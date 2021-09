ARSENAL

Takehiro Tomijasu (©Arsenal)

Prelazni rok koji će se gotovo izvesno izučavati u nekom narednom periodu, ali ne kao primer kako poslovati, već kako nikako ne delovati na transfer tržištu. Jer utisak je da Tobdžije uprkos cehu od 170.000.000 evra, pride najvećem u istoriji kluba za jedan prelazni rok, nisu značajno ojačale igrački kadar, ako uopšte i jesu. Kao jedino trenutno pojačanje može se okarakterisati Martin Edergard. Imao je značajnu ulogu kod Mikela Artete u drugom delu prošle sezone, pa je londonski tim posle dugih pregovora sa Realom uspeo da ga otkupi za 35.000.000 evra i time potencijalno “ugušio” talentovanog Emila Smit Roua, kojem je početkom prelaznog roka produžio ugovor i poklonio “desetku”.

Neshvatljiva je odluka sportskog direktora Edua da 28.000.000 evra utroši na Arona Remzdejla, kad već na golu ima golmana podjednakog, ako ne i većeg kvaliteta u Berndu Lenu. O Benu Vajtu kao trećem najskupljem pojačanju u istoriji kluba tek će se polemisati, mada je utisak da je za 58.500.000 evra mogao da pazari proverenijeg štopera, sa više od jedne sezone prvoligaškog fudbala.

Ipak, u Arsenalu su očigledno mislili na budućnost, kao da na Emiratima trenutno cvetaju ruže, pa su veznom redu pridodali talentovanog Alberta Lokongu (21) i Nuna Tavaresa (21), za koje su zbirno izdvojili 25.500.000 evra. I poslednjeg dana prelaznog roka – Takehiro Tomijasu. Ranije nije mogao da stigne, jer je bilo potrebno da neko napusti klub. Ponudu Evertona za Ejnslija Mejtland-Najlsa su glatko odbili, a mladog Engleza zbog pobune na Instagram profilu poslali u B tim. Ektor Beljerin im pak nije bio od preteranog značaja, Španac je pristao na značajno smanjenje plate samo kako bi otišao na pozajmicu u Betis i pokušao da karijeru vrati na pravi put, čime je otvorio mesto Tomijasuu, koji bi trebalo da ima ozbiljniju ulogu kod Artete, s obzirom na to da može da odigra na dve pozicije u odbrani. Prvenstveno kao štoper, po potrebi i kao desni bek.

A dok se skupo plaćeni Vilijam Saliba već treću sezonu zaredom kali na pozajmici u Francuskoj, Arsenal na megdan Mančester Sitiju sa Seadom Kolašincem, Robom Holdingom i Kalumom Čejmbersom. Poslednji na tabeli posle tri kola, bez postignutog i sa devet primljenih golova. Ne treba ni da čudi što je tako…

"Kako možeš da potrošiš 150.000.000 i dovedeš samo mlade igrače? Može da bude dobro za budućnost, ali neko mora da brine i o sadašnjosti. Kada sam ja igrao, svako je bio uzbuđen što dolazi u Arsenal, a sada… Izgubili smo svoj DNK", reči su nekadašnjeg igrača Arsenala Bakarija Sanje. Ne bismo mnogo šta imali da dodamo.

Došli: Ben Vajt (Brajton, 58.000.000), Martin Edegard (Real Madrid, 35.000.000), Aron Remzdejl (Šefild Junajted, 28.000.000), Albert Sambi Lokonga (Anderleht, 17.500.000), Nunu Tavares (Benfika, 8.000.000)

Otišli: Džo Vilok (Njukasl, 29.400.000), Lukas Toreira (Fjorentina, pozajmica 1.500.000), Vilijan (Korintijans, raskid ugovora), Mateo Genduzi (Marselj, pozajmica), Vilijam Saliba (Marselj, pozajmica), David Luiz (istekao ugovor), Ektor Beljerin (Betis, pozajmica)

ASTON VILA

Emilijano Buendija

Prvog dana prelaznog roka Emilijano Buendija, a onda u jednom danu, četvrtog avgusta, Dani Ings i Lion Bejli. Sva trojica za zbirno za 105.000.000 evra. Razbacivala se Aston Vila novcem kao da je dva meseca ranije pobedila u najskupljoj fudbalskoj utakmici na svetu, i treću godinu zaredom na pojačanja izdvojila devetocifrenu sumu.

Bilo je jasno svima – neko će morati da ode. Jedini dovoljno vredan da pokrije ceh bio je Džek Griliš. Međutim, pregovori sa Mančester Sitijem su se otegli, Vila ga je prema saznanjima Atletika nudila Junajtedu i Realu kako bi pokvratila planove šampionu Engleske, ali je klupskoj Griliš upravi jasno stavio do znanja da jedino želi da sarađuje sa Pepom Gvardiolom i svlačionicu deli sa Kevinom de Brujneom, te su na Vila Parku morali da popuste.

Nije im verovanto ni palo teško, jer su od svog “dečaka“ zaradili 117.500.000 evra, čime su zakrpili minus u kasi, nastao pomenutim kupovinama. A potom ih sve na svom zvaničnom sajtu obrazložili. Naime, nijednog trenutka klub nije nameravao da proda Griliša, prošle godine je prilikom produžetka ugovora sa svojim kapitenom postavio otkupnu klauzulu na 100.000.000 funti (odnosno 117.500.000 evra), ne očekujući da će neko biti dovoljno “lud“ da je aktivira.

Aston Villa CEO Christian Purslow updated supporters this evening on the circumstances surrounding the departure of Jack Grealish.



Here is his broadcast on VillaTV. pic.twitter.com/7wqh5Vs64R — Aston Villa (@AVFCOfficial) August 5, 2021

Siti ga je iznenadio, poslao džak para, a Vila iz poštovanja prema svom najboljem igraču pristala na prodaju. Kako nije u jednom igraču mogla da pronađe sve ono što joj je Džek donosio, Vila je pokušala da njegove karakteristike nadomesti trojicom fudbalera. Završnicu Ingsom, dribling Bejlijem, završni pas Buendijom. Pride je posle deset godina vratila i Ešlija Janga da pomogne Metu Targetu na levom boku.

