U okviru 16. kola danske Superlige Kopenhagen na svom Parkenu dočekuje Sonderijske (19.00). Lavovi zauzimaju tek petu poziciju na tabeli sa osam bodova i utakmicom manje od lidera Brondbija, dok je njihov naredni rival odmah ispod sa dva boda manje.

Mučio se Kopenhagen u prvom delu sezone, pa je posle 13 utakmica imao svega 20 bodova. U novembru je na mesto šefa struke postavljen bivši trener Midtjilanda, Genta i Genka Jes Torup i stvari su krenule nabolje. Drugi deo sezone otvoren je sa dva trijumfa na gostovanjima protiv Alborga i Horsensa. Za rivala ima nezgodni Sonderjiske, koji igra promenljivo. Iznenadio je po povratku sa pauze Midtjiland kao gost, potom je izgubio kod kuće od Velja. Sastav sa Parkena je prethodni susret rešio u svoju korist (3:1), pa se očekuje da tako bude i danas.

Trener Torup ima veliko poštovanje za jedinog predstavnika Južnog Jilanda u Superligi.

"Vezali smo dve pobede protiv Alborga i Horsensa, posle lošeg prvog poluvremena u susretu sa Alborgom pokazali smo željeni stav i dominirali utakmicom. Sonderijske će biti težak rival, iako možda neće moći da ponovo nastup sa starta prolećnog dela sezone iz Herninga, ali znamo da su jaki i fizički veoma dobar tim, koji pritom ima i široku klupu", izjavio je šef struke Kopenhagena, koji je u 13 navrata osvajao titulu u Danskoj.

Njegov kolega sa klupe Sonderijskea Glen Ridersholm se podseća prvog duela ove dve ekipe, koji su Lavovi gotovo rutinski rešili u svoju korist.

"Igramo protiv tima koji nas je razbio u prvom meču u Haderslevu, ali pokazali smo ove sezone da smo dobri na strani i da imamo kvalitet koji je potreban da odigramo dobar meč na Parkenu i nadam se ostvarimo dobar rezultat. Veoma poštujemo kako je Kopenhagen otvorio drugi deo sezone, ali to je očekivano za klub takve veličine, koji ima strašan tim i veliki budžet. Ne smemo se zavarati, jer to je očekivano. Verujemo u sebe i videćemo da li je to dovoljno. Pokazali smo u Herningu da možemo da iznenadimo, pa ćemo, naravno, to pokušati da uradimo i u Kopenhagenu".

Najtrofejniji danski tim je u zimskom prelaznom roku angažovao i dva kvalitetna pojačanja. Iz Đenove je stigao reprezentativac Lukas Lerager na pozajmicu do kraja sezone, dok je iz Anderlehta, takođe do kraja takmičarske godine, stigao Mustafa Bundu. Krilni fudbaler iz Sijere Leone je na prva dva nastupa stigao da upiše i dve asistencije.

DANSKA - 16. KOLO

Nedelja

Alborg - Randers 0:0

Velje - Nordsjeland 2:2 (1:0)

Lingbi - Brondbi 0:4 (0:2)

Midtjiland - Horsens 1:0 (0:0)

Odense - Arhus 0:0

Ponedeljak

19.00: (1,62) Kopenhagen (3,90) Sonderjiske (5,80)

