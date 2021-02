Godine prolaze, generacije se menjaju, ali Alijanc stadion u Torinu ostaje prokleta avlija za igrače Intera. Posle dobijene bitke u Milanu, Juventus je potpisao trijumf u polufinalnom ratu Kupa Italije protiv tima iz Milana, iako večeras nije pobedio – 0:0 (u prvom meču je bilo 2:1 za Juventus).

Kada nego pogleda rezultat večerašnjeg okršaja u Torinu, verovatno pomisli da je Juventus došao do cilja na klasičan juventusovski način. Kvalitetnom odbranom i taktičkom perfekcijom kao u eri Masimilijana Alegrija. Međutim, iako nije bilo golova, susret velikih rivala obilovao je uzbuđenjima, kvalitetnom igrom i jakim intenzitetom. Na kraju su se radovali u taboru Juventusa, i svima stavili do znanja da će se do poslednjeg atoma snage boriti za duplu krunu. Kao što će se i Andrea Pirlo u debitanskoj sezoni boriti za drugi trofej, sa boljim iz meča Atalanta – Napoli.

Imao je sve večerašnji duel u Torinu. Pre svega kvalitetnan uvod. Bilo je vrlo živo i zanimljivo u prvom delu meča ispred golova Đanluiđija Bufona i Damira Handanovića. Za razliku od prošlonedeljnog okršaja, tandem vanserijskih čuvara mreže je odlično obavio posao. Međutim, u gro planu bio je Antonio Konte. Posle jednog duela između Lautara Martineza i Bernanrdeskija, trener Intera je skočio sa klupe i ultimativno tražio najstrožu kaznu. Nije je bilo, ali je Konte na prepoznatljiv način energično protestvovao kod četvrtog arbitra. I nije se tako lako smirio. Čekao je Konte još neki detalj, kako bi mogao da pokaže buran temperament.

I bilo je tako. Kada je Darmijanu pokazan žuti karton zbog prekršaja nad Kristijanom Ronaldom, Konte je ponovo žestoko reagovao. Šetao je kao zver u kavezu, obraćao se i prvom i četvrtom arbitru. Do te mere da je morao da reaguje njegov bivši učenik, Bonuči.

„Moraš da poštuješ sudije“, obratio se iskusni defanzivac Konteu.

Pokušao je Konte izmenama u nastavku da dođe do bar jednog gola i zakuva utakmicu. Već u 58. minutu šansu je dobio Ivan Perišić, ubrzo je i Kolarov zamenio Bastionija. Međutim, bliži pogotku bio je Juventus. Izgledalo je da Interu nema spasa u 65. minutu, ali je bravuroznom intervencijom Handanović odbranio udarac Kristiajnu Ronaldu.

Inter je vrlo solidno igrao u polju, ali je u finišu bio previše nervozan u poslednjoj trećini terena. Trener Juventusa se odlučio za oproban trik i u igru ubacio Kjelinija, koji je u vazduhu dobijao duele sa Lukakuom.

KUP ITALIJE, POLUFINALE:

Utorak:

20.45: Juventus - Inter 0:0

Prvi meč 2:1

Sreda:

20.45: (1,92) Atalanta (3,60) Napoli (3,90)

Prvi meč 0:0