Došli: Emilijano Buendija (Norič, 38.400.000), Dani Ings (Sautempton, 35.200.000), Lion Bejli (Leverkuzen, 32.000.000), Ešli Jang (Inter, bez obeštećenja), Aksel Tuanzebe (Mančester Junajted, pozajmica)

Otišli: Džek Griliš (Mančester Siti, 117.500.000), Mbvana Samata (Fenerbahče, otkup posle pozajmice 6.000.000), Bjern Engels (Antverpen, 4.000.000)

BRENTFORD

Obično novajlije strovale i do 100.000.000 evra kako bi pokušale da izbegnu ekspresan povratak u Čempionšip. Sa Brentfordom to nije bio slučaj. Londonski klub jeste trošio, ali je četrdesetak miliona uložio pažljivo. Rekordnom sumom novca (15.700.000) je Kristofa Ajera oteo ispred nosa Noriču i Njukaslu (zimus ga hteo Milan) i učvrstio defanzivnu liniju, iskoristio bratske odnose sa Midtjilandom (isti vlasnik) kako bi osvežio vezni red neumornim Frankom Onjekom, Joanom Visom dobio na brzini po boku, a veliku stvar uradio je i time što je Ivana Tonija, najboljeg strelca Čempionšipa iz prošle sezone, zadržao u timu.

Ostatak sastava je u uvodna tri kola pokazao da i u eliti zaslužuje svoje mesto u timu, te da je spreman da svakom pomrsi račune, što je uostalom učinio već na startu protiv Arsenala. Problem bi mogao da bude nedostatak adekvatnog rešenja na desnom ving-beku, jer Serđi Kanjos, koji trenutno pokriva pomenutu poziciju, znatno je ofanzivniji. I još nešto, možda su zbog šire klupe, koju čini se nemaju, mogli da produže ugovore Henriku Dalsgardu i Emilijanu Markondesu, standardnim prvotimcima iz prethodnih sezone, umesto što su ih pustili bez obeštećenja.

Došli: Kristof Ajer (Seltik, 15.700.000), Frank Onjeka (Midtjiland, 10.000.000), Joan Visa (Lorijan, 10.000.000), Majls Pert-Haris (Čelsi, 1.500.000), Alvaro Ernandez (Ueska, pozajmica 1.000.000)

Otišli: Henrik Dalsgard (Midtjiland, bez obeštećenja), Emilijano Markondes (Bornmut, bez obeštećenja)

BRAJTON

Najveći problem ekipe Grema Potera u prethodnoj sezoni bila je završnica. Problem koji su Galebovi nisu rešili ni u ovom prelaznom roku, iako je talentovani engleski stručnjak možda očekivao da posle gotovo 60.000.000 evra zarađenih od prodaje Bena Vajta, makar delić uloži u još jednog napadača. Nadali su se navijači Brajtona da bi rešenje mogao da ponudi brzonogi Abdalah Sima, međutim, doskorašnji igrač Slavije je poslednjeg dana prelaznog roka, ubrzo posle potpisivanja ugovora sa engleskim prvoligašem, prosleđen na pozajmicu u Stouk. A kako im je Fjorentina preotela Nika Gonzalesa, potom ih Benfika odjavila za Darvina Nunjeza, Galebovima će do januarskog prelaznog roka ponovo stajati veliki upitnik pred protivničkim golom.

Opet, Poter nije želeo da gomila igrače. Manjak opcija u veznom redu povećao je Enokom Mvepuom na kojeg je otišao najveći deo novca zarađen od prodajte Vajta (23.000.000), nakon odlaska Bernarda u Salcburg, odnosno povrede Solija Marča, aktivirao je otkupnu klauzulu Marka Kukurelje i španskog fudbalera odvukao iz Hetafea, zakrpivši rupu na levom boku, a Kjela Šerpena doveo kao rezervnu opciju za prvog čuvara mreže Roberta Sančeza, pošto je Metju Rajan prešao u Sosijedad.

Međutim, najbitnije od svega, uspeo je da zadrži ponajboljeg igrača, Iva Bisumu, kojeg su ovog leta pikirali brojni premijerligaši. Ali ne i krenuli ozbiljnije po njega.

Došli: Enok Mvepu (Salcburg, 23.000.000), Mark Kukurelja (Hetafe, 18.000.000), Abdalah Sima (Slavija, 8.000.000), Kjel Šerpen (Ajaks, 5.000.000), Kaoru Mitoma (Kavasaki Frontale, 3.000.000)

Otišli: Ben Vajt (Arsenal, 58.500.000), Alireza Jahanbakš (Fajenord, 5.000.000), Abdalah Sima (Stouk, pozajmica), Mihal Karbovnik (Olimpijakos, pozajmica 1.000.000), Davi Proper (PSV, bez obeštećenja), Bernardo (Salcburg, ?), Metju Rajan (Sosijedad, ?), Hoze Iskjerdo (istekao ugovor), Florin Andone (Kadiz, pozajmica), Andi Zekiri (Augzburg, pozajmica), Kaoru Mitoma (Union SG, pozajmica), Persi Tau (Al Ahli Kairo, ?)

BARNLI

Nikada se Barnli nije razbacivao novcem. Najviše što je na pojačanja potrošio u jednoj sezoni bilo je pre pet godina, kada je u tim uložio 45.000.000 evra. Od tada na ovamo, svake naredne sve manje i manje, da bi korona virus zavrnuo slavinu na Turf Muru, što je rezultiralo time da Klaretsi prošlog leta na pojačanja utroše jedan jedini milion evra.

Međutim, klub je krajem prethodne godine dobio nove, američke vlasnike i samim tim nadu da će ovi ubrizgati finansijsku injekciju potrebnu neophodnu za takmičenje sa premijerligaškim društvom. Jer Šon Dajš nije mađioničar, iako se u mnogo navrata učinilo da jeste. Igrački kadar praktično nepromenjen već dve godine, o njegovoj širini da i ne pričamo, i Barnli je postao predvidiv u svakom pogledu.

