Nepune tri sedmice posle finalnog meča protekle sezone startuje 90. izdanje španske Segunde. Maraton od 42 runde počinje danas okršajem Ponferadine i Kasteljona (16.00), koji će preseći vrpcu lige koja je donedavno imala gomilu neočekivanih dešavanja, kako takmičarskih, tako i van takmičarskih.

Šampionat su, na njihovu radost, napustili Ueska, Kadiz i neočekivani pobednik plej-ofa Elče, a srećni su u njega ušli Logronjes, Kasteljon, Kartahena i Sabadelj. "Pojačanje" iz Primere su Espanjol, Majorka i Leganes, dok su u treći rang ispali "pepeljuga" La Korunja, potom Numansija, Ekstremadura i Santander.

Posle pandemije virusa korona malo je timova koji imaju određeni finansijski potencijal, poput Đirone, koja je u vlasništvu Siti Grupe (poslovnoj grupi koja je vlasnik Mančester Sitija) i Perea Gvardiole, brata trofejnog stručnjaka Građana Pepa, odnosno Almerije koju drži saudijski milijarder Turki Al-Šeik. Ktitorstvo jednog od najbogatijih konzorcijuma umnogome pomaže Đironistesima da imaju igrača kalibra Kristijana Stuanija u svojim redovima, minule sezone najboljeg strelca lige sa 29 pogodaka, dok u međuvremenu Rohiblankosi iz Almerije trpe neshvatljive hirove prebogatog gazde, koji je želeo ekspresnu promociju po svaku cenu. Promenio je čak pet trenera za godinu dana, a najvažniji potez tokom letnjeg prelaznog roka bio je odlazak talentovanog Darvina Nunjeza u Benfiku za 24.000.000 evra.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Međutim, nisu samo ovi timovi postavili za cilj promociju u najviši rang Španije. Majorka, Leganes i Espanjol, koji su ispali iz Primere, imaju iste aspiracije kao i Saragosa, Las Palmas, Rajo Valjekano i Tenerife. Ipak, istorija u Segundi pokazala je da se većina timova "krčka" u istom kotlu. Primera radi, prethodne sezone šesto mesto, koje vodi do baraža za viši rang, i 19. koje vodi u treću kategoriju delilo je svega 10 bodova. Tako je naposletku Elče završilo u Primeri, a Deportivo otišao korak nazad.

Deporova žalba nije usvojena, format nepromenjen

Format takmičenja se nije menjao, iako su se La Korunja i Numansija zalagali za proširenje lige na 24 ekipe. Tužba ekipe sa Riazora i dalje je na sudu, a odnosi se na odloženi meč poslednjeg kola, kada je gomila igrača Fuenlabrade bila pozitivna na virus korona, pa je meč morao da bude odložen na neodređeno. Duel je konačno odigran posle 18 dana, ali i pored pobede sve je bilo kasno za Depor. Epilog, ekipa koja je žarila i palila početkom 21. veka, kako Iberijskim poluostrvom tako i Starim kontinentom, srozala se u neprofesionalni rang.

Elem, dve ekipe koje završe na vodećim pozicijama dobijaju direktnu ulaznicu za špansku elitu, dok timovi plasirani od 3. do 6. mesta igraju plej-of za promociju. Najslabije pozicionirana četiri sastava ispadaju u treću kategoriju.

Navijači Espanjola nemaju mnogo razloga za slavlje (©Reuters)

Devet ekipa juri tri karte

Majorka, Leganes, Espanjol, Đirona, Almerija, Saragosa, Las Palmas, Rajo Valjekano i Tenerife. Tih devet timova spadaju u grupu najozbiljnijih pretendenata za tri ulaznice koje znače promociju u najjače društvo.

Tim iz Palme dobio je novog kormilara početkom avgusta, a radi se o Luisu Garsiji Plazi, koji je zamenio Visentea Morena. Prvi uzorci u prijateljskim utakmicama bili su pozitivni, a Majorka je tokom prelaznog roka napravila nekoliko kvalitetnih poteza. Glavni je povratak španskog napadača živopisnog imena Stoičkov, koji je proteklu sezonu proveo na pozajmici u Alkorkonu i postigao 16 golova. Jednako važan je bio i odlazak mladog kolumbijskog napadača Kuća Ernandeza, koji je bio pozajmljen Vatfordu.

