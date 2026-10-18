Kopenhagenu poremećene nišanske sprave pred Beograd: Samo bod protiv posrnulog šampiona

Prosek datih golova Kopenhagena u ovoj sezoni je lepih 2,6 po meču. Donelo mu je to prvo mesto na tabeli danskog prvenstva, kao i ubedljivih 3:0 protiv Brage na startu Lige konferencije, ali izabranici Boa Svensona na megdan Crvenoj zvezdi u četvrtak (18.45) dolaze poremećenih nišanskih sprava. U delu sa aktuelnim šampionom, ali i posle ovog 11. kola ekipom iz donjeg dela tabele, Orhusom, Kopenhagen je osvojio samo bod - 1:1.

Imao je domaćin prednost na poluvremenu, međutim, prodor Frederika Emerija pored Markosa Lopeza i precizan šut Janija Sere u 63. minutu, izbili su domaćinima još dva planirana boda iz ovog meča. Upravo je Peruanac na levom beku bio jedna od dve promene koje je Svenson napravio u startnoj postavi (3-4-3) u odnosnu na duel sa Bragom prošlog četvrtka. Na klupi je ostavio Birgera Melinga, kao i desno krilo Tapela Maseka. Obojica su ušli sa klupe, ali tek u 84. minutu...