Dvojica golmana, trojica tinejdžera, isto toliko defanzivaca i jedan iskusni napadač. Tako je izgledala Barnlijeva klupa za rezerve na utakmici sa Liverpulom pre dve nedelje. I nije Dajš time želeo da ubedi vlasnike kluba da je potrebno da ulože nešto novca. Jednostavno, bilo je to sve što je mogao da uvrsti u protokol za meč. Problem koji bi mogao da rezultira ispadanjem u niži rang, što je postalo potpuno jasno i vlasničkoj strukturi posle dva poraza u uvodnim mečevima. Do reakcije vrhuške kluba je došlo, Maksvel Korne će Dajšu ponuditi raznovrsnost, s ozbirom na to da po potrebi može da pokrije praktično sve pozicije u napadu, plus levog beka, Kolin Roberts će poslužiti kao dodatna opcija na suprotnoj strani, ali će Barnliju zafaliti dodatno rešenje u napadu, jer defanzivci širom Ostrva su do sada naučili kako Kris Vud i Ešli Barns dišu.

Bilo je naznaka da bi Ros Barkli mogao da stigne na pozajmicu, ali je Barnli bio spreman da plaća samo 25 odsto njegove plate, zbog čega je posao propao, dok se iz priča kako im Juventus nudi Vestona Mekenija nije izrodilo ništa.

Ostaje misterija kako su za mnoge anonimusa Nejtana Kolinsa procenili na 14.000.000 evra, jer miriše na novog Bena Gibsona, najskupljeg pojačanja u istoriji kluba (16.900.000), koji je posle samo šest nastupa za klub ovog leta otišao u Norič.

Došli: Maksvel Korne (Lion, 15.000.000), Nejtan Kolins (Stouk, 14.000.000), Kolin Roberts (Svonsi, 2.900.000), Aron Lenon (Kajzeri, bez obeštećenja), Vejn Henesi (Kristal Palas, bez obeštećenja)

Otišli: Ben Gibson (Norič, 9.300.000), Bejli Pikok-Farel (Šefild Venzdej, pozajmica), Robi Brejdi (istekao ugovor)

ČELSI

Romelu Lukaku (©Reuters)

Kad bi svaki klub, kao u kultnim "Rodama", mogao da ima svoju Marinu…

Čelsi je ovog leta bio sušta suprotnost gradskom rivalu sa severa Londona. Ko zna koji put u poslednjih nekoliko godina Plavci su pojačanja finansirali prodajom precrtanih igrača. Ovog leta čak uspeo da završi u plusu, iako je ostvario najskuplju kupovinu u klupskoj istoriji! Romelu Lukaku je početkom jula tvrdio kako je srećan u Interu, ali jednom kada je šampion Evrope krenuo u ofanzivu, Belgijanac je promenio mišljenje i po drugi put ostvario dečački san.

Nije doduše ni Inter zbog trenutne finansijske situacije mogao da da kaže “NE“ ponudi od 115.000.000 evra, više nego tri puta većoj od one koju je Čelsi dobio kad ga je pre sedam godina prodao Evertonu. Interu je značila SVE, na Stamford Bridžu nisu ni osetili kada su zavukli rupu u džep kako bi napunili džakove, jer Granovskaja ju je prethodno obezbedila prodajama. Što od igrača iz B tima, što od rezervista iz prošle sezone, Čelsi je prikupio preko 160.000.000 evra i prelazni rok završio u plusu.

I mada je dovođenjem elitnog napadača ostvario primarni cilj, Tomas Tuhel je u finišu pokušao da proširi igrački kadar. U ludom foto-finišu prelaznog roka, Saul Njigez je stigao na pozajmicu, iako je transfer u toku jučerašnjeg dana propao i oživeo nekoliko puta, međutim, sa Žilom Kundeom nisu imali sreće. Nisu čak ni došli do završne faze pregovora, jer se Sevilja posle navodno postignutog usmenog dogovora predomislila i krenula sa insistiranjem o aktivaciji otkupne klauzule od 80.000.000 evra, što je nateralo upravu Čelsija da digne ruke, a Tuhela primoralo da se zadovolji četvoricom koju već ima u sastavu (Silva, Ridiger, Kristensen, Aspilikueta). A i mladi Trevo Čaloba, posle odličnog starta sezone, sve snažnije kuca na vrata prvog tima.

Došli: Romelu Lukaku (115.000.000), Saul Njigez (Atletiko Madrid, pozajmica 5.000.000), Markus Betineli (Fulam, bez obeštećenja)

Otišli: Tami Abraham (Roma, 40.000.000), Kurt Zuma (Vest Hem, 35.000.000), Fikajo Tomori (Milan, otkup posle pozajmice 29.200.000), Mark Guehi (Kristal Palas, 23.340.000), Davide Zapakosta (Atalanta, 9.000.000), Valentino Livramento (Sautempton, 5.900.000), Viktor Mozes (Spartak, 5.000.000), Ike Ugbo (Genk 3.500.000), Luis Bejt (Lids, 1.750.000), Dinjel Simeu (Sautempton, 1.750.000), Majls Pert-Heris (Brentford, 1.500.000), Pjer Ekva (1.400.000), Tjemue Bakajoko (Milan, pozajmica 2.000.000), Olivije Žiru (Milan, 1.000.000), Emerson (Lion, pozajmica 500.000), Kenedi (Flamengo, pozajmica 500.000), Miši Bačuaji (Bešiktaš, pozajmica 150.000), Konor Galaher (Kristal Palas, pozajmica), Mark van Ginkel (PSV, istekao ugovor), Danilo Pantić (Partizan, bez obeštećenja), Met Mijazga (Alaves, pozajmica), Bili Gilmur (Norič, pozajmica), Dani Drinkvoter (Reding, pozajmica), Vili Kabaljero (istekao ugovor), Rahman Baba (Reding, pozajmica)

KRISTAL PALAS

Četvorogodišnjem mandatu na klupi Kristal Palasa je ovog leta došao kraj, Roj Hodžson je odlučio da kaže “dosta“ i u 74. godini otišao u penziju. I svojim odlaskom pokrenuo smenu generacije na Selherst Parku. Andros Taunzend, Patrik van Anholt, Mamadu Sako, Geri Kejhil, Skot Dan, Džejms Mekarti, Vejn Henesi… Svi oni imali su manje ili više standardnu ulogu kod Hodžsona, ali su po isteku ugovora dobili slobodu u izboru nove sredine.

