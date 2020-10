Ako neko dobro poznaje potencijal i mogućnosti Sergeja Milinković Savića onda je tonjegov nekadašnji trener u podmlatku Vojvodine i selekciji koja se popela na krov sveta na Novom Zelandu, Milan Kosanović. Sadašnji pomoćnik u stručnom štabu Vladana Milojevića u razgovoru za Mondo osvrnuo se na sinoćne poteze veziste Lacija, kao i na to da li bi u budućnosti mogao da postane lider ovog tima Orlova.

Izabranici Ljubiše Tumbakovića su slavljem nad Norveškom došli u predvorje Evropskog prvenstva.

"Stalno objašnjavam ljudima euforiju. Ovde je nenormalna euforija kada se pobedi. Od 'samo da ne ispadnemo u prvom kolu kvalifikacija', a onda se razočaramo u Ligi šampiona zbog poraza. Juče niko nije očekivao, a onda se prođe! Moramo da budemo strpljivi oko Sergeja. Moramo da ga pustimo da igra. Selektor najbolje vidi gde se uklapa, videćemo da li će biti nosilac u budućnosti, ali treba dosta kockica da se poklopi. Umetnost je biti selektor", rekao je Kosanović za Mondo.

Odlični trener je bio izuzetno zadovoljan nastupom srpske selekcije u Oslu.

"Mislim da je stručni štab pogodio taktiku odnosno raspored igrača na terenu. Odlično analizirana igra protivnika. Sprečen je direktan fudbal koji Norveška igra uz visok presing i raspored na terenu. Naša formacija 3-6-1 u fazi odbrane, odnosno 3-4-3 u fazi napada, uz krilne igrače Ristića i Lazovića koje Norvežani nisu mogli da reše. Pokazalo se da igra sa dva špica nije jednostavna ako oni ne učestvuju u fazi odbrane i prave problem ako niste dominantni. A to svi priželjkuju u Srbiji… Naš raspored je obezbedio dobar protok lopte", dodao je Kosanović.

Posebno je pohvalio raspored igrača na terenu uz poruku da su sjajan zadatak napravili Gudelj i Maksimović o kojima se malo priča.

"Oni nisu očekivali takvu Srbiju, verovatno smo ih iznenadili i Đuričićem, bio je pravo osveženje za nas. Odmenio je Tadića, a sjajno je odigrao i Mitar. Nije bilo slabog pojedinca".

A onda o Sergeju i njegovim mogućnostima.

"Gledao sam utakmicu u kafiću. Bili su komentari da gubimo brzinu i tako dalje kada je Sergej ulazio. Imao sam osećaj da je ritam utakmice pao i da Sergej može da ga promeni, a zna se njegov kvalitet da je jak na lopti da ima lucidna rešenja, posebno za vezne igrače Norveške o kojima smo pričali bajke… Uvek nam je tuđa priča slađa i lakše hvalimo druge nego sebe. Da je bilo koji drugi fudbaler dao takav gol - pričalo bi se u celom svetu. Mi stalno pitamo da li je to stvarno mislio, da li je to jasno, mi stalno nešto proveravamo…"

Sergej je doneo ekipi mnogo i u skoku.

"To je kvalitet Sergeja o kome se malo priča, morate da imate i takav izlaz, na ispucavanju lopte i skoku - odmenio je tada Mitrovića".

Ima i šta da zameri svom igraču.

"Moja kritika ka njemu je sitna - a to je da bi trebalo da bude jednostavniji, ali to je jače od njega. On mora da gurne loptu kroz noge rivalu".

O potezu kod drugog gola se i dalje priča.

"To ne mogu svi da urade. Hteo je da ispadne kolegijalan i da se ne priča o tome, ali od 20 igrača mogli bi samo pojedinci poput Tadića. Zato toliko ti igrači i koštaju, fudbal je kao sviranje klavira - svi ga nose, a samo dvojica sviraju. Nema to u fudbalu da ih deset svira. To su elementi koji su vezani za lucidnost i snalaženje u prostoru. Svi bi šutnuli jako, pa ako prođe - prođe. I golman je očekivao brz udarac, mislio je da će pokriti ugao. I to je taj delić sekunde, to ga krasi još od kada je bio klinac - igrao je sjajno mali fudbal. Donošenje odluka i to što vidi situaciju pre svih, taj delić sekunde pravi razliku".

