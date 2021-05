Više puta tokom drugog dela sezone nudio se Atletiko Madrid gradskom rivalu i Barseloni. Ni Real ni Barsa nisu to iskoristili, pa se Čolova četa uozbiljila u finišu i prva prošla kroz cilj Primere.

Osvojena je 11. titula prvaka Španije, a među najzaslužnijim je urugvajski veteran Luis Suarez, strelac 21 pogotka od kojih je poslednji bio vredan trofeja, za jučerašnju pobedu 2:1 nad Valjadolidom.

Barselona ga je prošlog leta odbacila i bukvalno oterala, ali ih je fantastični golgeter naterao da se češu po glavi. Posebno Ronald Kuman koji je odlučio da mu takav igrač nije potreban, Holanđanin, ipak, kao da je zaboravio na taj potez.

Po završetku poslednjeg kola, trener Barselone dao je kratku analizu sezone u kojoj je njegov tim osvojio Kup kralja, završio na trećem mestu u prvenstvu i stigao do osmine finala Lige šampiona, gde ga je ubedljivo eliminisao Pari Sen Žermen.

"Bili smo u trci za titulu, ali smo izgubili dve-tri važne utakmice. Ekipa je mlada, ali smo rasli kao tim i to je pozitivna stvar. Želimo da osvojimo sve, ali u životu ne možeš uvek da pobeđuješ", istakao je Kuman pred španskim novinarima.

Katalonci su početkom 2021. izgledali najbolje ove sezone, međutim, kada je bilo najbitnije nisu uspeli. PSŽ ih je pobedio 4:1 na Kamp Nou, Real Madrid 2:1, a kada su mogli da preuzmu vrh tabele od Atletika odigrali su 0:0 upravo sa Jorgandžijama, pa 3:3 sa Levanteom i izgubili 1:2 od Selte.

"Problem je u tome što smo od januara uspeli da nadoknadimo veliki zaostatak i osvojimo Kup kralja na sjajan način. Ljudi su se povezali sa timom i bilo nam je oprošteno za prethodne rezultate, ali nismo iskoristili to i nismo preuzeli lidersku poziciju kada smo mogli. Ova sezona trebalo bi da nam posluži za nauk. Da mi je neko u avgustu ponudio da osvojim Kup kralja i do finiša se borim za titulu, ja bih to potpisao. Tokom sezone očekivanja su bila prevelika i ja mislim da ova sezona uopšte nije bila loša. Daleko od toga. Nije najbolja, ali ne možete uvek tražiti 'duplu krunu', niti je možete tražiti od ovakvog tima", rekao je Holanđanin i otvorio temu koja je za dublju analizu.

Pomenuli smo već da je Kuman taj koji je odlučio da mu Luis Suarez nije potreban. Procenjeno je da je prestar, ali i kao takav sa 21 postignutim golom ove sezone bio bi drugi strelac tima, iza Lionela Mesija koji je dao 30, ali i značajno ispred trećeplasiranog Antoana Grizmana sa 13. Da je u pitanju, najblaže rečeno, čudna procena potvrđuje i to što Katalonci žele ovog leta da angažuju Serhija Aguera, tek dve godine mlađeg od Urugvajca kom su 34.

Pravdao se nekadašnji defanzivac da po dolasku na klupu prošlog avgusta nije imao uticaj na kreiranje tima, već je radio s onim što ga je sačekalo. Među takvima je bio i tek pridošli Miralem Pjanić, plaćen 60.000.000 evra Juventusu, ali je reprezentativac Bosne i Hercegovine sakupio tek 1.295 minuta ove sezone, što mu dođe tek 14 celih utakmica. Drastično manje nego što je igrao u Italiji.

"Kada sam stigao, tim je već bio formiran. Jedini igrač kog smo doveli bio je Dest, poslednjeg dana prelaznog roka. Ovaj tim, u svakom smislu, nije napravljen na nivou koji zahteva Barselona. Mnogi u klubu misle tako", tvrdi Kuman.

Pitanje je, međutim, ko je onda glavni krivac za to što ekipa nije dovoljno kvalitetna, jer je njegov prethodnik Kike Setjen u klubu bio svega šest meseci. Od januara 2020, kada je doveden samo Martin Brajtvajt, do leta prošle godine, kada ga je nasledio sadašnji trener.

"Pokušavamo da unapredimo tim. Imamo neke starije igrače, uz dužno poštovanje ostalima, koji su pokazali da i dalje zaslužuju da budu ovde. Drugi, mlađi, moraju da steknu iskustvo da bi postali bolji. Tim se ne pravi za jednu sezonu, potrebno je više vremena. Ako pogledate prosek godina, Barselona ima mlađi tim od Atletika i Reala, što je dobro za budućnost kluba".

Ronald Kuman i Lionel Mesi (©Reuters)

Veruje Kuman da će imati vremena da sprovede u delo svoje zamisli i sastavi ekipu kakvu želi.

"Dosta se priča o mojoj budućnosti u klubu, ali ja sam miran. Imam ugovor, ako u klubu žele nešto da menjaju, moraće da razgovaraju sa mnom", poručio je Holanđanin.

Činjenica je da su promene neophodne na Kamp Nou posle još jedne sezone bez titule i uspeha na međunarodnoj sceni. Videćemo da li će Đoan Laporata izabrati da menja trenera ili igrače. Dosta toga zavisiće od Lionela Mesija, koji još nije dao konačnu reč da li ostaje u klubu ili odlazi po isteku aktuelnog ugovora, 30. juna.

Navodno je Argentinac kao jedan od uslova postavio jačanje igračkog kadra, međutim, finansije će imati presudnu ulogu u tome. Kao želje pominju se slobodni Serhio Aguero, Memfis Depaj i Žoržinjo Vajnaldum, a na listi je i Dortmundova gol-mašina Erling Haland, ali je za Norvežanina potrebno poveće obeštećenje, pa je pitanje hoće li finansijski uzdrmani Katalonci moći da dobiju bitnu sa, pre svih, Realom, Za njegov transfer od ovog leta biće potrebno 75.000.000 evra.

Nema sumnje da bi sva pomenuta, ali i tek neka od ovih imena značajno pojačala Barselonim tim, međutim, pitanje je da li postojeći igrački kadar baš toliko ne valja da bi sezonu završio sa sedam poraza i sedam remija, odnosno 79 bodova što je najlošiji učinak Barselone u poslednjih 13 godina. Možda je, ipak, do trenera...