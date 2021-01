IZBOR UREDNIKA

Pre samo godinu dana Mančester junajted je posle poraza na Old Trafordu od Barnlija (0:2) bio na petom mestu na tabeli Premijer lige, 30 bodova ispod lidera Liverpula. Danas, posle minimalne pobede nad Kleretsima (1:0) Crveni Đavoli drže čelnu poziciji na tabeli elitnog ranga engleskog fudbala, sa tri boda više od Liverpula. Odavno veliki derbi Engleske nije nosio više neizvesnosti i takmičarskog naboja, pa zato nema sumnje da nas u susretu 19. kola očekuje prava poslastica. Po 205. put će se Liverpul i Mančester junajted sastati na Enfild roudu (17.30), koji nije pao u Premijer ligi od aprila 2017. godine.

Susret Redsa i Đavola smatra se najvećim derbijem engleskog fudbala i jednim od najvećih u svetu. Iako oba tima imaju ljute gradske rivala, Liverpul i Junajted su jedan drugom ipak najveći rivali. Ovo rivalstvo pronalazi temelje i u ekonomskoj i industrijskoj istoriji dva velika engleska grada, činenjenici da su Liverpul i Junajted izrasli u klubove koji spadaju u red najbogatijih i najuspešnijih, ali i najpopularnijih u svetu sporta.

Sastav iz Mančestera je osvojio 20 titula u Premijer ligi, dok je tim iz grada Bitlsa minule sezone osvojio svoju 19. titulu u elitnom rangu. Liverpul je uspešniji na međunarodnoj sceni, šest puta je bio klupski prvak Evrope, Junajted se na krov Starog kontinenta peo u tri navrata. Kada se sagledaju svi trofeji, Đavoli vode sa dva više (66). Što se tiče međusobnih duela, kroz istoriju su se dva velikana sastajala u 204 navrata, tu je Junajted takođe uspešniji sa 80 trijumfa, Liverpul je slavio 67 puta, dok pobednika nije bilo na 57 mečeva.

Ali ostavimo istoriju po strani, ona ovoga puta neće imati veliku ulogu, posebno jer neće biti podrške sa tribina. Pred Ole Gunarom Solskjerom je veliki test, verovatno i najveći u trenerskoj karijeri na Teatru snova. Često je Norvežanin osporavan, pojedine odluke koje je donosio smatrane su diskutabilnim, ali je nekako najjači utisak da se njegov trenerski pečat ne primećuje u Junajtedu i da su povremeni pozitivni rezultati posledica individualnog kvaliteta. Kada su veliki mečevi u pitanju, Solskjer ne može da se pohvali prevelikim uspehom, uspevao je da slavi protiv najvećih rivala u ligi, često bez prevelikog takmičarskog značaja, ali su zato porazi u tri odigrana polufinala još jedna mrlja u trenerskom CV-u norveškog stručnjaka. Jedan od njegovih većih kvaliteta je definitivno i pozitivan duh koji ga krasi, pa tako sa puno optimizma dočekuje veliki derbi engleskog fudbala, iako on sa sobom nosi ogroman pritisak. Zbog stanja na tabeli i činjenice da je Junajted prvi sa tri boda više od današnjeg rivala, taj pritisak je i veći nego u prethodnim godinama.

"U sjajnoj smo poziciji. Naravno, svesni smo da idemo na noge šampionu koji je imao neverovatne tri i po godine, znamo da će biti teška utakmica, ali smo spremni. Nismo mogli da zamislimo bolje vreme da igramo sa njima, u dobroj smo formi i gladni smo. Momci žele da napreduju i to je najbolji pokazatelj njihovog karaktera i kvaliteta. Uživamo u poziciji u kojoj se trenutno nalazimo. Biće to veliki test u smislu gde se nalazimo protiv dobrih timova. Gotovo smo na polovini sezone pa stanje na tabeli daje donekle realnu sliku, ali se na kraju niko neće sećati kako je tabela izgledala 12. januara", izjavio je Solskjer uoči derbija.

