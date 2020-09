Kreće i Brentford, najveći gubitnik minule sezone Čempionšipa. Najprijatnije iznenađenje u nedavno okončanoj drugoligaškoj engleskoj konkurenciji nije uspelo da iskoristi nekoliko meč lopti za direktnu promociju u Premijer ligu, potom ni kroz plej-of, ali šest dana pred start ligaške sezone Pčele žele da naprave odličnu uvertiru. Današnji rival im je Vikomb, u okviru poslednjeg meča 1. runde Liga kupa (13.00).

Sve oči biće uprte u Brentford Komjuniti stadion, gde će momci Tomasa Franka da odigraju prvi zvaničan meč u novom domu. Vrpca je presečena u prijateljskom susretu sa Oksfordom (2:2) pre pet dana, a okršaj sa Čerbojsima biće daleko važniji.

Pčele su pružale sjajne partije nakon prošlogodišnje pauze usled pandemije virusa korona, ali na kraju to nisu uspele da valorizuju. Ključni igrači Oli Votkins i Said Benrama na pragu su da napuste klub, što će biti ogroman udaraca za danskog trenera. Prvopomenuti Votkins je bio drugi strelac lige sa 25 golova, dok je Benrama postigao 17, uz osam asistencija. Reklo bi se da ne čeka prijatan period klub iz Londona, ali možda će Frank uspeti da pazari prave zamene. Do sada je u klub doveo Ajvana Tonija iz Piterboroa, sa 24 pogotka najboljeg strelca Lige 1, za 6.000.000 evra.

Sa druge strane, Vikomb je uspeo da se kroz doigravanje u Ligi 1 domogne ulaska u Čempionpšip, uprkos tome što je smatran jednim od najslabijih ekipa i pošto mu je prognozirano ispadanje u Ligu 2. Dakle, nema šale sa ekipom Gereta Ejnsvorta, koja je tokom leta bila zauzeta na transfer tržištu. Takođe, ugovor je produžen sa robustnim Adebajom Akinfenvom, dok je član ekipe i nekadašnji ofanzivac Crvene zvezde Džoš Parker.

Brentford ima čak osam igrača koji su van ekipe zbog reprezentativnih obaveza, a to su Gunarson, Norgard, Dalsgard, Janson, Mbeumo, Dasilva, Bek i Dervišoglu, pa ga ne očekuje baš lagan zadatak.

ENGLESKA, LIGA KUP - 1. RUNDA (JEDNA UTAKMICA)

Petak

Derbi - Berou 0:0, penalima 3:2

Plimut - KPR 3:2 (1:1)

Džilingem - Sautend 1:0 (1:0)

Krouli - Milvol 1:3 (1:2)

Bristol Siti - Egziter 2:0 (1:0)

Volsol - Šefild Venzdej 0:0, penalima 2:4

Barnsli - Notingem Forest 1:0 (0:0)

Birmingem - Kembridž 0:1 (0:1)

Bolton - Bradford 1:2 (0:1)

Flitvud - Vigan 3:2 (1:2)

Forest Grin - Lejton Orijent 1:2 (1:0)

Grimzbi - Morkamb 1:1 (1:1), penalima 3:4

Ipsvič - Bristol Rovers 3:0 (2:0)

Kru Aleksandra - Linkoln 1:2 (0:0)

Luton - Norič 3:1 (0:0)

MK Dons - Koventri 0:1 (0:0)

Njuport - Svonsi 2:0 (2:0)

Nortempton - Kardif 3:0 (1:0)

Oksford Junajted - AFC Vimbldon 1:1 (0:0), penalima 4:3

Oldam - Karlajl 3:0 (2:0)

Piterboro - Čeltnem 0:1 (0:0)

Reding - Kolčester 3:1 (1:1)

Hadersfild - Ročdejl 0:1 (0:0)

Salford - Roteram 1:1 (0:0), penalima 4:2

Sanderlend - Hal 0:0, penalima 4:5

Skantorp - Port Vejl 1:2 (0:1)

Svindon - Čarlton 1:3 (0:1)

Tranmer - Herogejt 1:1 (0:0), penalima 7:8

Nedelja

13.00: (1,55) Brentford (4,10) Vikomb (6,00)