U klubu su odlučili da je vreme za podmlađivanje ekipe, s tim da su osim gologbradih igrača, doveli i trenera bez preteranog iskustva. A dolaskom Patrika Vijere na mesto menadžera, po mišljenju mnogih, londonski klub je znatno umanjio svoje šanse za opstanak.

Vijera je na raspolaganju imao nešto manje od 75.000.000 evra i veći deo novca uložio u prvobitni plan kluba – mlade igrače. Čitavu trećinu (23.340.000) samo na Čelsijevog akademca Marka Guehija, koji do ovog leta nije osetio ni minut prvoligaškog fudbala. Iz istog kluba je pozajmio i Konora Galahera, momka koji je prošle sezone blistao na kaljenju u Vest Bromvič Albionu, dok je iz Redinga je po principu Eberečija Ezea pokupio talentovanog Mišela Olizea (sedam golova, 12 asistencija prošle sezone), dok je rupe u veznom redu i srcu odbrane, posle odlazaka Mekartija, Kejhila, Sakoa i Dana, zakrpio Vilom Hjuzom i Joakimom Andersenom, koji se sasvim dobro pokazao prošle godine na pozajmici u Fulamu, ali se posle ispadanja u Čempionšip nisu stvorili uslovi za njegov ostanak na Krejven Kotidžu, što je Palas umeo da iskoristi. I dobro plati, jer je za danskog štopera Lionu platio 17.500.000 evra.

U poslednjih sat vremena prelaznog roka Vijera je dobio i željeno pojačanje u napadu. Doduše, ne Edija Nketiju (Arsenal odlučio da ga zadrži), već Odsona Eduara, za kojeg su se kod Seltika raspitivali i Brajton, odnosno Lester. Brojke iz Glazgova obećavaju (75 golova, 35 asistencija na 154 utakmice), u Londonu se nadaju da će uspeti da ih ponovi i među Orlovima, ali i da bude upola dobar kao do sada, nadmašiće Kristijana Bentekea i Džordana Ajua, u to nema sumnje.

Došli: Mark Guehi (Čelsi, 23.340.000), Joakim Andersen (Lion, 17.500.000), Odson Eduar (Seltik, 16.300.000), Mišel Olize (Reding, 9.300.000), Vil Hjuz (Votford, 7.000.000), Remi Metjuz (Sanderlend, bez obeštećenja), Konor Galaher (Čelsi, pozajmica)

Otišli: Geri Kejhil (Bornmut, istekao ugovor), Vejn Henesi (Barnli, istekao ugovor), Patrik van Anholt (Galatasaraj, istekao ugovor), Mamadu Sako (Monpelje, istekao ugovor), Džejms Mekarti (Seltik, istekao ugovor), Andros Taunzend (Everton, istekao ugovor), Skot Dan (Reding, istekao ugovor), Konor Vikam (istekao ugovor)

EVERTON

Za razliku od svog prethodnika Karla Ančelotija, Rafa Benitez se nije razbacivao novcem po dosasku na Gudison. Iskusni stručnjak je doveo petoricu igrača i za njih zbirno platio - 2.000.000 evra.

Teško da će svi oni imati mesto startera, ali će svakako ponuditi opciju više i doprineti premijerligaškim iskustvom, kojeg ne manjka ni kog jednog od novajlija. Sav novac otišao je na angažman Demaraja Greja, koji se posle šest meseci provedenih u Leverkuzenu vratio u Premijer ligu. I sa dva gola u uvodne tri utakmice pokazao da će biti više nego pristojno pojačanje u borbi za sasvim izvesnu sredinu tabele. Andros Taunsend je takođe zauzeo svoje mesto na krilu, upražnjeno posle Bernardovog odlaska, dok će Asmir Begović i Andi Longeran teško do minuta u Premijer ligi pored Džordana Pikforda.

Posle dve godine u Premijer ligu se vratio i Salomon Rondon, koji je i stigao baš na Benitezovu inicijativu, sa kojim je već sarađivao u Daljenu i prethodno Njukaslu. Bitan posao uprava Evertona je napravila i time što je odbila nalete Pari Sen Žermena ka Ričarlisonu, kao potencijalnoj zameni za Kilijana Mbapea, dok bi problem mogao da predstavlja nedostatak kreativnog veziste, pošto Benitez ne računa na Hamesa Rodrigeza, a Gilfi Sigurdson je zbog optužbi za silovanje suspendovan od strane kluba...

Došli: Demaraj Grej (Leverkuzen, 2.000.000), Salomon Rondon (Dalijen, bez obeštećenja), Asmir Begović (Bornmut, bez obeštećenja), Andros Taunzend (Kristal Palas, bez obeštećenja), Andi Longeran (Vest Bromvič Albion, bez obeštećenja)

Otišli: Mojze Ken (Juventus, dvogodišnja pozajmica 7.000.000), Bernard (Šardža, 1.000.000), Janik Bolasi (Rize, istekao ugovor), Džošua King (Votford, raskid ugovora), Tio Volkot (Sautempton, istekao ugovor), Muhamed Bešić (istekao ugovor), Žoao Virdžinija (Sporting, pozajmica)

LIDS

Žunior Firpo (©Reuters)

Kad se podvuče crta Lids apsolutno nikog nije prodao. Rešio se viška tako što je nekima istekao ugovor, neki su prosleđeni na pozajmice, ali može se reći da je nekadašnji polufinalista Lige šampiona dobro odradio prelazni rok. Dva ključna posla odrađena su ranije – odlazak Ezgjana Alioskog zakrpljen je Žuniorom Firpom izBarselone za 15.000.000 evra, što bi trebalo da pogoduje stilu fudbala koji gaji Marselo Bijelsa. Firpu će podrška na levom boku biti Džek Herison, drugi veliki posao koji je odrađen ovog leta na Eland Roudu, pošto je posle trogodišnje pozajmice dokazao svoju vrednost i otkupljen je od Mančester Sitija za skoro 13.000.000 evra. Dovođenje Danijela Džejmsa bio je samo šlag na torti. Objektivno Velšanin nije kalibar za Mančester junajted, ali bi u Lidsu mogao da procveta i konačno dobije prostor koji mu je toliko nedostajao na Teatru snova. Doduše, pitanje je da li ga je uopšte i zaslužio. Kada je Džejms potvrđen, Lids je rasteretio krilo tako što je poslao Eldera Kostu u Valensiju. Za onima koji su otišli neće mnogo tugovati na Eland Roudu.

