Raspravljalo se o tome godinama, mada daleko od očiju javnosti. Ali uplašena pretnjom najbogatijih klubova da bi mogli da se odmetnu i osnuju sopstvenu Superligu Uefa je čini se još jednom primorana da učini ustupke prema najvećima, a oslabi nacionalne šampionate.

Jer iako će nominalno ispuniti obećanje da neće dozvoliti stvaranje zatvorene lige, te da će zadržati rezultat kao primaran kriterijum pri određevanju učesnika nema nikakve sumnje da će koristi od ove nove revolucije u evropskom fudbalu imati samo oni najveći.

Naime, brojni svetski mediji danas u javnost iznose detalje Uefine reforme. Od britanskog Telegrafa, francuskog Radio Monte Karla, američkog I-Es-Pi-Ena i agencije Asošiejted Pres. I svi se poklapanju u manje-više svakom detalju. Evropska kuća fudbala bi danas trebalo da svoj plan predstavi predstavnicima nekih, ne svih, evropskih liga. Jer one će, kao što smo rekli, trpeti, pošto će se Liga šampiona od 2024. godine definitivno sa 32 učesnika proširiti na 36.

S tim da oni neće, kao što se isprva mislilo, biti podeljeni u šest grupa od po šest timova kako bi se na taj način broj utakmica u prvoj fazi takmičenja povećao sa osam na 10, sve naravno da bi se više zaradilo.

Umesto toga, predlog je da se primeni takozvani “švajcarski model” po kome neće biti grupa, već će svih 36 klubova biti na jednoj tabeli. S tim da neće svi igrati sa svakim, već će žrebom biti odlučeno ko će s kim odigrati tih 10 utakmica. I pride bi se igrao po jedan meč.

Teoretski bi dakle, Real mogao da igra sa Mančester junajtedom, Borusijom Dortmund, Lionom i Brižom kod kuće, a na strani sa Pari Sen Žermenom, Šahtjorom, Salcburgom, Benfikom i Zenitom.

Barsa bi pak mogla da ugosti Junajted, PSŽ, Zenit, Ajaks i Porto, a da gostuje kod Lajpciga, Intera, Čelsija i Rena.

Ali bi se svi rezultati bodovali na istoj tabeli čime Uefa želi da izbegne scenario po kome pojedini klubovi plasman u osminu finala obezbede dva kola pre kraja grupne faze. Ako bi se svi našli na zajedničkoj tabeli, a pride u osmini finala prvi išao na 16, drugi na 15. recimo – nešto nalik plejofu NBA lige – svaka pobeda bi bila važna.

Radio Monte Karlo čak pominje i mogućnost da se zatim ne ide direktno u osminu finala, već da se obrazuje TOP 16 faza takmičenja, nejasno je još u kom formatu, opet zarad većeg broja utakmica.

Kad su u pitanju ova četiri nova mesta, jedno bi izvesno pripalo Francuzima, koji bi tako garantovano dobili četiri učesnika u Ligi šampiona. Preostala tri bi se delila na osnovu Uefine rang liste klubova. Oni sa najvišim koeficijenom koji mesto u Ligi šampiona nisu izborili kroz domaće prvenstvo tako bi ipak igrali elitni evropski fudbal.

Sasvim je jasno da bi to gotovo uvek bili velikani koji su podbacili na domaćoj sceni. Recimo, sada je situacija takva da bi tri poslednja učesnika sigurno izašla iz kruga koji čine Čelsi, Totenhem, Napoli ili Borusija Dortmund, sve klubovi koji trenutno nisu u TOP 4 u svojim prvenstvima.

Suštinski bi to značilo da bi “lige petice” mogle da u jednoj sezoni daju i do šest predstavnika u Ligi šampiona. Četiri kroz prvenstvo, jednog preko koeficijenata i još jednog eventualnog osvajača Lige Evrope. Na broju šest bi se povukla granica.

Kad bi recimo Englezi dali tih šest, samo bi još sedmi njihov klub, spekuliše britanski Telegraf, išao u Evropu i to u Ligu Evrope. U novoosnovanu Konferenciju – niko. Mi siromašni bismo se dakle rvali međ sobom. Ne bi bilo ni Vest Hema ni Evertona, kamoli ovih najvećih.

Sve to bi naravno značilo da bi nacionalne lige – bar one koje sačinjava 20 klubova – morale da se svedu na maksimum 18 učesnika i tu će sigurno biti problema, jer će one tako gubiti novac. Uefa pak planira da ih odobrovolji time što će im dati veći finansijski kolač iz sredstva solidarnosti. Liga kupovi bi u zemljama koje ih još imaju (Engleska, Francuska, Portugalija…) bili ukinuti. Timovi koji bi igrali Ligu šampiona takmičenje u nacionalnim kupovima ne bi počinjali od prvog, već od nekog kasnijeg kola.

Biće ovde naravno varnica, ali pitaju se oni sa najviše para. Naklon što Uefa predstavi ovaj plan pojedinim ligama u utorak bi na razmatranje trebalo da ga dobiju i nacionalni savezi.