Leganes je uložio ogroman napor da ostane u Primeri sa impresivnim rezultatima u finišu sezone, međutim nije uspela. Trener Havijer Agire otišao je nakon ispadanja, ali njegov kurs se može smatrati uspešnim. U avgustu ga je zamenio Hoze Marti, koga je Đirona otpustila malo pre baraža. Tri transfera za sada nisu mnogo. Onaj 28-godišnjeg napadača Borhe Bastiona, koji je prethodnih šest meseci igrao u Aston Vili, smatra se jednim od najboljih u ligi.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Espanjol je iz Primere ispao nakon punih 26 godina, kada je 9. jula poražen sa 1:0 od Barselone u katalonskom derbiju. Završio je na poslednjem mestu na osam bodova od pretposlednje Majorke i imao je najlošiji napad u prvenstvu sa 27 datih golova u 38 utakmica. Kormilar Visente Moreno je taj koji je preuzeo tešku misiju kako bi vratio Perikitose u najvišu kategoriju, zamenivši Fransiska Rufetea koji je potrajao mesec dana. U redove plavo-belih stigao je Migelon iz Viljareal kako bi popunio prazninu koju je u odbrani ostavio Ćavi Lopez, koji se penzionisao posle 11 godina u klubu. Očekuju se odlasci najboljih igrača Raula de Tomasa, Marka Rose, Serhija Dardera, Leandra Kabrere, Adrije Pedrose... Značajni dodaci su tek napadač Ćavi Puado i veznjak Aleks Lopez.

Đirona je u minuloj kampanji došla do finala plej-ofa za promociju, ali nije uspela protiv Elčea. Izborila je 0:0 na gostovanju, a zatim je izgubila 1:0 kod kuće. Šef struke Fransisko Rodrigez preuzeo je uzde od Hozea Luisa Martija 28. juna. U poslednjih 6 utakmica ostvario je tri pobede, dva remija i poraz. To je bilo dovoljno da stekne poverenje uprave. Do sada nije povučeno mnogo poteza.

Almerija je u polufinalu baraža za Primeru eliminisana od Đirone, od koje je dva puta izgubila (1:0 u gostima i 2:1 kod kuće). Portugalski strateg Žoze Manuel Gomez preuzeo je dužnost krajem jula umesto svog sunarodnika Marija Silve, koji je dobio otkaz. Bio je peti trener koji je prošle sezone sedeo na klupi Almerije! Prodaja urugvajskog napadača Darvina Nunjeza za veliku cifru (24.000.000 evra) bila je najprijatnija vest za administraciju i najneprijatnija za navijače. Praznina koju je ostavio za sobom nije još popunjena, uprkos obećanjima o transferima.

Saragosa je dugo bila u poziciji koja vodu u Primeru, ali je skrenula sa puta u finišu. Na poslednjih sedam utakmica jedva je sakupila četiri boda i to je bio krah od kojeg se nije oporavila. Pandemija ju je izbacila sa kursa i naravno, nakon ovog neuspeha, trener Viktor Fernandez je otpušten. Na njegovo mesto stigao je Ruben Baraha, koji je potpisao na godinu dana sa opcijom obnove na još jednu sezonu, pod uslovom da Saragosa bude u Primeri. U klub je stiglo sedam novih igrača, izvršena su neophodna obnavljanja ugovora sa važnim adutima i generalno su Los Blankiljosi bili jedan od klubova koji su bili vrlo aktivni tokom pauze.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Las Palmas je prethodnu sezonu započeo energično, s ciljem da se vrati u društvo najboljih, ali je od kraja decembra do prvog meča posle karantina u junu izbrojao 12 utakmica bez pobede. Treneru Pepeu Melu nisu potrebne posebne preporuke uz biografiju. Stigao je među Los Amariljose sa Kanarskih ostrva u martu 2019. godine i želi da ih napusti kada ih vrati u Primeru. Oni su jedan od retkih timova koji su se značajno pojačali. Sedam transfera i sigurno se tu neće zaustaviti, a sve u cilju posedovanja duže klupe. Otišli su Maurisio Lemos u Fenerbahče za 1.500.000 evra, a golman Đozeo Martinez pojačao je Lajpcig za 2.500.000.

Rajo Valjekano je izgubio mesto u Top 6 u pretposlednjoj utakmici. Baskijac Andoni Iraola, nekadašnji bek Atletik Bilbaa, preuzeo je kormilo pre otprilike mesec dana i obećao navijačima spektakl i trkački identitet. Podrazumeva se da Rajo ima jasan cilj da se vrati u veliku kategoriju. Mnogi su otišli sa Valjekasa, mnogi su došli, ali najvažniji "transfer" madridskog tima bio je obnavljanje ugovora 22-godišnjeg veziste Džonatana Montijela, koji je jedan od omiljenih pristalicama Raja.

Tenerife je očekivao plasman u plej-of, ali je posustao u finišu. Na poslednje četiri utakmice uzeo je svega dva boda i bilo je nemoguće sustići konkurenciju. Trener Fran Fernandez preuzeo je kormilo krajem jula od Barahe, izjavivši da je spreman za izazov. Klub je napustio vezista Luis Mila, koji je za 5.000.000 evra prešao u Granadu, dok je srpskog internacionalca Filipa Malbašića otkupio Kadiz.