Došli: Danijel Džejms (Mančester Junajted, 29.100.000), Žunior Firpo (Barselona, 15.000.000), Džek Herison (Mančester Siti, otkup posle pozajmice 12.800.000), Kristofer Klason (Valerenga, 2.000.000)

Otišli: Beri Daglas (Leh, istekao ugovor), Ežgjan Alioski (Al Ahli, istekao ugovor), Elder Kosta (Valensija), Pablo Ernandez (Kasteljon, istekao ugovor), Kiko Kasilja (Elče, pozajmica), Ijan Poveda (Blekbern, pozajmica)

LESTER

Kostur tima ostao je netaknut i Lester dodatno ojačan petoricom novajlija kreće u novi pohod na top četiri i nokaut fazu Lige Evrope.

Iako već sada mnogo obećava, najskuplje pojačanje Lisica iz ovog prelaznog roka, očekuje se da se Patson Daka postepeno navikava na Premijer ligu, da odmeni Džejmija Vardija jednom kada "devetku" Lestera stignu godine, dok bi svi ostali, barem zasad, trebalo da posluže kao alternative standardnim prvotimcima.

Janik Vestergard zapravo nije ni bio u planu, ali kako Vesli Fofana posle preloma noge očekuje duža pauza, ekipa Brendana Rodžersa je hitno morala da reaguje.

Došli: Patson Daka (Salcburg, 30.000.000), Bubakar Sumare (Lil, 20.000.000), Janik Vestergard (Sautempton, 17.600.000), Ademola Lukman (Lajpcig, pozajmica), Rajan Bertrand (Sautempton, istekao ugovor)

Otišli: Rašid Gezal (Bešiktaš, 3.000.000), Kristijan Fuks (Šarlot Independens, istekao ugovor), Ves Morgan (penzija)

LIVERPUL

Ibrahima Konate (©reuters)

Ko se jednom na mleko opeče, i u jogurt duva… Nije Jirgen Klop želeo ništa da prepušta slučaju posle prethodne sezone u kojoj je zbog povreda na najdomišljatije načine krpio srce odbrane, aktivirao je otkupnu klauzulu u ugovoru Ibrahime Konatea, a onda tokom čitavog prelaznog roka nastavio da jadikuje o enormnom trošenju svojih rivala u borbi za titulu.

I istovremeno ključne igrače vezivao za Enfild na duži period. Džordan Henderson, Virdžil van Dajk, Endrju Robertson, Fabinjo, Trent Aleksander-Arnold, Harvi Eliot – svi oni su tokom letnjeg prelaznog roka stavili paraf na nove ugovore sa Redsima.

Istu stvar Liverpul je mnogo ranije trebalo da uradi sa Žoržinjom Vajnaldumom, ali kako nije, Holanđanin je bez obeštećenja završio u Pari Sen Žermenu. Klop mu nije pronašao zamenu na tržištu, pitanje je koliko je i tragao za njom, pominjao se povremeno Renato Sančez, međutim, svaka priča o njegovom eventualnom prelasku na Enfild stala je onog trenutka kada je zbog povrede kolena morao na operaciju, pa bi manjak opcija u veznom redu, kao prošle sezone u odbrani, mogao da nanese ozbiljan udarac ambicijama Klopovog tima.

Došli: Ibrahima Konate (Lajpcig, 40.000.000)

Otišli: Hari Vilson (Fulam, 14.000.000), Taivo Avoniji (Union Berlin, 6.500.000), Đerdan Šaćiri (Lion, 6.000.000), Marko Grujić (Porto, pozajmica 1.000.000), Žoržinjo Vajnaldum (Pari Sen Žermen, bez obeštećenja), Ben Dejvis (Šefild Junajted, pozajmica)

MANČESTER SITI

Džek Griliš (©Reuters)

Imao je Pep Gvardiola dve želje ovog leta, ali je Ćiki Begiristajn uspeo da mu ispuni samo jednu. I mada je, na osnovu učinjenog uspešnost polovična, prelazni rok Mančester Sitija ne može se smatrati uspešnim iz razloga što primarni cilj nije ostvaren, a on je glasio – dovesti napadača. Po svaku cenu. Licitirao je šampion Engleske dva puta za Harija Kejna, prvo sa ponudom od 122.000.000 evra, potom poslao ček na okruglo 150.000.000 na adresu Totenhema, ali je Danijel Levi ostao dosledan svojim rečima, istrajao u nameri da zadrži svog najboljeg igrača još makar godinu dana i tako sprečio remake čuvenog “Građanina Kejna“ iz 1941 godine. I sve to pet dana pred zatvaranje prelaznog roka.

U međuvremenu se javio Kristijano Ronaldo nezadovoljan situacijom u Juventusu, i preko svog agenta Žorža Mendeša se ponudio Mančester Sitiju. Bio je to transfer koji po mnogima ne bi imao previše smisla sa sportske strane, prvenstveno jer Gvardiola navodno (prema pisanju pouzdanog Atletika) nije bio potpuno siguran kako bi se i koliko Ronaldo uklopio u njegov sistem. Brojni mediji su spekulisali da Španac čak i ne učestvuje u pregovorima, jer nije želeo da ustupi Gabrijela Žezusa u zamenu za Portugalca, ali se ipak, uprkos nedoumici, vodio mišlju “bolje s Ronaldom nego bez napadača“.

