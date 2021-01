Hajduk je daleko od vrha hrvatskog fudbala, Dinamo poslednjih godina vlada, ali derbi je derbi. Hrvatski klasik, duel dva najveća i najpopularnija kluba, uvek izaziva posebnu pažnju. Šampion dočekuje Splićane na Maksimiru danas (17.05) u zaostalom meču 13. kola šampionata Hrvatske.

Zagrepčani su se oporavili od poraza na svom stadionu od Rijeke (0:2). Proteklog viekdna su pobedili komšijsku Goricu u gostima sa 4:3, dok je Hajduk posle crne serije, tri poraza, uspeo da pobedu u dalmatinskom dvoboju Šibenik u gostima sa 1:0.

Šampion Hrvatske je favorit. Četa Zorana Mamića ne birljira ove sezone. Osijek bi mogao da pomrsi konce Modrima, učesniciima šesnaestine finala Lige Evrope. Splićani sa trećim trenerom u ovom šampionatu, Italijanom Paolom Tramecanijem, pokušaće da pomrse konce Dinamu.

"Za Dinamo ćemo se pripremiti najbolje što možemo, želim da vidimo kako će momci reagovati u derbiju i da li je razlika između nas i njih zaista takva kako pokazuje prvenstvena tabela. Rivala smo dobro analizirali, gledali smo njihove prve dve utakmice u drugom delu sezone, tako da imamo sve informacije koje su nam potrebne", rekao je Tramecani.

Hajduk će biti lišen usluga štopera Kristijana Dimitrova koji će propustiti sledeće dve utakmice zbog povrede zgloba. Novi komilar poljuljanog splitskog broda zna da derbi donosi tenzuju.

"Znam koliko ova utakmica znači za sve. Nije ovo normalna utakmica ni za igrače. Osetio sam to na poslednja dva-tri treninga. Mislim da su svi koncentrisani. To je dobro i za mene, imaću šansu da budem trener u ovakvoj utakmici. Znam rezultate u proteklih nekoliko sezona u derbijima, ali u ovim okolnostima to ne mora puno da znači. Želim da moj tim ima stil igre i kući, i na gostovanjima. Kada budemo imali loptu, želimo igrati naš fudbal. Pripremićemo se za razne scenarije. Verujem da će moji igrači biti spremni. Znaju više od mene koliko znači derbi”, istakao je Tramecani, prenosi portal Germanijak.

Trener Dinama Zoran Mamić veruje u pobedu svog tima u najvažnijoj utakmici u hrvatskom fudbalu.

"Ritam je strašan i zgusnut, ali treba da se adaptiramo. Čeka nas treća velika utakmica u nastavku prvenstva. Bez obzira na tabelu, to je najveći hrvatski derbi. Svi znamo što znači utakmica s Hajdukom, ostali su nam dužnici od poslednjeg susreta kad su nas pobedili u Maksimiru. Uradimo sve da ispravimo gorak ukus od tog poraza”, rekao je Mamić.

Promena na kormilu Hajduka pokrenula je splitskog velikana.

"Tramecani je sigurno kvalitetan trener. Prati ga imidž defenzivnog i tvrdog trenera iako se to u Šibeniku nije videlo, bio je s postavom dosta ofanzivan. Imaju dva relativno nova igrača, odnosno dva igrača koja su malo igrala u prvom delu sezone. Hajduk je Hajduk, iza Dinama je najbolji u Hrvatskoj i meni je neverovatno da je Hajduk na tabeli tu gde jeste. Po kvalitetu sigurno zaslužuje više", zaključio je Mamić za sajt kluba.

Pred ovaj meč, Dinamo je doveo pojačanje iz Rijeke. Mladi defanzivac Daniel Štefulj potpisao je višegodišnji ugovor, ali će ostati do kraja sezone na pozajmici u redovima tima sa Rujevice.

U prvom delu sezone, Dinamo je pobedio na Poljudu sa 2:1 golovim Kastratija i Orsića, dok je Jurić u finišu ublažio poraz Splićana. Modri na poslednje dve utakmice na Maksimiru nisu pobedili velikog rivala. Na tri poslednja meča Dinamo i Hajduka slavile su gostujuće ekipe, a na dva prethodna duela dolazila je kombinacija GG3+.

