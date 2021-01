Obe strane su raspoložene za saradnju, ali dogovora još nema. Na reči Dragana Stojkovića „neko ko me želi mora da me želi kompletno“ uzvratili su iz Fudbalskog saveza Srbije „da je prvi i jedini kandidat“ za naslednika Ljubiše Tumbakovića, s tim da se rasplet ne nazire. Prema poslednjim informacijama, glavna prepreka tiče se finansija. Ne onih koje bi Piksi trebalo da dobije na Terazijama – pretpostavlja se da je to lakši deo posla – već dela primanja koja mu sleduju u Kini.

Jedan od najboljih fudbalera u Srba svih vremena i dalje je na platnom spisku Guangdžou R&F-a. Prema saznanjima Sportkluba, sveukupno bi Azijati morali da mu na račun proslede 5.500.000 evra, s tim da se 2.000.000 evra vode kao prethodni dug, a 3.500.000 kao plata koja mu bi mu sledlovala da ga čelnici nisu smenili. Tih 3.500.000 evra su zapravo zarada plata na godišnjem nivou i razumljivo je što neće (cele) da je se odrekne, bez obzira na jasnu želju da vodi Orlove.

Zato bi, uverava Sportklub, Guangdžou R&F odmah isplatio Stojkoviću 1.500.000 evra. Svesno bi ostao bez 2.000.000 evra, zbog čega se postavlja pitanje koliko bi zaradio u ciklusu kvalifikacija za Prvenstvo sveta. Isti izvor navodi da bi mu FSS ponudio ne više od 500.000 evra fiksno, plus nagradu za eventualni plasman na Mundijal. S druge strane, Večernje novosti uveravaju da je jedina njima poznata ponuda Piksiju glasila 825.000 evra godišnje plate, ali da bi se dodatnim pregovorima došlo do 1.000.000.

Stojković svakako ne bi od FSS mogao da dobije sve ono što mu sleduje od Kineza, ali isto tako, ovde mu se nudi mogućnost povratka poslu, šansa da državni tim povede u Katar.

Još nešto, kad je već o novcu reč: 2.000.000 evra duga Guangdžou R&F-a prema prethodnom šefu stručnog štaba prolongiran je do leta 2022, jer je Piksi pokazao spremnost na odlaganje usled posledica pandemije virusa korona.