Na kraju će morati još godinu dana morati bez špica, jer se u priču navodno umešao ser Aleks Ferguson i Ronalda ubedio da se vrati kući. Drugi fudbaler na listi želja, Džek Griliš, za razliku od Ronalda i Kejna, nije ostao u svom domu, ali kako bi ga odvojio od Vila Parka, Siti je morao da obori rekord ostrvskog fudbala i na račun Aston Vile uplati 117.500.000 evra. I pride mu uručio “desetku“, jer na kraju krajeva, radi se o igraču koji je protekle sezone u proseku imao manje ključnih dodavanja jedino od Kevina de Brujnea (za 0,1) i manje stvorenih šansi samo od Bruna Fernandesa (samo sedam manje iako je Portugalac odigrao 11 utakmca više).

Došli: Džek Griliš (Aston Vila, 117.500.000), Kajki (Fluminense, 10.000.000), Skot Karson (Derbi, istekao ugovor)

Otišli: Lukas Nmeča (Volfzburg, 8.000.000), Serhio Aguero (Barselona, istekao ugovor), Erik Garsija (Barselona, istekao ugovor), Ko Itakura (Šalke, pozajmica), Filip Stevanović (Herenven, pozajmica), Arijanet Murić (Adana Demirspor, pozajmica), Marlos Moreno (Kortrajk, pozajmica), Ivan Ilić (Verona, otkup posle pozajmice 7.500.000), Džek Herison (Lids, otkup posle pozajmice 12.000.000), Anhelinjo (Lajpcig, otkup posle pozajmice 18.000.0000)

MANČESTER JUNAJTED

Počelo je bajkovito, završilo se na isti način. Posle dvanaestomesečnog natezanja sa Dortmundom, Junajted je ove godine na vreme ušao u pregovore sa čelnicima nemačkog kluba i za razliku od prošle godine, od starta bio konkretan i za 85.000.000 evra doveo Džejdona Sanča, đaka svog gradskog rivala. A onda mu u finišu prelaznog roka preoteo i već viđeno pojačanje.

Kristijano Ronaldo je u stupcima brojnih evropskih medija već viđen kao novi igrač Mančester Sitija, brojni navijači Junajteda su ogorčeni njegovom odlukom palili dresove svoje legende, da bi poziv one druge, mnogo veće, ser Aleksa Fergusona promenio sve. Doduše, ne samo on, jer Ronaldo je od svog novog-starog kluba dobio 25.000.000 godišnje, 10.000.000 više od onoga što mu je Siti nudio, imaće i “masnije“ bonuse, a pride su Crveni đavoli pristali i da Juventusu plate 15.000.000 evra (plus 8.000.000 kroz bonuse), što šampion Engleske nije želeo da uradi.

Petnaestak dana ranije stigao je i Rafael Varan, željan novog izazova u karijeri, da učvrsti bedem ispred De Heinog gola i šampionskim genom obogati zadnju liniju Solskjerovog tima. Samo još da norveški stručnjak posloži sve kockice, što će, čini se biti najteži zadatak.

Došli: Džejdon Sančo (Dortmund, 85.000.000), Rafael Varan (Real Madrid, 40.000.000), Kristijano Ronaldo (Juventus, 15.000.000), Tom Hitom (Aston Vila, istekao ugovor)

Otišli: Danijel Džejms (Lids, 29.100.000), Žoel Pereira (Valvajk, istekao ugovor), Tahit Čong (Birmingem, pozajmica), Fakundo Pelistri (Alaves, pozajmica), Aksel Tuanzebe (Aston Vila, pozajmica), Andreas Pereira (Flamengo, pozajmica), Brendon Vilijams (Norič, pozajmica), Serhio Romero (istekao ugovor).

NJUKASL

Prilično razočaravajuće. Njukasl je trajno dovela Džoa Viloka iz Arsenala, nakon što je engleski vezista oduševio na pozajmici na Sent Džejms Parku u prethodnih šest meseci i onda je sve stalo. Tek poslednjeg dana prelaznog roka Svrake su od Santos Lagune pozajmile Santijaga Munjoza, napadača identičnog imena kao i junak filma "Gol", za kraj tužne filmske priče zvane "Njukaslov prelazni rok". Jer Stiv Brus je definitivno želeo više.

Primera radi, na golu, gde Martina Dubravku očekuje višemesečna pauza, a Karl Darlou se još nije izlečio od korona virusa. Pokušao je i sa Akselom Tuanzebeom, ali je brže-bolje odustao kada je Junajted zatražio 5.000.000 za pozajmicu. Hteo je Brus da pozajmi i Hamzu Čudurija, međutim, kako nijedan od fudbalera koje je planirao da proda nije dobio ponudu, mesta za dolazak nije bilo, pa će iskusni stručnjak morati da radi s onim što ima. Navikao je već...

Došli: Džo Vilok (Arsenal, 29.400.000) , Santijago Munjoz (Santos Laguna, pozajmica)

Otišli: Kristijan Atsu (Al Raed, istekao ugovor), Jošimori Muto (Visel Kobe, bez obeštećenja), Florijan Ležen (Alaves, ?), Meti Longstaf (Aberdin, pozajmica), Endi Kerol (istekao ugovor), Anro Saive (istekao ugovor)

NORIČ

Došli: Kristos Colis (PAOK, 11.000.000), Milot Rašica (Verder, 11.000.000), Džoš Sardžent (Verder, 9.500.000), Ben Gibson (Barnli, 9.300.000), Dimitros Janulis (PAOK, 7.500.000), Pjer Les Melu (Nica, 6.000.000), Angus Gun (Sautempton, 5.850.000), Ozan Kabak (Šalke, pozajmica 4.000.000), Matijas Norman (Rubin, pozajmica 2.000.000), Bili Gilmur (Čelsi, pozajmica), Brendon Vilijams (Mančester Junajted, pozajmica)

Otišli: Emilijano Buendija (Aston Vila, 38.400.000), Mario Vrančić (Stouk, istekao ugovor), Marko Stiperman (Paderborn, istekao ugovor), Orjan Niland (Bornmut, istekao ugovor), Moric Lajtner (Cirih, istekao ugovor)

SAUTEMPTON

Glavni zadatak bio je nadomestiti odlazak najboljeg igrača Denija Ingsa. Sautempton je to učinio dovođenjem drugog najboljeg strelca Čempionšipa iz prošle sezone, Adama Armstronga, za duplo manje novca nego što je zaradio od Ingsove prodaje. I uglavnom je tako poslova, dovodivši igrače samo u slučaju da se ukaže rupa u timu nastala odlaskom.

