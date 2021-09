Tek nešto više od jedne sedmice prošlo je od zatvaranja letnje fudbalske pijace za ovu sezonu, a klubovi širom Evrope polako se pripremaju za leto 2022. sa nadom da će finansije biti stabilnije, da će ekonomska kriza splasnuti i da, pre svega, pandemije virusa korona više neće biti.

Inter je praktično napravio prvi potez za sledeću godinu i usmeno dogovorio transfer golmana Andrea Onane bez obeštećenja, dok je Liverpul posle potpuno mirnih nekoliko meseci i utrošenog novca samo za transfer Ibrahime Konatea spreman da sledećeg leta obori klupski rekord! Više izvora s Ostrva, a među njima je i dobro upućeni Liverpul Eho, javljaju da je Jirgen Klop prosto poludeo za tinejdž senzacijom Džadom Belingemom. Tek punoletni Belingem blista u dresu Dortmunda, ali i opremi reprezentacije Engleske poslednjih meseci, zbog čega je postao Liverpulova meta broj jedan za sledeću godinu.

Iako je plan tek počeo da se kuje, a strategija razvija, Belingem je visoko kotiran u tefterima skauta Redsa praktično otkako je debitovao za Dortmund. Njegove igre i pre svega razvoj prate se iz utakmice u utakmicu, zbog čega je Klop počeo da insistira na tome da Belingem sleti na Enfild, pogotovo otkako je postao nezamenjiv u igri Borusije, a sve više je standardan i kao prvotimac Gordi Albiona.

Liverpul je zbog toga spreman da obori klupski rekord koji drži Virdžil van Dajk s transferom iz Sautemptona vredan gotovo 85.000.000 evra i za Belingema će prva ponuda biti na 95.000.000 evropskih novčanica! Pitanje je da li će i to biti dovoljno novca da se zatvori transfer jednog od najtalentovanijih mladih fudbalera današnjice. On je u Dortmund stigao u julu prošle godine iz Birmingema za 23.000.000 evra, a pre samo tri meseca produžio je ugovor s klubom do juna 2025. godine po znatno boljim uslovima. Njegova vrednost se u ovom trenutku procenjuje na 55.000.000 evra, a ako bude nastavio da bude redovan u prvom timu Borusije i Engleske, do sledećeg leta cena bi mogla znatno da naraste.

I ne samo to, vodeći ljudi Borusije Hans Joakim Vacke i Mihael Cork već sada se spremaju da potpuno "zaključaju" svaki pokušaj Belingemovog izlaznog transfera sledeće godine. Kako je već sada praktično jasno da će iz kluba u tom momentu otići Erling Haland - aktivira se otkupna klauzula od 90.000.000 evra uvećana sa 75.000.000 evra, ali se radi na tome da se ista potpuno ukloni kako bi obeštećenje bilo znatno više -, u Dortmundu nemaju nameru da puste još jednog kapitalca da ode, bez obzira na loše finansijsko stanje uzrokovano pandemijom virusa korona. Tu bi rupu trebalo da popuni Halandov transfer koji će izvesno biti na preko 100.000.000 evra, ako ne i celih 150.000.000 evropskih novčanica, a prodaja Džejdona Sanča Mančester junajtedu za 90.000.000 evra takođe je poboljšala stanje.

Zbog toga je cilj Dortmundovih ljudi da Belingem ostane bar još jednu, ako ne i dve sezone posle Halanda, da se potpuno razvije i tek onda ode. U Liverpulu se nadaju da bi Belingem sam mogao da promeni situaciju kada stigne poziv iz domovine, baš kao što je to na kraju učinio i njegov prethodnik Džejdon Sančo. Doduše i njegov transfer iz Borusije se desio tek ovog leta...

Belingemovu situaciju prate još Mančester junajted, koji ga je hteo još u vreme kada je bio u Birmingemu, te Čelsi, koji je poslednjih godina sve više zainteresovan da pruža šansu najboljim engleskim fudbalerima.

Biće leto 2022. baš izazovno i za Dortmund i za Belingema...

