Kopenhagenu poremećene nišanske sprave pred Beograd: Samo bod protiv posrnulog šampiona
Vreme čitanja: 2min | ned. 18.10.26. | 20:16
Bo Svenson napravio dve promene u odnosu na meč sa Bragom
Prosek datih golova Kopenhagena u ovoj sezoni je lepih 2,6 po meču. Donelo mu je to prvo mesto na tabeli danskog prvenstva, kao i ubedljivih 3:0 protiv Brage na startu Lige konferencije, ali izabranici Boa Svensona na megdan Crvenoj zvezdi u četvrtak (18.45) dolaze poremećenih nišanskih sprava. U delu sa aktuelnim šampionom, ali i posle ovog 11. kola ekipom iz donjeg dela tabele, Orhusom, Kopenhagen je osvojio samo bod - 1:1.
Imao je domaćin prednost na poluvremenu, međutim, prodor Frederika Emerija pored Markosa Lopeza i precizan šut Janija Sere u 63. minutu, izbili su domaćinima još dva planirana boda iz ovog meča. Upravo je Peruanac na levom beku bio jedna od dve promene koje je Svenson napravio u startnoj postavi (3-4-3) u odnosnu na duel sa Bragom prošlog četvrtka. Na klupi je ostavio Birgera Melinga, kao i desno krilo Tapela Maseka. Obojica su ušli sa klupe, ali tek u 84. minutu...
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Upravo u tim trenucima je Žeovani Vianej Endže promašio zicer za novo vođstvo Kopenhagena, ali je prethodno i Zvezdin predstojeći rival bio na konopcima posle opasnog prodora gostiju po levom boku, pored Đunusuke Suzukija. Mnogo bolje je Arhus izašao na drugo poluvreme, pored pogotka i dvaput zatresao okvir gola, dok će domaćini žaliti što napadač iz Kameruna nije bolje reagovao u finišu meča, kao i za propuštenim šansama iz prvog poluvremena.
Mogao je strelac gola za Kopenhagen, Robert, barem još jednom da se upiše u strelce osim 35. minuta, kada je snažno šutirao, a golman gostiju slabo reagovao, verovatno zaklonjenog vidika od saigrača.
Bila je ovo utakmica spuštenih gardova, mogla je da prevagne na obe strane, a bodom će sigurno gosti biti zadovoljniji. Popravili su učinak na teškom gostovanju pred duel sa albanskom Egnatijom u Ligi konferencije. Kopenhagenovi fudbaleri dolaze u Beograd poljuljanog samopouzdanja usled jednog boda u poslednje dve utakmice domaćeg prvenstva. Imali su večeras 24 šuta, ali samo jedna lopta je završila gde treba.
DANSKA 1 – 11. KOLO
Petak
Horsens – Randers 0:0
Nedelja
Lingbi - Nordsjeland 3:3 (2:0)
Sonderjiske - Silkeborg 4:0 (3:0)
Odenze - Brendbi 2:1 (2:1)
Kopenhagen - Orhus 1:1 (1:0)
Ponedeljak
Viborg - Midtjiland u toku