Tako je Lijanko stigao umesto Janika Vestergarda, Roman Pero umesto dugogodišnjeg levog beka Rajana Bertranda kojem je istekao ugovor, Tio Volkot se posle uspešne prošlogodišnje pozajmice trajno zadržao na Sent Merizu, a zanimljiva pojačanja stigla su iz Čelsija. Albanac Armando Broja na godinu dana kao ispomoć u napadu, Valentino Livramento kao rešenje na desnom boku u godinama koje dolaze, mada mu je Ralf Hazenhitl već pronašao mesto u startnoj postavi.

Došli: Adam Armstrong (Blekburn, 17.700.000), Roman Pero (Brest, 12.000.000), Lijanko (Torino, 7.500.000), Valentino Livramento (Čelsi, 5.900.000), Tio Volkot (Everton, bez obeštećenja), Armando Broja (Čelsi, pozajmica)

Otišli: Dani Ings (Aston Vila, 35.200.000), Janik Vestergard (Lester, 17.600.000), Angus Gun (Norič, 5.850.000), Mario Lemina (Nica, 5.500.000), Rajan Bertran (Lester, istekao ugovor), Vesli Hud (Anderleht, ?),

TOTENHEM

We can't wait to see you in action, @Emerson_Royal22! 😍 pic.twitter.com/1SD4Q1Csjz — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 31, 2021

Kada je krenuo u potragu za novim trenerom, delovalo je da Totenhem nema jasan plan šta želi od trenera. Antonio Konte, Đenaro Gatuzo, Erik ten Hag, Grem Poter, Paulo Fonseka, Ralf Rangnik, Brend Rodžers, Mauricio Sari, Roberto Martinez, Đulen Lopetegi i na kraju – Nuno Espirito Santo. Ruka ruci, Fabio Paratiči je dan pred početak prelaznog roka dočekao portugalskog stručnjaka u severnom Londonu i zajednički snagama krenuli su u izvršenje jasnog cilja – kako zadržati nezadovoljnog Harija Kejna.

I uz obilatu pomoć vlasnika Danijela Levija uspeli u svojoj nameri, čime su pojačali tim više nego bilo kojim pojačanjem dovedenim u ovom prelaznom roku, iako su na novajlije potrošili 67.000.000 evra. Očekivano, Paratiči je iskoristio dugogodišnji rad u Italiji i poznavanje tamošnje pijace i iz Atalante doveo štopera u liku Kristijana Romera, preko potrebnog nakon što je dugogodišnji komandant odbrane Tobi Aldervejreld izrazio želju za novim izazovom u karijeri.

Iz Atalante je Paratiči ugrabio i rezervnog golmana, oslonac kapitenu Ugu Ljorisu, Pjerluiđija Golinija, a vrlo dobar potez u perspektivi napravio je i dovođenjem supertalentovanog Brajana Hila kojeg je platio svega 25.000.000 evra i u istom poslu se rešio nekonstantnog Erika Lamele. U budućnosti će se mnogo očekivati i od Papa Sara, 18-godišnjeg defanzivnog veziste, koji je doveden iz Meca (16.900.000) i ekspresno vraćen bivšem klubu na jednogodišnje kaljenje.

Pomalo neshvatljiv potez bio je dovođenje desnog beka Barselone Emersona Rojala, i to za zbirno 30.000.000 evra (fiksno + bonusi), posebno jer se očekivalo da će Met Doerti posle dolaska Espirita Santa, koji mu je u Vulverhemptonu i podigao karijeru, imati standardnu ulogu u timu.

A kako je dolaskom Emersona nastala gužva kraj desne aut-linije, neko je morao i da ode. Učinio je to Serž Orije, pošto je u poslednjim satima prelaznog roka raskinuo ugovor sa klubom za koji je nastupao prethodne četiri godine.

Došli: Emerson Rojal (Barselona, 25.000.000), Brajan Hil (Sevilja, 25.000.000), Pap Sar (Mec, 16.900.000), Kristijan Romero (Atalanta, pozajmica), Pjerluiđi Golini (Atalanta, pozajmica)

Otišli: Huan Fojt (Viljareal, 15.000.000), Tobi Aldervejreld (Al Duhail, 13.000.000), Musa Sisoko (Votford, 3.500.000), Deni Rouz (Votford, istekao ugovor), Paulo Gazaniga (Fulam, istekao ugovor), Erik Lamela (Sevilja, bez obeštećenja), Pap Sar (Mec, pozajmica)

VOTFORD

U Votfordu mogu da budu zadovoljni. Trener Ćisko Munjoz nijednog trenutka nije krio da mu je želja da raščisti svlačionicu i upravo to je uradio. Ojačali su napad i Džošua King mogao bi da bude pravi kapitalac iako je stigao kao slobodan igrač, zamenili istrošenog Troja Dinija i precrtanog Andrea Greja, a zatim pronašli adekvatnu zamenu za Vila Hjuza pošto je on dugo oklevao da potpiše novi ugovor. Dovedeni su veterani Juraj Kucka i Musa Sisoko, plus Imran Louza i Ozan Tufan tako da je veza prepuna i neće se osetiti mnogo Natanijel, dok bi prisustvo Denija Rouza na levom boku trebalo da donese određenu stabilnost uz dugogodišnje iskustvo igranja u Premijer ligi. Propao je atak na Lijanka Vojnovića koji je završio u Sautemptonu, pa će verovatno da se oseti odlazak Krega Dosona. Pokušalo se poslednjeg dana prelaznog roka s dolaskom Najtana Nandeza iz Kaljarija, opet neuspešno, ali klub s Vikaridž Rouda je solidno prošao.

