ekipa deli njegovu odlučnost i da u svlačionici ne postoje podele, uprkos lošim rezultatima i javnom nezadovoljstvu koje je izbilo na površinu prethodnih dana.

"Ako ne delite takav stav, onda ovo nije mesto za vas".

Na kraju je odbacio tvrdnje da je ekipa podeljena i poručio da Junajted mora da se vrati onome što najbolje radi.

"Nema podela. Samo moramo da se vratimo onome što radimo najbolje i uspećemo u tome".

PREMIJER LIGA – 8. KOLO

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