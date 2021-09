Kopa Sudamerikana: Penjarolov post traje 34 godine, Atletiko želi reprizu 2018.

Najuspešniji klub u Urugvaju, Penjarol, nada se da će se ponovo uspostaviti i kao fudbalska sila u Južnoj Americi, jer i pored osvojenih pet naslova najeminentnijeg klupskog takmičenja na kontinentu, Karbonerosi su međunarodni trofej poslednji put podigli pre više od 34 godine. Penjarolu se noćas (02.30) posle deset godina, pruža šansa da naprave korak ka finalu, prvog u Kopa Sudamerikani, kada će u prvom meču polufinala na stadionu Šampion veka u Montevideu dočekati brazilskog predstavnika, Atletiko Paranaense.

Penjarol je u prethodnom kolu savladao šampiona Perua Sporting Kristal ukupnim rezultatom 4:1. Paranaense je posle minimalnog poraza u Ekvadoru od LDU Kita, morao čak dva puta da preokreće rezultat u revanš meču na svom terenu, u kom je na kraju Furakao, ipak, uspeo da napravi razliku od dva gola i pri sa 4:3 u dvomeču nađe put do polufinala.

Za skoro 130 godina kao fudbalski klub, Penjarol je uspostavio dugogodišnju tradiciju trofeja na međunarodnoj sceni. Ipak, ta tradicija izgubljena u poslednje gotovo tri decenije bez bitnijeg trofeja, a Karbonerosi se i se nadaju da će je obnoviti ove godine prvim peharom u drugom po snazi klupskom kontinentalnom takmičenju. Sa 50 naslova u domaćem prvenstvu, uz tri Interkontinentalna kupa i još pet trofeja Kopa Libertadores, lako je shvatiti zašto ih je Međunarodna federacija fudbalske istorije i statistike (IFFHS) 2009. godine proglasila južnoameričkim klubom veka.

Međutim, tim sa toliko šampiona pehara, već tri godine nije uspeo da u svoje vitrine smesti nijedan još od osvajanja urugvajske Primere 2018. godine, dok se na međunarodnoj sceni trofej čeka od 1987. godine i čuvenog finala Kopa Libertadoresa sa Amerikom iz Kalija. Poslednji put kada su dospeli u finale nekog internacionalnog takmičenja bilo je to 2011. godine, kada su takođe u Libertadoresu, poraženi od Santosa, čiju je generaciju te sezone predvodio Nejmar. Ovogodišnje polufinale je najveći domet u Kopa Sudamerikani koji su ikada uspeli da ostvare. Penjarol se nada povratku kontinentalne slave, a eventualnim trofejom ujedno bi postao i prvi klub iz Urugvaja koji bi pobedio u ovom takmičenju.

U dosadašnjim nastupima n turniru, ekipa Maurisija Larijere bila je dominantna u ofanzivnim zadacima, postigavši 15, a primivši samo tri gola. Uspeli su da osvoje bodove u pet od šest grupnih utakmica. Videli smo ih kako igraju vrlo agresivno u početnoj fazi ovog turnira, ali protiv energičnijih protivnika u ovim eliminacionim utakmicama, bili su mnogo konzervativniji, sa 44% poseda u svakoj od poslednja četiri meča u kojima su uspeli da eliminišu svog najvećeg rivala Nasional i peruanski Sporting Kristal, i sa ukupno šest postignutih i tri primljena gola.

Atletiko Paranaense tokom istorije nije postigao toliko uspeha kao njihovi urugvajski protivnik, ali je klub iz Koritibe u poslednje vreme bio bolji na međunarodnom nego na nacionalnom planu, osvojivši ovaj turnir 2018. godine. Paranaense je bio poslednji brazilski klub koja je trijumfovao u ovom južnoameričkom takmičenju.

Furakao je ove godine u proseku jedna od najboljih domaćih ekipa u brazilskoj Seriji A, i trenutno je na devetom mestu, tačno na poziciji gde je završila 2020. godine. Osrednje partije na domaćoj sceni u poslednje vreme mogu biti dobra stvar za Antonija Oliveiru i njegov tim, koji je do sada uspeo da ostvari upečatljive nastupe u Kopa Sudamerikani. Paranaense je bio drugi najefikasniji tim u grupnoj fazi što se tiče bodovanja, pri tom postigavši osam i primivši samo jedan gol.

Iako nije imao većih problema u osmini finala sa Amerikom iz Kalija, držeći ih samo sa jednim udarcem u okvir gola u oba susretu, videli smo retku ofanzivu brazilske ekipe. Ipak, u četvrtfinalu morala je da upotrebi sva moguća napadačka sredstva kako bi nadoknadila rezultatski deficit iz prvog meča protiv ekvadorskog LDU Kita, naročito u revanš susretu koji je završen pobedom sa 4:2.

Paranaense nikada nije izgubio od urugvajskog predstavnika u četiri prethodna susreta u ovom takmičenju. Njihovim navijačima ostao je u lepom sećanju poslednji duel kada su se suočili sa Penjarolom u osmini finala Kopa Sudamerikane 2018. godine. U dva susreta, Atletiko je pobedio ukupnim rezultatom 6:1, pre nego što je na kraju osvojilo takmičenje.

U domaćem sastavu izostaće Pablo Sepelini, koji je pod suspenzijom zbog nagomilavanja žutih kartona. Prvi golman Martin Korea će takođe nedostajati, ali zbog povrede mišića. Kevin Davson je branio na svakoj utakmici Kopa Sudamerikane do sada, sakupivši pet mečeva bez primljenog gola, a i ovoga puta biće među stativama. Centralni defanzivac Huan Manuel Ramos ponovo će se naći u startnoj još od susreta sa peruanskim predstavnikom, dok će Valentin Rodrigez s levog beka, preći bliže golu protivnika, zauzimajući poziciju ofanzivnog krilnog igrača. Agustin Alvarez postigao je devet golova u ovom takmičenju do sada, Fakundo Tores sledeći po efikasnosti sa četiri, dok je Hesus Trindad postigao gol i to u četvrtfinalnoj pobedi od 1:0 kod kuće nad Sporting Kristalom.

Što se tiče gostujućeg sastava, za Mateusa Babija sezona u Atletiku je završena zbog povrede ukrštenih ligamenata, dok je Vitinjo, koji ih je sa četiri gola predvodio na ovom turniru, potpisao ugovor sa kijevskim Dinamom krajem avgusta. Giljerme Bisoli pomogao im je u polufinalu sa dva gola, u razmaku od sedam minuta protiv Kita. Furakao će se oslanjati i na iskustvo napadačkog veziste Nikaoa, koji je bio sastavni deo tima kada je ovaj klub trijumfovao u Sudamerikani 2018. godine, postigavši četiri gola. Pošto portugalski stručnjak Toni Oliveira praktikuje formaciju sa tri igrača u zadnjoj liniji, u veznom redu traba očekivati čak pet igrača. Mnogo se očekuje od Abnera koji u ovom takmičenju zabeležio tri asistencije, a tu su i Davida Teransa, kao i veoma prodorni Marsinjo.

KOPA SUDAMERIKANA - POLUFINALE (PRVI MEČEVI)

Četvrtak

RB Bragantino - Libertad 2:0 (1:0)

/Italo 29, Artur 50pen/

Petak

Piše: Đorđe RADONJIĆ