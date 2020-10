Pre tri dana na Enfildu u derbiju trećeg kola Premijer lige, Arsenal je pripretio, poveo golom Francuza Lakazeta, ali je onda Klopova mašinerija ubacila u petu brzinu i već do poluvremena preokrenula rezultat pogocima Manea i Robertsona, da bi u finišu novajlija iz Vulverhemptona Diogo Žota overio trijumf šampiona Engleske.

Sada, isti rivali igraju meč osmine finala Liga kupa. Očekuje se da će oba menadžera, Jirgen Klop i Mikel Arteta dobro da promešaju karte, da neće biti ni približno istih startnih 11 u odnosu na ponedeljak. Klop ima više kadrovskih problema od kolege iz Londona.

Kapiten Džordan Henderson nije igrao u ponedeljak. Iskusni vezista nije zalečio povredu, pa ga neće biti ni večeras (20.45) u derbiju ove runde takmičenja. Van stroja su i dalje štoper Džoel Matip i krilo Aleks Okslend Čembrlen. Grk Kostas Cimikas, letošnje pojačanje iz Olimpijakosa, takođe neće igrati. On se povredio na debiju za Liverpula u meču prethodne runde protiv Blekpula. Pred duel sa Arsenalom u ponedeljak akvizicija iz šampiona Evrope, Bajerna, Tijago Alkantara, oboleo je od virusa korone. Neće ga biti nekoliko nedelja, a samo što je debitovao za novi klub pre desetak dana na Stamford Bridžu protiv Čelsija.

Menadžer Arsenala Mikel Arteta ima sve bolju kadrovsku situaciju. Sedrik Soares i Sokratis Papastadopulos su se oporavili od povreda, trenirali su sa saigračima prethodne nedelje i konkurišu za večerašnji duel na Enfildu. Islandski golman Aleks Runarson, pojačanje iz francuskog Dižona, mogao bi da debituje za Tobdžije i da zameni standardnog Nemca Bernda Lena. Šansu bi kao starteri mogli da dobiju Nikolas Pepe, Džo Vilok i Rajs Nelson.

Pablo Mari, Škodar Mustafi, Kalum Čembers, Emil Smit Rou i Gabrijel Marineli su i dalje van tima zbog povreda. Odmah posle ovog duela biće i žreb za četvrtfinale Lige kupa. Ova dva tima su odigrali čak 16 mečeva u ovom takmičenju, najviše u istoriji.

Utakmica ova dva tima su efiakasne u poslednje vreme. Arsenal nije pobedio na Enfildu od 2012. godine. Šest poslednjih utakmica Liverpula i Arsenala dolazila je kombinacija GG3+.

Aston Vila ima početak iz snova u Premijer ligi. Dve utakmice – dve pobede, gol-razlika 4:0. To uliva optimimizam da nema više borbe za opstanak. Tim iz Birmingema se pojačao pre nekoliko dana. Na pozajmicu iz Čelsija stigao je Ros Barkli. Biće u konkurenciji za tim danas (20.00) na Vila parku protiv člana Čempionišipa, Stouka. Golman Tom Hiton i Brazilac Vesli su i dalje povređeni. Njih dvojica verovatno neće igrati do kraja godine.

U prvom meču dana (18.30) u osmini finala Liga kupa sastaju se stari znanci iz prošle sezone u Čempionšipu, Brentford i Fulam. Domaćin će imati veliki motvi da se osveti četi sa Krjevena Kotidža za poraz u finalu baraža.

Za domaćina će debitovati ove sezone Said Berama. On nije igrao na početku Čempionšipa jer je čekao transfer u Premijer ligu, ali pošto do toga nije došlo, menadžer Tomas Frank rekao je da računa na usluge prošle sezone jednog od najboljih igrača. Bek Riko Henri se povredio prošle nedelje protiv Milvola i neizvestan je za današnji duel.

Fulam je očajno počeo sezonu u Premijer ligi. Menadžer Skot Parker vapi za pojačanjima kako tim opet ne bi igrao samo sezonu u eliti. Zbog povreda od 19. septembra ne igraju Mario Lemina i Harison Rid. I defanzivac Kevin Tete se povredio u ponedeljak u meču sa Aston Vilom. Izašao je sa terena u 39. minutu. Aleksandar Mitrović nije igrao za Fulam u šesnaestini finala Liga kupa protv Šefild Venzdeja pre osam dana, ali bi večeras mogao da predvodi napad u derbiju zapadnog Londona.

Pobednik Liga kupa ove sezone izboriće plasman u plej-of Evropske konferencijske lige, trećeg po rangu takmičenje na Starom kontinentu, koje startuje naredne godine. Pobednik ovog takmičenja prošle sezone bio je Mančester Siti.

LIGA KUP ENGLESKE, OSMINA FINALA (JEDNA UTAKMICA)

Utorak

Totenhem - Čelsi 2:1 p.p. (1:1, 0:1)

/Lamela 83 - Verner 19/

Sreda

Njuport - Njukasl 1:2 p.p. (1:1, 1:0)

/Abrahams 5 - Šelvi 87/

Barnli - Mančester Siti 0:3 (0:1)

/Sterling 35, 49, Tores 65/

Brajton - Mančester Junajted 0:3 (0:1)

/Mektominej 44, Mata 73, Pogba 80/

Everton - Vest Hem 4:1 (1:0)

/Kalvert Levin 11, 78, 84, Rišarlison 56 - Snodgras 46/

Četvrtak

18.30: (2,50) Brentford (3,25) Fulam (2,90)

20.00: (1,70) Aston Vila (3,70) Stouk (5,20)

20.45: (2,05) Liverpul (3,50) Arsenal (3,60)

