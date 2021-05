Još tačno mesec dana ostalo je dok Real Madrid i Serhio Ramos zvanično ne završe saradnju posle 16 godina i dok vreme ističe, dve strane i dalje nisu ni blizu dogovora oko novog ugovora.

Poslednji razgovori vođeni su još 22. aprila kada se definitivno došlo do ćorsokaka i od tada praktično ništa novo nije bilo sve dosad. Naime, As je potvrdio navode ESPN da će se u petak održati verovatno ključni sastanak između Ramosovih agenata i Florentina Pereza gde će se govoriti o eventualnom novom ugovoru, mada niko nije optimista da će do konačnog rešenja iliti nastavka saradnje doći.

Prepreka i dalje ostaje zahtev Real Madrida da se legendarni kapiten odrekne plate u visini od 10 odsto, što je klub postavio pred sve igrače i neki su već prihvatili da im se odmah umanje primanja za ovu sumu. Između ostalih i Luka Modrić koji je nedavno produžio ugovor na još godinu dana. Ramos smatra da ne treba da prihvati smanjenje i zato je sve bliži odlasku. Doduše, Ramos ne pristaje na Realovu ponudu da ugovor traje samo jednu sezonu što je klupska politika sa igračima u kasnoj igračkoj dobi. On bi hteo da mu se garantuje dvogodišnja saradnja i da tako kao Kraljević završi karijeru.

Preokret bi mogao da se dogodi samo u slučaju da Real uradi isto što namerava s ugovorom Lukasa Vaskeza. Podsetimo, ni Realov univerzalac nije prvo prihvatio smanjenje od 10 odsto, pa je bio nadomak prelasku u Bajern, ali je onda Real ipak promenio odluku i Vaskezu daje veću platu od dosadašnje jer se u klubu vode logikom da im je isplativije da urade to, nego da daju novac za novog desnog beka.

Dok se čeka da Ramosovi zastupnici i Florentino Perez sednu za isti sto i razgovaraju, ishod pregovora čekaju u Mančester Sitiju. Pep Gvardiola je veliki poštovalac Ramosovog lika i dela, zbog čega ga i želi u Mančester Sitiju od leta u slučaju da do dogovora dve strane ne dođe. Madridski As piše da je Ramosu spremljen ugovor na dve godine koji bi sadržao i opciju na jednu sezonu u jednoj od Sitijevih sestrinskih klubova, pre svega Njujork Sitiju ako on to bude želeo. Iz poštovanja prema Realu Siti neće ništa da uradi dok ne bude bilo potpuno jasno da li je sa Ramosom definitivno gotovo ili ne. Gvardiola bi vrsnog štopera želeo u rotaciji sa Ajmerikom Laportom i Rubenom Dijašom čiji se dolazak iz Benfike prošlog leta ispostavio kao pun pogodak.

U slučaju Ramosovog odlaska Real već ima spremno rešenje u vidu Davida Alaba čija se promocija u Realu očekuje svakog dana. Blankosi bi ovog leta mogli da zamene ceo štoperski tandem s obzirom da je na izlaznim vratima i Rafael Varan. Razmišljanje u klubu je da Francuz treba da bude prodat sada, odnosno godinu dana pre isteka ugovora kako bi se izvukla lepa suma novca za eventualno dovođenje nekih drugih igrača.

