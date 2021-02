Jedan od junaka prvog prolećnog kola Superlige – Mladen Krstajić. Preuzeo je TSC u zimskoj pauzi, počeo klupsku trenersku karijeru i već na startu je kao gost pobedio Vojvodinu u derbiju kola (1:0).

Dugo je kao selektor Krstajić trpeo kritike i uvrede, sada je došao trenutak da malo uživa u pohvalama. A otkrio je u intervjuu za Kurir da je mnogima bilo čudno kada je rešio da trenersku karijeru počne u Bačkoj Topoli.

Čovek koji je do pre godinu i po bio selektor reprezentacije, koji je imao veliku igračku karijeru u Bundesligi, “zaplivao” je u Superligi u relativno malom klubu sa severa.

“Javnost nije mogla bez zlih jezika o meni. Pitali su se neki jesam li ostao bez para, koji su moji motivi za TSC... Evo, da im kažem projekat kluba me je privukao, jer znam da ima budućnost! TSC je ozbiljna priča, ona koja treba Srbiji. Daj bože da svi u Srbiji budu blizu TSC-a, ne računajući Partizan, Zvezdu koji su giganti, Vojvodinu i Čukarički. Gazda mi je dao odrešene ruke da radim sportski sektor kako ja mislim, jer ja odgovaram za svoj posao. Dajem izveštaj, a Uprava overava da li sam radio dobro, ili ne. Ovih mesec dana ne da uživam, nego sam presrećan”, poručuje Krstajić.

Uživa nekadašnji defanzivac Partizana, Šalkea, Verdera u privatnom biznisu, u pravljenju rakije, ali kada si ceo život u fudbalu, teško je biti van njega.

“Nije mi prijalo da sedim besposlen. Imam svoj biznis, ali fudbal me ispunjava. Prošlo je nekoliko meseci, stigla je korona, totalna blokada... Ljudi počnu da zaboravljaju. Pitam se, Mladene, treba da nađeš posao. Imao sam želju da radim u Srbiji. To je moja zemlja. Po prirodi sam čovek koji voli da mu je sve potaman. Tako se pojavila ponuda iz TSC. Sticajem tragičnih okolnosti izgubili su velikog čoveka i trenera Zoltana Saba. Pozvao me je gospodin Žemberi predsednik, popričali smo pola sata, šta i kako. Kad sam obišao Sportski centar i akademiju, video kakav je projekat, nisam mnogo razmišljao”.

I krenulo je sjajno. TSC je, pogotovo u prvom poluvremenu, nadigrao Vojvodinu nasred Karađorđa.

“Prva utakmica je bila mnogo bitna za mene. Nemam čarobni štapić, ali imam energiju i motiv. Sad mogu javno da zahvalim igračima i poručujem im da ne smeju da se opuštaju. Hvala im za poklon koji su mi dali posle godinu i po dana. To je model TSC za budućnost. Mi smo klub koji će svakom praviti problem u budućnosti. Nismo slučajno u Superligi, postajemo ozbiljan klub u srpskom fudbalu. Utakmica u Novom Sadu mnogo je važna za moju filozofiju. Nismo se plašili Vojvodine, ali smo ih respektovali. Osvajači su kupa, Lala (Nenad Lalatović) postavio je sve na vrhunski nivo... Da smo izgubili došli bismo opet u zonu koja nam ne odgovara. I medijski bi bilo negativni, prvo zbog mene. Sada sve ovo treba potvrditi protiv Rada”.

Analizirao je Krstajić i gornji dom Superlige, koji je cilj TSC-u.

“Zvezda je uz pojačanja koja je dovela, u ovom momentu, da ne prejudiciram, najjača u Srbiji! Jesam partizanovac, ali je tako! Partizan je drugi, mora da čeka da neko otkine Zvezdi sa strane nešto, da bi mogli da iznenade. Vojvodina je osvajač kupa, Čukarički ozbiljan klub, sa jasnim sistemom. Rade kako treba da se radi. To su četiri kluba najbolja u Superligi. Svi ostali skoče, pa se vrate u prosek. To je redosled moći u Srbiji i svi mi ostali se tražimo”.

POMIRIO SAM SE S ĐURIĆEM

Biće prilike da Krstajić i TSC igraju protiv njegovog Partizana, na čijoj klupi je Aleksandar Stanojević, Mladenov saborac iz dana kada su ratovali u Humskoj sa tadašnjim predsednikom kluba Draganom Đurićem.

“Sale Stanojević i ja smo se tada zaleteli protiv Dragana Đurića! Mislili smo da će javnost stati uz nas, ali smo se prevarili. I svi su nas vrlo brzo zaboravili. Pogrešili smo. Drago mi je da sam taj sukob sa Đurićem rešio i prevazišao. Sale Stanojević je najbolji trener u Superligi! Ima kvalitet, dobro radi i to će se pokazati. Treba mu vremena. Nadam se da će ostati što duže u Partizanu”.

KAD PRIČAŠ O VIDIĆU – STOJIŠ MIRNO

Uvek su Mladen Krstajić i Nemanja Vidić bili u sjajnim odnosima, od prvog dana kada je as Mančester junajteda ušao u reprezentaciju. I zato sadašnji trener TSC-a ne može da bira stranu u Vidićevom sukobu sa FSS-om.

“Nemanju volim, poštujem i cenim. Ako pričaš o njemu, staneš mirno! Po meni, Vidić je legenda, možda jedan od najvećih srpskih fudbalera u poslednjih 30 godina. Kad on kaže, onda se sve protrese! Ne znam na koji bih način prokomentarisao, a da me ljudi ne shvate pogrešno. Kad sam bio mlađi, imao sam slične situacije u Partizanu... Reaguješ na prvu. Prenagliš. Ima ljudi koji su u tim poslovima duže, stariji su, iskusniji.... Kažeš nekada nešto što ne treba. Ja sam ispeglao odnos sa Đurićem, on je osvojio najviše trofeja kao predsednik kluba i tu je kraj. I to je moj odgovor na ovo što je Nemanja rekao u svom pismu. Ne kažem da Vidić nije u pravu, niti da Kokeza nije u pravu”, ostao je Krstajić uzdržan.