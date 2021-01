Posle potrošenih 172.000.000 evra na dovođenje Ferana Toresa, Rubena Dijaša, Natana Akea i nove ture talentovanih klinaca među kojima je i Paritzanov biser Filip Stevanović, Mančester Siti je odlučio da ove zime ne potroši ni cent i maksimalno se pripremi za letnju transfer pijacu u kojoj je cilj da se pronađe dugoročni naslednik Serhija Aguera, ali i kupe novi standardni levi bek i defanzivni vezni.

Za tu priliku Pep Gvardiola dobiće vrtoglavih 250.000.000 evra! Prema izveštajima sa Ostrva najveća porcija tog novca biće izdvojena za kupovinu novog centarfora. Novi transfer astronomskih razmera desiće se bez obzira da li Kun Aguero ostane u Mančester Sitiju posle leta ili ne. Jednostavno, u Sitiju su počeli da planiraju budućnost bez jednog od dvojice najboljih igrača u klupskoj istoriji – drugi je David Silva – i smatraju da je ovo leto idealna prilika da se otvori sledeće poglavlje. Agueru ugovor sa Sitijem ističe na leto, ali se još ne zna da li će dve strane dogovoriti novu saradnju ili će se u prijateljskom tonu rastati. Ako Aguero bude želeo da ostane, moraće navodno da se odrekne polovine od njegove trenutne sedmične plate koja iznosi 300.000 evra!

Svojevremeno je ideja bila da Aguerov naslednik postane Gabrijel Žezus, ali Brazilac prečesto ima problema sa povredama, mada se i pokazalo da nije ta klasa da bi odmenio najboljeg strelca u Sitijevoj istoriji.

Zbog toga je Pep Gvardiola već spremio užu listu kandidata na kojoj se nalaze tri imena – Romelu Lukaku, Erling Haland i Darvin Nunjez. Na Etihadu jako cene Lukakuove fudbalske kvalitete, zbog čega se ozbiljno razmišlja o ofanzivi na njegov potpis. Snažni Belgijanac je vezan jakim ugovorom za Inter do juna 2024. godine, što znači da bi Siti morao da izvuče zmiju iz džepa ako želi da dobije njegov potpis. Lukaku se preporodio otkako je u avgustu 2019. prešao iz Mančester junajteda za sumu od 74.000.000 evra. Samo ove sezone postigao je 17 golova na 22 utakmice u svim takmičenjima, uz tri asistencije, a u dresu Nerazura skupio je već 51 gol na 73 nastupa i igrač je koji je najbrže u istoriji kluba stigao do 50 recki. Čak brži i od Ronalda Fenomena.

Tokom boravka u Mančester junajtedu prošao je kroz jako loše periode kod Žozea Murinja i pogotovo Olea Gunara Solskjera, a fudbalski kritičari na Ostrvu su redovno govorili da ima nekoliko kilograma viška i da ne može da isprati tempo Premijer lige. Iako je plaćen gotovo 85.000.000 evra Evertonu, na 96 utakmica imao je 42 pogotka. Jednom prilikom je priznao i sam da mu je laknulo kada je napustio Mančester i da je u Interu pronašao novi život.

Pitanje je da li bi Lukaku pristao da se vrati na Ostrvo posle svega kroz šta je prošao. U Interu je sklopio odlično partnerstvo sa Lautarom Martinezom, Inter je sada u najužoj konkurenciji za Skudeto. Mada je klub u finansijskim problemima pošto je odlukom kineskih vlasti da zabrani domaćim kompanijama da investiraju velike sume novca u inostranstvu nastao problem pa je firma Suning u vlasništvu porodice Žang rešila da proda deo ili sve deonice u svom vlasništvu. Šta će to značiti za igrače – niko ne zna.

Erling Haland nije tiha patnja samo prvog čoveka Reala Florentina Pereza, već i Pepa Gvardiole. Prema izveštajima s Ostrva, Gvardiola vidi Halanda kao idealnu zamenu za Aguera, iako se u biti ne radi o istom tipu napadača. Haland je zvezda u usponu, mlad je i ima veliki prostor za napredak, a u klubu veruju da bi mogao da bude Sitijevo rešenje za narednih deset godina, baš kao što je svojevremeno to Aguero postao kada je došao iz madridskog Atletika.

Problem bi mogao da bude u tome što je Haland već projektovan kao jedna od četiri glavne Perezove puzle za projekat “Galaktikosi 3.0“ i navodno mladi norveški golgeter čeka samo poziv iz Madrida. Haland u ugovoru ima klauzulu po kojoj će mu otkupna cena biti fiksna na 75.000.000 evra, ali ona će postati aktivna tek od leta 2022. godine. Do tada klubovi imaju mogućnost da kupe Norvežanina, ali Dortmund postavlja uslove i cena će verovatno biti devetocifrena.

Darvin Nunjez

Možda najveće iznenađenje na listi je Darvin Nunjez. Novo urugvajsko čudo postepeno gradi svoju karijeru i posle megatransfera iz Almerija u Benfiku prošlog leta za 25.000.000 evra već je zapao za oko jednom od najbogatijih i najboljih klubova Engleske i Evrope. U dresu lisabonskih Orlova skupio je po osam golova i asistencija usvim takmičenjima, a zbog svoje mladosti, temperamenta, potencijala i talenta je takođe u izboru. Biće, ipak, verovatno treći izbor, bar dok ne bude jasnija slika da li su Lukaku i Haland dostupni i po kojoj ceni. Svakako bi od njih trojice bio najjeftiniji, a i pitanje je da li bi se Siti baš sada kockao s dovođenjem njega posle tek jedne dobre sezone u karijeri na najvišem nivou...

Što se veznog reda tiče, sve je izglednije da će Fernandinjo posle više od 300 nastupa za Siti otići ovog leta pod istim uslovima kao Aguero. Brazilac je u Sitiju prošao put od jednog do najkvalitetnijih fudbalera u Evropi na svojoj poziciji, do toga da je postao Gvardiolin čovek za sve i neko za koga klub ne uspeva godinama da pronađe adekvatnog naslednika. Fernandinjo je u poslednje dve-tri sezone igrao preko verovatno svih zacrtanih granica, jer bez njega Siti nije bio isti. U međuvremenu je doveden Rodri iz madridskog Atletika, ali su i njegove igre dosta promenjive. Svakako je Sitiju potreban još jedan defanzivni vezni, jer bi s Fernandinjovim eventualnim odlaskom ostao samo Rodri kao igrač kome je to prirodna pozicija, ako izuzmemo eksperimente sa Ilkajem Gundoganom koji je ipak nešto ofanzivniji.

Pored toga Pep namerava da konačno reši i poziciju levog beka koja je godinama Sitijeva najslabija tačka. Godinama unazad na toj poziciji se rotiraju svi oni kojima to nije prirodna pozicija – od svojevremeno Džejmsa Milnera, preko Natana Akea do Aleksandra Zinčenka danas, sve zato što je Benžaman Mendi stalno povređen. A kad nije njegove igre su često upitne, dok u međuvremenu krši kovid protokole zbog čega se često nalazi na meti kritika...

Ali, o imenima se ne govori previše. Navodno, cilj je da se napravi detaljna analiza stanja na tržištu do leta i onda izaberu odgovarajuće mete. Suma od 250.000.000 evra trebalo bi da bude dovoljna da zadovolji Sitijeve trenutne potrebe...