Sa druge strane, biće to veliki test i za ekipu Liverpula, koja susret sa ljutim rivalom čeka sa trećeg mesta i sa tri boda manje. Imaju Redsi velikih problema sa povredama ove sezone, pa je Jirgen Klop morao da bude kreativan, posebno u zadnjoj liniji. Sasvim je jasno koliko Virdžil van Dajk nedostaje ekipi, njega je povreda, kao i Džoa Gomeza, odvojila sa terena najverovatnije do kraja sezone, pa je tako standardan u zadnjoj liniji postao Fabinjo, dok se na mestu centralnog defanzivca okušao i Džordan Henderson. Usled čestih povreda Džoela Matipa priliku su dobijali i mladi Natanijel Filips i Ris Vilijams. Današnji duel će biti dobar pokazatelj da li Liverpul sa desetkovanom zadnjom linijom može da se nosi sa najtežim zadacima. Jirgen Klop je pred meč izjavio da mu prija uloga "lovca", jer je kako kaže na nju navikao tokom karijere.

"Obe situacije predstavljaju pritisak, u jednoj želite nešto što nemate, dok sa druge strane nalazite se na vrhu i želite što veće vođstvo. Meni je lakše kada sam u ulozi lovca, nekoga ko juri, izazivača ako vam je tako draže, ali to je možda tako jer nisam tako često bio u drugoj situaciji tokom svog života. Moji igrači se dobro nose sa obe situacije i to je skroz u redu. Kako će to biti ovoga puta? Za odgovor na to pitanje ćete morati da pogledate utakmicu", izjavio je nemački stručnjak.

Mančester junajted je poslednji put prvak Engleske bio 2013. godine i tada je pod palicom Ser Aleks Fergusona bio u sličnoj situaciji kao danas - prvo mesto na tabeli posle prvog meča u Novoj godini. Od tada Đavoli poste, što Klopa ne čudi, ali veruje da navijači kluba sa Old Traforda neće poput navijača Liverpula morati da čekaju 30 godina na novi trofej u Premijer ligi.

"Titulu ne osvajate zato što se Mančester junajted ili Liverpul. Osvajate je jer ste najbolja ekipa u određenoj sezoni. Jednom ili dvaput su bili jako blizu, ali je onda Siti poludeo i osvojio je popriličan broj puta. Čelsi je takođe bio tu, Lester je osvojio titulu 2016. godine, tako da nije iznenađenje što je Junajted nije osvojio. Ako niste u pravoj situaciji i ako ne igrate najbolji fudbal te godine ne možete je osvojiti. Potencijal Junajteda je ogroman, tako da ne verujem da će čekati 30 godina, ali koga to zanima?".

Današnji duel predstavljaće i sudar dve najefikasnije ekipe u ligi, Liverpul je put do protivničke mreže pronalazio u 37 navrata, Junajted je to činio u tri navrata manje. Ligu predvode u još jednom bitnom ofanzivnom parametru - šutevima u okvir gola. Ponovo je Liverpul za dlaku ispred (102:101 u korist Redsa). Što se tiče načina na koji dolaze do golova, nije tajna da je ekipa Jirgena Klopa najopasnija po bokovima. Glavne pretnje po protivnički gol su Sadio Mane (šest golova) i Mohamed Salah (13 golova), dok su se bekovi Endi Robertson i Trent Aleksander-Arnold pokazali kao najveći kreatori prilika za Redse. Robertson je poslao 169 pasova u protivnički šesnaesterac, Aleksander-Arnold je poslao sedam pasova manje. Sledeći igrač u tom parametru je kapiten Džordan Henderson sa 76 pasova u kazneni prostor rivala.

Koliko aktuelni prvak voli da preti sa bokova govori i podatak da su u dosadašnjem toku sezone poslali 399 centaršuteva pred gol rivala (prvi u ligi), Mančester je zabeležio čak 150 centaršuteva manje. Napada i Junajted po bokovima, ali pre svega po levom, jer na desnoj strani ne može da se osloni na napadačke kvalitete Arona Van-Bisake. Čak 40 odsto napada ide po levoj strani, uglavnom preko Rašforda, koji se uvlači u sredinu odakle pokušava da pronađe put do protivničke mreže. Glavni izvor Junajtedovih golova ipak potiče od direktnih, često i dugačkih pasova, za koje su uglavnom zaduženi Bruno Fernandeš (11 golova i sedam asistencija) i Pol Pogba.

