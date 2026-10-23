Konte se oglasio zbog Junajteda: Navodi o mojim zahtevima su neosnovani

Nedelja, 15.00: (2,15) Mančester Junajted (3,50) Bornmut (3,30) - MOZZART RELAX

Britanski BBC navodi da je Konte ipak zainteresovan za posao u Mančester junajtedu, ali je italijanski stručnjak odlučio da se javno oglasi i razjasni svoju poziciju.

On je putem društvene mreže Instagram objavio opširno saopštenje, koje prenosimo u celosti.

"Nakon nedavnih medijskih izveštaja u Italiji i inostranstvu, smatram da je primereno da razjasnim svoj stav. Moje ime se povezuje sa brojnim klubovima, ali trenutno nema pregovora koji su u poodmakloj fazi. Posle predivnog i uspešnog perioda na čelu Napolija, odvojiću vreme koje mi je potrebno da razmislim o tome kako i kada ću se vratiti trenerskom poslu. To će biti pažljivo doneta odluka, koju ću doneti tek kada budem smatrao da su uslovi odgovarajući", napisao je Konte i dodao:

"Pročitao sam medijske napise o finansijskim zahtevima i traženju potpune kontrole, koje sam navodno već izneo pred pomenute klubove, kao i o njihovim rezervama u vezi sa onim što se opisuje kao moj 'jak karakter'. Ovi navodi su neosnovani, jer trenutno ne postoji nikakva konkretna osnova za takve procene. Ukoliko se pojavi konkretna prilika, tada će biti vreme za razgovore sa zainteresovanim klubom i zajedničko razmatranje uslova eventualnog dogovora, uz puno uvažavanje potreba obe strane, kao i kvaliteta i principa koji definišu moj rad kao trenera. Do tada, sve pretpostavke o mojim zahtevima i profesionalnoj budućnosti ostaju samo spekulacije i ne mogu se predstavljati kao činjenice".

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim vodi sa dva razlike na poluvremenu, i tip “iz keca u kec” ili “iz dvojke u dvojku” je odmah dobitan

Konte tako nije isključio mogućnost povratka u Premijer ligu, ali je jasno stavio do znanja da još nije doneo odluku o narednom koraku u karijeri. Istovremeno je odbacio tvrdnje da je potencijalnim poslodavcima već postavio uslove za saradnju.

Situacija u Mančester junajtedu dodatno je podgrejala priče o njegovom dolasku. Kerik se nalazi pod sve većim pritiskom, a prema informacijama BBC, rukovodstvo kluba već razmatra potencijalne naslednike. Ipak, očekuje se da će aktuelni trener predvoditi ekipu i u nedeljnom prvenstvenom susretu protiv Bornmuta.

Pored Kontea, kao mogući kandidati za klupu engleskog velikana pominju se i Edi Hau, nekadašnji trener Njukasla, kao i bivši selektor Nemačke Julijan Nagelsman. Konte je bez angažmana od odlaska iz Napolija na kraju prošle sezone. Tokom dve godine na klupi kluba iz Napulja osvojio je titulu šampiona Italije u sezoni 2024/25, kao i Superkup Italije u narednoj sezoni.