Došli: Imran Louza (Nant, 10.000.000), Emanuel Denis (Klub Briž, 4.000.000), Musa Sisoko (Totenhem, 3.500.000), Ozan Tufan (Fenerbahče, pozajmica), Deni Rouz (Totenhem, bez obeštećenja), Džošua King (Everton, bez obeštećena), Juraj Kucka (Parma, pozajmica), Peter Etebo (Stouk, pozajmica)

Otišli: Vil Hjuz (Kristal Palas, 7.000.000), Natanijel Čaloba (Fulam, 3.500.000), Kreg Doson (2.300.000), Ben Vilmot (Stouk, 1.750.000), Ašraf Lazar (Portimonense, bez obeštećenja), Kvasi Sibo (Betis, bez obeštećenja), Troj Dini (Birmingem, bez obeštećenja), Filip Stuparević (Metalac, bez obeštećenja), Stipe Perica (Makabi Tel Aviv, bez obeštećenja), Horhe Segura (CD Amerika, pozajmica), Domingos Kvina (Fulam, pozajmica), Andre Grej (KPR, pozajmica), Meti Polok (Čeltenem, pozajmica), Isak Sakses (Udineze, ?), Tomo Dele Baširu (Reding, pozajmica), Filip Cinkernagel (Notingem Forest, pozajmica), Pontu Dalberg (Donkaster, pozajmica), Adalberto Penjaranda (Las Palmas, pozajmica), Karlos Sančez (istekao ugovor), Džerom Sinkler (istekao ugovor).

VEST HEM

Posle ovog prelaznog roka u fudbalskom svetu pojavio se pojam "Ćeš Hem". I ovog leta Čekićari su doveli jednog češkog reprezentativca, pa je pored Součeka i Coufala tu još i Aleks Kral koji je stigao iz moskovskog Spartaka na pozajmicu vrednu 3.500.000 evra. Nije skupa investicija, ali ako bude bar delom uspešan kao dvojica prethodnika, Kral bi lako mogao da se izbori za puni ostanak u Londonu. Kral je stigao poslednjeg dana transfer pijace, ali nije on privukao ni delić pažnje koliko transfer Nikole Vlašića iz CSKA. Dejvid Mojes je rešio da razbije kasu i baci na sto veliki novac za hrvatskog reprezentativca, što je mnoge zbunilo, ali valjda simpatični Škot zna šta radi. Na Vlašićevim leđima je veliki balast, jer u Evertonu nije uspeo, u CSKA se vratio u život, ali cena od 30.000.000 evra, plus još 9.000.000 evropskih novčanica za bonuse treba opravdati.

Svakako, Dejvid Mojes je srećan čovek. Njegov Vest Hem igra dopadljiv fudbal, Majkl Antonio i Said Benrama su se razigrali na startu nove sezone, a zakrpljene su i rupe na određenim pozicijama. Pogotovo u poslednjoj liniji gde je pukla bomba dovođenjem Kurta Zume iz Čelsija za 35.000.000 evra, plus još Kreg Doson iz Votforda koji može da bude interesantna rezervna opcija. A tu je i Alfons Areola koji je pojačao konkurenciju na golu. Da je još prošao dolazak Nikolasa Taljafika iz Ajaksa, bio bi to prelazni rok iz snova. Kopljanici su prihvatili obeštećenje od 12.000.000 evra, ali Taljafiko nije hteo da se seli. Kako bilo, ako Mojes posloži sve kockice Vest Hem ima potencijal za odličnu sezonu!

Došli: Kurt Zuma (Čelsi, 35.000.000), Nikola Vlašić (CSKA Moskva, 30.000.000), Aleks Kral (Spartak Moskva, pozajmica), Kreg Doson (Votford, 2.300.000), Alfons Areola (PSŽ, 2.000.000)

Otišli: Felipe Anderson (Lacio, 3.000.000), Fabijan Balbuena (Dinamo Moskva, istekao ugovor), Frederik Alves (Sanderlend, pozajmica), Ksande Silva (Notingem Forest, ?), Konor Koventri (Piterboro, pozajmica).

VULVERHEMPTON

Jedan Portugalac je otišao s klupe, drugi je brže-bolje preuzeo. Ništa novo i neuobičajeno na Molinou. Bruno Laže je odmenio Nuna Espirita Santa i uneo promene u igri Vulverhemptona.

Međutim, problemi sa završnicom ostali su od prošle sezone. Prošle sezone 36 golova na 48 utakmica, ove nijedan na uvodne tri, a da je za 270 minuta fudbala uputio 57 udaraca ka golu rivala!? Raul Himenez još uvek pronalazi formu posle teške povrede glave, mladi Fabio Silva se još ''čeka'', pa su Vulvsi dovođenjem Hvan Hi-Čana i Trinkaa pokušali da zaoštre napad.

No, Barsin krilni fudbaler nije jedini novi Portugalac u timu Bruna Lažea, pošto je Ruija Patrisija na golu odmenio sunarodnik Žoze Sa.

Poslednjeg dana prelaznog roka Vukovi su pokušali da čoporu pridodaju i jednog štopera, kontaktirali Marselj i Lil s idejom da dovedu Duja Ćaleta-Cara, odnosno Svena Botmana, ali su im francuski klubovi spustili rampu. Lil u toku istog dana još jednom, kada su Vulvsi namerili da pozajme povređenog Renata Sančeza, pa se panična kupovina u poslednjem trenutku neslavno završila. Morao nekad i tako da se završi kad pazariš u minut do 12.

Došli: Rajan Ait Nuri (Anže, otkup posle pozajmice 11.100.000), Žoze Sa (Olimpijakos, 8.000.000), Jerson Moskera (Atletiko Nasional, 5.200.000), Bendeguž Bola (Mol Fehervar, 2.000.000), Hvan Hi-čan (Lajpcig, pozajmica), Trinkao (Barselona, pozajmica)

Otišli: Rafa Mir (Sevilja, 16.000.000), Rui Patrisio (Roma, 11.500.000), Oven Otavosi (Klub Briž, 4.000.000), Ruben Vinagre (Sporting, pozajmica), Patrik Kutrone (Empoli, pozajmica), Morgan Gibs-Vajt (Šefild Junajted, pozajmica), Bendeguž Bola (Grashopers, pozajmica)