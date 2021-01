Zavrnuo je slavinu kineski predsednik Si Đinping domaćim biznismenima i zabranio im da investiraju velike sume novca u projekte izvan državnih granica, što je napravilo ogromnu pometnju u radu Intera, inače kluba u vlasništvu porodice Žang, koja upravlja kompanijom Suning.

Kao da havarija nastala zbog pandemije virusa korona i nove svetske ekonomske krize nije bila dovoljna, Interovi svi izvori finansiranja su presušili i to je izazvalo ozbiljne probleme likvidnosti. Naime, Inter nema para da isplati plate svojim igračima i stručnom štabu, a osim toga klub nije uspeo da uplati prvu ratu na ime obeštećenja za Ašrafa Hakimija!

Marokanac je letos postao ubedljivo najskuplje plaćeni desni bek u istoriji Intera, pošto je za njega izdvojena suma od 40.000.000 evra, plus pet miliona na ime bonusa, dok mu je godišnja plata takođe pet miliona evra. Inter, međutim, nije obeštećenje platio odjednom, već je dogovorio bio da se posao obavi u ratama. Prva u iznosu od 10.000.000 evra trebalo je da bude uplaćena još u poslednjim danima decembra, što se nije dogodilo zbog čega su u Interu molili da se ispregovaraju novi uslovi. Real je pristao na to i dao Interu rok do 30. marta da uplati 10.000.000 evra.

Kako bruji fudbalska Italija, Inter je zapao u ozbiljne finansijske probleme zbog svega što se u svetu dešava poslednjih godinu dana! Igračima i stručnom štabu duguju se plate još za jul i avgust, plus za novembar i decembar! Generalni direktor Bepe Marota i finansijski direktor Alesandro Antonelo obećali su im da će sve dugove izmiriti najkasnije do 16. februara. Ako to ne bude učinio, Interu preti kazna po kojem će početi da mu se oduzimaju bodovi u Seriji A, što klub pokušava da izbegne po svaku cenu.

Interovi čelnici nameravaju da sednu sa svakim igračem ponaosob kako bi ispregovarali model isplate dugovanja, kako bi obe strane bile zadovoljne.

