Nedeljama unazad Nerazuri drže šampanjac na hlađenju i sigurnim korakom idu ka italijanskoj kruni koju sanjaju već deset sezona. Inter već neko vreme samo teorija deli od povratka na šampionski tron, a zvaničan kraj posta dužeg od jedne decenije mogao bi da se dogodi danas. Naime, izabranici Antonija Kontea novi šampioni Serije A matematički bi mogli da postani već nakon utakmice Sasuola i Atalante zakazane za danas od 15 časova, a uslov je da tim iz Bergama ne stigne do celog plena.

Činjenica da već može da oseti ukus šampanjca i miris šampionskih lovorika nije opila stratega Intera, međutim Konte ne skriva da će uspeh iščekivan od sezone 2009/10 biti proslavljen kako dolikuje.

"Aktuelni učinak u šampionatu rezultat je značajnog rasta tima sa svih tačaka gledišta, igre i mentaliteta. Shvatili smo da postoji mogućnost da dođemo do skudeta i da postanemo deo istorije Intera. Zadovoljstvo je što smo na korak od velikog dostignuća i rušenja kraljevstva koje je trajalo 9 godina", naglasio je kormilar Nerazura.

Iako će se na Guzepe Meaci, kada za to dođe vreme, održati šampionska proslava, igrači Intera neće organizovano gledati duel u Ređo Emiliji. "Slobodni smo, gledaćemo utakmicu svako sa svojom porodicom. Ne tražimo ni od koga ništa, ukoliko danas osiguramo titulu to će biti naša zasluga. Da biste pobedili, morate da se žrtvujete, odričete, sledite put koji vas vodi do rezultata... Nisu svi putevi pravi, pronašao sam grupu koja je počela da vesla zajedno i podelila san, onaj o ulasku u istoriju Intera, a da biste to uspeli morate da budete pobednik,u suprotnom, ostajete jedan od mnogih", kazao je Konte.