Stadion Hihona (©Reuters)

Opstanak i sistem "ni na nebi, ni na zemlji"

Ciljevi 22 tima, koji čine Segundu, prilično su različiti. Zavise od budžeta i istorije svakog kluba, a stvarnost je da san nijednog od njih nije da ceo život ostanu u predvorju Primere. Kartahena, Alkorkon, Lugo, Mirandes, Ponferadina, Fuenlabrada i Logrones nikada nisu učestvovali u najvišem državnom rangu. Pitajte ljude iz Fuenlabrade, koji su sanjali do poslednjeg trenutka da ponove čudo Majorke, odnosno da od treće divizije dođu do Primere za svega 13 meseci. Sprečio ih je virus, koji je, generalno, čitavom čovečanstvu promenio život.

Čudo se, ipak, ne događa svake godine, a nije baš realno da novajlije zakucaju na vrata elitnog španskog ranga. Naročito četvorka iz Treće divizije. Logronjes se odlučio za angažovanje iskusnijih igrača, dok se Kartahena neće mnogo razlikovati od prošle godine. Sabadelj se vratio posle pet godina u nižem rangu, i opstanak bi bio puna kapa. Svedoči o tome i angažovanje četiri igrača i još onih koji su na putu. Kasteljon se oslanja na trenera Oskara Kanoa, koji je njegov reformator. Angažovan je u decembru 2018. godine i uspeo je da tim iz okoline Valensije zadrži u Segundi B prve sezone, dok je u završenoj sezoni sa gotovo istim timom promovisan u Segundu. Iako se nekoliko ljudi promenilo u kadru, Kano ne odstupa od svoje filozofije rada i sa proverenim snagama će ove godine proći kroz tešku sezonu kako bi osigurao ostanak u prvenstvu.

Preostale ekipe su "ni na nebu, ni na zemlji". Fuenlabrada je samo bod falio da se domogne plej-ofa, a kormilar Hoze Ramon Sandoval ubedio je upravu da zaslužuje još jednu šansu. Napravljene su neke promene, ali u suštini isti materijal će se zasnivati u novoj sezoni Sandovala, koji je dobro svestan da je prvi cilj opstanak u kategoriji. Alkorkon je posrnuo u samom finišu i ostao bez doigravanja, a novi šef Mere Ermoso je u avgustu preuzeo palicu. Obećao je da će predstaviti tim koji će biti atraktivan sa loptom.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Malaga se jedva sačuvala prethodne godine, a neverovatna stvar je to što je imala najgori napad i najbolju odbranu u Segundi. Pola tima je pred izlaznim vratima, a finansijski problemi su ogromni. U poslednjem prijateljskom susretu sa Alkorkonom igrala su samo tri profesionalca. Hihon se rastao sa Miroslavom Đukićem, koji se do pandemije borio za plej-of. Zamenio ga je David Galjego, koji nije bio aktivan na tržištu i čini se da će se, čak i ako u narednom periodu dobije neke igrače, osloniti na postojeće snage, među kojima je srpski napadač Uroš Đurđević. Albasete je završio sa bodom iznad crte, a leto mu je proteklo bez posebnih promena. Slična priča važi za Lugo i Ponferadinu.

Mirandes je imao drugu najgoru odbranu u ligi, ali je stigao do polufinala Kupa, eliminišući timove kao što su Selta, Sevilja i Viljareal. Ekipa je izvršilaa mnogo transfera (ne velikih imena), među kojima je i dolazak Erika Jirke, na pozajmicu iz Crvene zvezde. Ovijedo je sa tri pobede u poslednje četiri utakmice uspeo da opstane, a sada se koncentrisao mahom na dovođenje igrača na pozajmicu. Centralni vezni Edgar Gonzalez iz Betisa, brazilski golman Brazao iz Intera i 18-godišnji napadač Sedrik iz Atletiko Madrida trojica su igrača u koje se polažu velike nade u novoj sezoni.

Ništa bez Srba

Broj srpskih internacionalaca u Segundi je reprezentativan. Tu su Aleksandar Sedlar i Igor Zlatanović iz Majorke, Radosav Petrović i Nikola Maraš iz Almerije, golman Dragan Rosić je iz Almerije na pozajmici u Fuenlabradi, Slavoljub Srnic nosi dres Las Palmasa, Nikola Šipčić Tenerifa, dok je Uroš Đurđević napadač Hihona.

ŠPANIJA 2 - 1. KOLO

Subota

16.00: (2,45) Ponferadina (2,95) Kasteljon (3,30)

18.15: (1,85) Leganes (3,35) Las Palmas (4,70)

18.15: (2,00) Hihon (3,30) Logronjes (4,00)

21.00: (1,65) Espanjol (3,50) Albasete (6,25)

Nedelja

12.00: (2,25) Ovijedo (3,00) Kartahena (3,60)

16.00: (2,50) Majorka (3,20) Rajo Valjekano (2,95)

18.15: (2,30) Fuenlabrada (3,00) Lugo (3,50)

18.15: (2,90) Mirandes (2,95) Alkorkon (2,70)

21.00: (1,90) Tenerife (3,40) Malaga (4,30)

Saragosa - Đirona *odloženo

Sabadelj - Almerija *odloženo