Ko sa decom „spava“, sa bodom se budi

Srpski šampion ima mečeve protiv Intera iz Andore, te gruzijske Iberije, gde bi morao da overi plasman u prva 24 tima, mada se potajno i dalje nadaju na Marakani da bi mogli da se ušunjaju u prvih osam ukoliko bi usaglasili tehničko-taktički prikaz i bodovni saldo. Zasad to nisu uradili, iako su zaslužili mnogo više u 180 minuta borbe sa Kopenhagenom i Luganom. Samo što je povremeno delovalo da srpski šampion igra bez imperativa pobede i da ne zatvara mečeve u kojima je bio značajno bolji.

Teško je nešto novo reći posle svega što je Crvena zvezda demonstrirala u sudaru sa dominantnim danskim klubom. Sve se svodi na tu zlokobnu reč – proces. Taj termin para uši ovdašnjim ljubiteljima sporta i fudbala, posebno populaciji naklonjenoj Crvenoj zvezdi. Naviknutoj na Ligu šampiona, Ligu Evrope i kontinuirano osvajanje titula.

Dolaskom Alberta Rijere Crvena zvezda je odlučila drugačije da se orijentiše i ispromoviše sopstvene proizvode u nešto slabijoj konkurenciji. Cena je već visoka, jer bi u nekim drugim okolnostima Crvena zvezda, takmičarski nastrojena, bila blizu top osam faze. Oba meča je imala pod kontrolom i držala je Kopenhagen bez šuta do 28. minuta.

Tada je Matej Gaštarov pokazao da mu pozicija centralnog beka nije prirodno stanište i nespretnom reakcijom postigao autogol. Kod drugog pogotka Lugana, pre osam dana, podletao je pod jedan mekan centaršut. Još kada bismo na to nakalemili grešku Gudelja za vođstvo švajcarskog predstavnika, pa i glupost Badža za penal...

I bilo bi neprirodno da karijere Gaštarova i Gudelja idu samo uzvodno. Pristao je Albert Rijera da poturi svoja leđa, zaštitio ih je i na zvaničnoj konferenciji za medije, govoreći o načinu igre. Uostalom, imali su bezbroj sličnih situacija u Ljutice Bogdana u poslednjih 12 godina.

Znali su i ove jeseni da „spavanje“ sa decom može da prouzrokuje stresno buđenje sa graškama znoja na čelu. Redovni hroničari najtrofejnijeg srpskog kluba sigurno će se setiti kako je Luka Jović promašio dve kolosalne šanse u debitantskom večitom derbiju 2014. godine i ostavio Crvenu zvezdu bez šansi za titulu. Kasnije je stigao do Real Madrida.