Veoma zanimljiv meč noćaš od 23.55 u 4. kolu Kopa Libertadoresa. Argentinski Velez u Buenos Ajresu dočekuje LDU iz Kita. Taj duel najverovatnije će odlučiti o drugoj poziciji u grupi G.

Na prvom mestu se izdvojio Flamengo sa 10 bodova, a Ekvadorci su trenutno u boljoj situaciji od Argentinaca. Imaju četiri poena, jedan više od Veleza. Međutim, tim Maurisija Pelegrina ima dobro opravdanje zašto je do sada beležio loše rezultate, imao je nekoliko važnih igrača koji su bili zaraženi koronavirusom.

23.55: (1,63) Velez (3,80) LDU Kito (5,70)

Sada se ipak situacija polako popravlja. Federiko Mankueljo se potpuno oporavio od koronavirusa i konkuriše za meč sa LDU-om, baš kao i Džeronimo Poblete, koji je otvorio bolovanje zbog povrede desnog kolena.

„Danas mi je najveći problem koronavirus. Imali smo prethodnih nedelja nekoliko zaraženih igrača, pokušavamo da ih sačuvamo najviše što možemo. Zahvalan sam svima, i onima koji ne mogu da igraju“, rekao je Pelegrino, trener Veleza.

Bolja zdravstvena situacija odmah se odrazila na rezultate. U Liga kupu Argentine Velez je zabeležio četiri uzastopna trijumfa, a u prošlom kolu Kopa Libertadoresa lako je savladao i Union La Kaleru sa 2:0. LDU Kito se s druge strane malo muči u poslednje vreme, posle poraza od Flamenga (3:2) izgubio je i u domaćem prvenstvu od Independijentea del Valje sa 3:1. U prvom meču je savladao Velez sa 3:1.

Situacija u grupi B još više je zamršena. Olimpija iz Asunsiona ima jedinstvenu priliku da pobedom izjednači sva četiri kluba na tabeli. Ako Paragvajci kao gosti savladaju Olvejz Redi (02.00 časova), svi timovi će imati po šest poena.

02.00: (1,30) Olvejz Redi (5,50) Olimpija (10,0)

Međutim, Bolivijci su veliki favoriti na toj utakmici. Pobedili su na oba duela na svom stadionu, identičnim rezultatom 2:0 srušeni su i Internacional i Deportivo Tačira. Olvejz Redi je žrtvovao domaće prvenstvo za rezultate na međunarodnoj sceni, pa je posle šest kola u prvenstvu Bolivije osvojio samo osam bodova.

Poslednji put je Olvejz Redi izgubio utakmicu na svom stadionu u februaru 2020. godine, kada je San Hoze trijumfovao sa 2:1. Posle toga je ostvario 12 pobeda i dva remija u svim takmičenjima.

Brazilski Atletiko Mineiro na korak je do plasmana u osminu finala. Ukoliko trijumfuje u Kaliju protiv Amerike, izdvojiće se na tabeli grupe H sa 10 bodova. Tako bi osigurao najmanje drugo mesto na tabeli, pošto La Gvaira ne može da ga stigne.

02.00: (4,10) Amerika Kali (3,50) Atletiko Mineiro (1,92)

Amerika je tvrda ekipa, poslednje dve utakmice odigrala je 0:0. Međutim, u lošoj je formi, ima samo jednu pobedu u svim takmičenjima na poslednjih osam susreta.

Sve to bi finalisti šampionata Mineira trebalo da predstavlja olakšicu. Atletiko je od sredine februara do sada odigrao 18 mečeva, a ostvario je fenomenalnih 14 pobeda i po dva remija i poraza. To dovoljno govori o kvalitetu tima čiji je najbolji strelac snažni centarfor Hulk. Nekadašnji golgeter Zenita i Porta je u Kopa Libertadoresu do sada postigao četiri pogotka, što je dovoljno da deli drugo mesto na listi strelaca. Dao je dva gola manje od Flamengovog Gabrijela Barbose.

IZBOR UREDNIKA

KOPA LIBERTADORES, GRUPNA FAZA - 4. KOLO

GRUPA A

Sreda

Independijente del Valje - Palmeiras 0:1 (0:1)

Četvrtak

Universitario - Defensa i Hustisija 1:1 (1:0)





GRUPA B

Sreda

Deportivo Tahira - Internasional 2:1 (0:0)

Petak

02.00: (1,30) Olvejz Redi (5,50) Olimpija (10,0)





GRUPA C

Sreda

Strongest - Barselona 2:0 (1:0)

Santos - Boka Juniors 1:0 (1:0)





GRUPA D

Četvrtak

Fluminense - Independijente Santa Fe 2:1 (0:0)

Junior - River Plejt 1:1 (1:0)





GRUPA E

Sreda

Sporting Kristal - Rasing 0:2 (0:0)

Rentistas - Sao Paulo 1:1 (1:1)





GRUPA F

Sreda

Argentinos Juniors - Universidad Katolika 0:1 (0:0)

Četvrtak

Atletiko Nasional - Nasional 0:0





GRUPA G

Sreda

Union La Kalera - Flamengo 2:2 (2:1)

Četvrtak

23.55: (1,63) Velez (3,80) LDU Kito (5,70)





GRUPA H

Četvrtak

Deportivo La Guaira - Sero Portenjo 0:1 (0:1)

Petak

02.00: (4,10) Amerika Kali (3,50) Atletiko Mineiro (1,92)