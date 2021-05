Hames Rodrigez, jedan od kolumbijskih fudbalera koji je ostavio najzapaženiji trag na fudbalskoj sceni u prethodnoj deceniji, neće biti deo nacionalnog tima za letnje obaveze u okviru Kupa Amerike.

Razlog za odsustvo ofanzivca jeste procena selektora i njegovih saradnika da igrač Evertona nije na svom "optimalnom nivou"

"Stručni štab kolumbijske reprezentacije saopštava da je igrač Hames Rodrigez nije pozvan na utakmice protiv Perua i Argentine za kvalifikacije za Svetsko prvenstvo u Kataru 2022. i CONMEBOL Kup Amerike 2021. Poslednjih dana vezni fudbaler je bio podvrgnut lekarskim pregledima, koji su utvrdili da nije na optimalnom takmičarskom nivou, pa neće moći da se pridruži grupi koju je Reinaldo Rueda pozvao zbog gore navedenih obaveza i prvenstva Južne Amerike. Trener i njegov tim saradnika žale što ovoga puta nisu mogli da računaju na Rodrigeza i nadaju se da će uskoro moći da bude deo nacionalnog tima, predstavljajući našu zemlju visinom i profesionalnošću kao i uvek do sada", navereno je u saopštenju.

Odluka je izazvala reakciju kod fudbalera Evertona koji se oglasio ovim povodom.

"Sa iznenađenjem sam primio saopštenje stručnog štaba selektora u kojem kažu da oni ne računaju na mene i žele mi potpuni oporavak. Oporavak koji sam već napravio i u kojem sam mnogo žrtvovao. Osećam se razočarano jer ne igram za svoju zemlju., jer za mene to znači igranje za svoju zemlju. Izostanak poverenja selektora i njegovih saradnika me lomi i nanosi mi bol jer sam uvek čak i život ostavljao za dres Kolumbijske reprezentacije. Mojim saigračima želim dobru energiju i uspeh, a ja ću pratiti njihove igre iz daljine, ali uz strast kao i do sada", kazao je Rodrigez.

Iako je na prethodnom Svetskom prvenstvu koje je održano u Brazilu Rodrigez bio najistaknutiji član kolumbijskog nacionalnog tima, očigledno da minuli rad kod selektora Reinalda Ruede ne postoji.