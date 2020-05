Kostino priznanje: Razmišljao sam da ostavim fudbal

Problemi sa povredama i nemogućnost da se otarasi istih doveli su Daglasa Kostu do ivice potpunog sloma i toga da razmišlja čak i o odlasku u penziju.

To je brazilski krilni napadač otkrio u autorskom tekstu na platformi “The Players' Tribune“ gde je otkrio koliko su ga frustrirale povrede mišića zbog kojih je u poslednje tri sezone odigrao samo 90 utakmica.

“Bilo je momenata kada sam se pitao: 'Da li i dalje mogu da igram?' Sve zbog toga što se povredim onog momenta kada opet kročim na teren“, priznao je Kosta, pa nastavio:

“Ali, onda sednem da pogledam neku utakmicu na TV i podsetim se da je fudbal moja strast i da i dalje mogu da pružim mnogo toga na najvišem nivou. To je ono što me drži u životu, znam da je fudbal nešto što je moja rutina. Nije u pitanju ni novac, ni želja da budem slavan“.

Kosta jasno tvrdi da mu je jedini cilj da izađe na teren kako bi se zabavljao i uživao.

“To je moj glavni cilj pred svaklu utakmicu. Često se šalim s Aleksom Sandrom da sam odradio više specijalističkih testova, nego što sam odigrao utakmica. Iskreno, nervira me kada pročitam: 'Daglas ima potencijal da bude jedan od naujboljih na svetu, ali ga povrede usporavaju'. Da, imam potencijal da budem vrhunski fudbaler, ali zbog stvari na koje lično ne mogu da utičem, to ne mogu da postanem“.

Priznaje da ga svaka naredna povreda natera da se zapita – gde je pogrešio?

“Stalno razmišljam o tome zašto ne mogu da igram u nekom kontinuitetu. To me jako boli. Zato sam potražio stručnu pomoć. Ne znam da li ste čuli za 'mental coach'. To nisu psiholozi, već stručnjaci koji barataju faktima iz vašeg detinjstva koji mogu da utiču na vas sada“.

Daglas Kosta je ove sezone odigrao svega 679 minuta i upisao pet asistencija i dva gola u svim takmičenjima.

