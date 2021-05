Nizom grešaka Liverpul je praktično dvocifren broj kola pre kraja ispustio šampionsku krunu koju je branio, a navijači Redsa gledali su kako im iz ruku klizi i Liga šampiona, ipak, četa Jirgena Klopa na vreme se probudila i izborila izlazak na internacionalnu scenu čime je makar delimično popravljen bledi utisak ostavljen tokom aktuelne takmičarske godine.

Pobedom nad Kristal Palasom (2:0), uz poraz Čelsija od Aston Vile (1:2), tim sa Enfilda sezonu je završio na trećoj poziciji, a Klop je nakon duela 38. kola sumirao utiske.

"Suočavali smo se sa velikim problemima. Da mi je neko rekao pre nekoliko nedelja nedelja, pet, šest, osam ili deset, da možemo da završimo sezonu na trećem mestu, ne bih poverovao, izgledalo je apsolutno nedostižno i osećao sam da je nemoguće. Čak i dobre stvari koje su se događale ove godine nisu nam donele previše radosti jer se previše doga dogodilo brzo i u kratkom periodu. Povrede su nas pratile tokom cele godine i bilo je zaista teško prihvatiti sve. Na primer: trijumfujemo 3:0 u Barnliju, slavimo, a onda stigne vest da Ris Vilijams mora na preglede jer ima povredu tetive. Nije trenirao tri dana, ali mogao je da igra danas i što je dobro. Za ceo tim je borba koju smo vodili i završavanje na trećem mestu najbolja je lekcija koju možete da naučite. Od ničega do Lige šampiona za pet nedelja je ogromno dostignuće", rejkao je strateg Liverpula

Osvajanjem Lige šampiona i Premijer lige Klop je podigao kriterijume već zahtevne Liverpulove publike, ali su poslednje nedelje popravile utisak nakon perioda koji je uglavnom sa sobom donosio samo kritike.

"Osećam se sjajno, izvanredno je. Spolja ne možete da razumete u potpunosti, jer mi smo Liverpul, moramo da pobeđujemo, moramo da osvajamo trofeje. Ove godine to nismo uspeli, ali i u teškim trenucima morate da se borite i da pokažete maksimum. Nije bilo nikakvih rasprava ili bilo čega oko različitih stvari, samo smo znali da su neke stvari teške i da moramo da se popravimo. Tačno je, moramo, ali fudbal je igra zasnovana na samopouzdanju i nismo imali mnogo prilika da steknemo samopouzdanje. Stalno smo razvrstavali probleme i bilo je tako lepo videti da bismo mogli da iskoristimo poslednjih pet, šest, sedam nedelja da napravimo pravi preokret u sezoni. Zaista sam srećan zbog Lige šampiona što ne moraju da igraju bez nas. Dakle, mi smo u tome, to će biti sjajno, jedva čekamo. Momci su ostvarili veliki uspeh. Siti je s pravom osvojio ligu, imao je sjajnu sezonu i ponovo čestitam. Ali zato što ne možemo biti prvaci, to ne znači da nemamo ciljeve i cilj je tada bio, sa određene tačke, evropski fudbal. Stigli smo do Lige šampiona i to je zaista dobro", kazao je Klop.