Pred veliki derbi je posebna pažnja posvećena i penalima. Jirgen Klop je posle poraza njegove ekipe od Sautemptona u minulom kolu izjavio sledeće: "Čuo sam kako je Mančester junajted u prethodne dve sezone imao više penala nego ja za pet i po godina".

Ove sezone su dve ekipe ipak u sličnoj situaciji, Junajted je šest puta dobio priliku da šutira sa kreča, Liverpul jednom manje.

Jedan problem dele, uglavnom golove primaju u prvom poluvremenu. Klopova ekipa je 14 od 21 primljenog gola dozvolila u prvim poluvremenima, ali je većina tih golova pala u prvih osam kola i uglavnom su uspevali da slave. Đavoli su od 24 primljena pogotka 14 primili u prvih 45, ali se situacija popravila u poslednje vreme. Ono što je takođe postalo zaštitni znak Junajteda su golovi u drugom poluvremenu, posebno u poslednjim minutima utakmice. Čak 62 odsto golova Soslkjerovi puleni postižu u drugom poluvremenu (21 od 34), a više puta su do pobeda dolazili u poslednjim trenucima, kao u minulom kolu protiv Barnlija, ranije i protiv Brajtona i Sautemptona.

Kako bi mogle da izgledaju postave?

Jirgen Klop praktično ima jednu dilemu, koga upariti sa Fabinjom u srcu odbrane. Prvi izbor je Džoel Matip, ali je nastup kamerunskog defanzivca pod znakom pitanja i sve do poslednjeg trenutka se neće znati da li je u stanju da nastupi. Ukoliko ne bude bio spreman, postoje tri varijante: Henderson se povlači iz veznog reda ili šansu karijere dobijaju Filips i Vilijams. Ideja sa kapitenom u zadnjoj liniji se nije ispostavila kao najbolja u minulom kolu protiv Sautemptona, Redsi su doživeli poraz (0:1), a pritom su u napadu bili potpuno sterilni o čemu svedoči samo jedan udarac u okvir protivničkog gola i prazna mreža Frejzera Forstera.

Jednu nedoumicu ima i Ole Gunar Solskjer, takođe se tiče štoperskog tandema, ali za razliku od svog kolege neće morati da šalje veziste u zadnju liniju. Pitanje je samo da li će Viktor Lindelof biti spreman da nastupi i da li će iako bude spreman dobiti priliku da igra zbog sve boljih nastupa Erika Baija. Edinson Kavani i Mejson Grinvud bi meč trebalo da počnu na klupi za rezerve, pa se očekuje nešto ofanzivnija uloga za Pola Pogbu.

Liverpul: Alison, Aleksander-Arnold, Matip/Vilijams/Filips, Fabinjo, Robertson, Tijago, Henderson, Vajnaldum, Salah, Firmino, Mane

Mančester junajted: De Hea, Van-Bisaka, Baji/Lindelof, Megvajer, Šo, Mektomini, Fred, Rašford, Bruno Fernandeš, Pogba, Marsijal

Danas je na programu prvi susret Liverpula i Mančester junajteda u tekućoj sezoni, prethodni put veliki rivali sastali su se pre gotovo godinu dana, kada su Redsi slavili na svom stadionu (2:0). Golove su tada postigli Salah i Van Dajk, dok je Junajted poslednji put slavio još pod palicom Žozea Murinja u martu 2018. godine (2:1). Trijumfom u 205. derbiju Engleske bi se Liverpul vratio na vrh tabele, dok bi sastav sa Old Traforda mogao da stekne velikih šest bodova prednosti u odnosu na najvećeg rivala. Lester se sinoć ušunjao između sa bodom manje od vodećih Đavola i dva više od Redsa, videćemo da li će tu i ostati.