DA NE ZNATE DA HALAND IGRA ZA DORTMUND, DA LI BISTE TO REKLI NAKON JUČERAŠNJEG MEČA

Zamka za Halanda, Mitrović i Milenković (©Reuters)





Čuvena je priča da je Sergej Milinković Savić pomalo bio lenj za treninge, znao je da se sakrije iza drveta i da čeka da se priključi saigračima, a Milan Kosanović je polako video kako od njega postaje "zverka" od fudbalera.

"Shvatio sam to kada je počeo da menja navike. Bila je tu ležernost, nije voleo da trči, ali geni oca fudbalera i majke košarkašice su govorili da će uspeti. Govorilo je sve da će biti lucidan igrač… Problem je što mu uvek traže mane i šta ne valja. Zamislite da smo mi juče imali i analizirali Serlota, rekli 'bi vidi ovog!?' A njega doveo Lajpcig za ogromne pare. Kada ga je Veljko Paunović prvi put gledao Sergeja protiv Partizana i Zvezde, odmah ga je pozvao u reprezentaciju. Video je da u perspektivi može da pokaže mnogo, a mislim da još neke stvari može", kazao je Kosanović i dodao da je reprezentativni fudbal drugačiji od klupskog.

"Često se desi da neko igra dobro u klubu, ali teško je u par dana adaptirati se na novo. Da ne znate da Holand igra u Dortmundu, teško da biste to rekli nakon jučerašnjeg meča".

Da je Srbija bila u ulozi Norveške ne bi se lepo provela u ocenama ovdašnje javnosti.

"Mora da se nađe dobar tim, nije samo imate tri špica i - igrajte! Videli ste juče kada Serlot, Holand i King, a jučerašnja njihova igra - da ne kažem neku ružnu reč - da smo mi tako odigrali bili bismo na stubu srama".

Sergeja su su prvo svi sanjali u dresu reprezentacije, pa kada je počeo da igra onda je bio problem na kojoj poziciji treba da bude, pa je potom bilo komentara da je spor i lenj i da je kao takav nepotreban reprezentaciji…

"Ne može jedan pojedinac da bude kapitalan. Mi smo se dugo oslanjali na Tadića i to se pokazalo da to nije dobro. Fudbal je timska igra i ne može jedan igrač da igra u vrhunskoj formi sve vreme. Maksimović je ušao na mala vrata, postao važan šraf, a ta pompa koja se stvarala oko ulazaka 'zlatnih orlića' u reprezenaciju je bila prevelika. Prevelika su očekivanja. Zna se kakva je hijerahija i svima treba dati podršku i osuditi kada nisu dobre partije", poručio je Milan Kosanović.

Da li je Sergej fudbaler od 100 miliona evra?

"A-ha-ha, ja to pitanje stalno dobijam i na njega odgovaram pitanjem. Da li je Dembele igrač za više od 100 miliona evra? Da li je Kutinjo igrač za više od 100 miliona? Igrač vredi koliko se na tržištu dobije za njega i to je to. Pričati o tome je suvišino. Počeli smo da pričamo o fudbalu samo kao da su pare u pitanju. Igramo za sedam miliona, igramo za 15… Kao samo da se o tome priča, porede se igrači po vrednosti, umesto da pričamo o rezultatima i taktici. Ja bih voleo da plate lep novac za Sergeja jer to pokazuje njegov kvalitet i to će poboljšati uslove, a vrednovaće se i drugi igrači njegovog tipa. Ne volim da pričam o ciframa, ali ako je neko postigao toliko golova u Italiji, ako su svi vezisti koji su otišli u Inter i Juventus plaćeni oko 50-60 miliona evra, ako je tu i njegov fizički potencijal i model veznog igrača koji kaže da ima snagu, skok i udarac - onda je sve jasno", zaključio je Milan Kosanović.