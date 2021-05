"Što ste više svoji, veće su vam šanse da odete dalje. Ukoliko razmišljate o protivniku teže je. Bitno je ono što vi radite. Želim da budemo mi. To je moja želja."

Zvuči pomalo neverovatno, ali da, bile su to reči Pepa Gvardiole pred prvi meč polufinala Lige šampiona sa Pari Sen Žermenom. Prečesto je Španac na svojoj koži osetio posledice neshvatljivih, nepotrebnih i krupnih promena u timu pred ključne okršaje u sezoni da bi ih iznova ponavljao. Delovalo je tog 29. maja, na osnovu njegovih izjava, da je konačno izvukao pouku iz višegodišnjih grešaka – drži se najboljeg što imaš i ne odstupaj od dobitne formule. Rezultat će doći.

I Pep je ostao dosledan svojim rečima. Pobednički tim trpeo je minimalne izmene, u Ligi šampiona gotovo neprimente. Mančester Siti je počistio Pari Sen Žermen lakše nego što je iko mogao da pretpostavi, kao da se ne radi o tada aktuelnom viceprvaku i timu koji je u prethodnoj rundi izbacio Bajern. Ali kada dođe do odlučujućih trenutaka, malo šta ima smisla kod Gvardiole. Pep jednostavno ne može protiv sebe, to mu je u prirodi. Da u velikoj utakmici pokuša nešto potpuno drugačije od do tada viđenog. A za Siti nije mogla biti veća od prvog finala Lige šampiona u klupskoj istoriji.

Otprilike sat vremena pre početka utakmice UEFA je objavila zvanične sastave. U timu Sitija, na papiru, jedna promena u odnosu na revanš meč sa Pari Sen Žermenom. Navijačima mančesterskog kluba naprasno se javio Lion, pre njega Totenhem, Liverpul i Monako.

Gvardiola je odlučio da u postavu uvrsti Rahima Sterlinga, čoveka koji je bio potpuno izvan forme i poslednji start u Ligi šampiona upisao krajem februara, a u četiri utakmice protiv Dortmunda i Pari Sen Žermena dobio zbirno 12 minuta.

Ko je platio ceh Pepovog "overthinkinga"?

Foto: Reuters

Dvojac Rodri – Fernandinjo - jedan od njih dvojice se do tog trenutka našao u startnoj postavi na 59 od 60 utakmica u sezoni – finale je počeo sa klupe. Odlukom da utakmicu započne bez prirodnog defanzivnog veziste i na tu poziciju postavi Ilkaja Gundogana, svog najboljeg strelca, Gvardiola je iz svog veznog reda izbio svaki mišić i ostavio ga na vetrometini Čelsijevih kontranapada.

"Uradio sam ono za šta sam mislio da je najbolja odluka. Odluka je bila moja, želeo sam kvalitetne igrače. Gundogan je mnogo godina igrao na toj poziciji. Hteo sam da dobijemo na brzini, da kontrolišemo sredinu, da pronađemo prostor unutar i između redova", pravdao se Gvardiola.

Španac je utakmicu počeo sa trojicom u veznom redu, Silva i De Brujne su se potom pomerili ka napred, Siti je u uvodnim minutima delovao kao tim koji zna šta radi, a onda se sve raspalo. Dok je Sterling, zbog kojeg je Fernandinjo ostao na klupi, gubio duele sa sunarodnikom Risijem Džejmsom i svakim narednim Pepovu odluku okarakterisao pogrešnom, Čelsi je koristio "crne rupe" nastale izostankom Brazilca.

Kako se poluvreme približavalo, Tuhelov tim je bio sve bliži vođstvu i do istog nije stigao jedino zahvaljujući Timu Verneru. I onda gol – Maunt sam na sredini terena, pred njim sve vreme ovog sveta. Falio je još samo da fudbaleri Mančester Sitija prostor kojim je njegovo dodavanje prošlo uveličaju crvenim tepihom. Kao vrelim nožem kroz puter, Maunt je presekao protivničku odbranu i vinuo Haverca u zvezde.

Za to vreme Gvardiola je nervnozno mahao rukama, crtajući pokretima ruku krugove, trouglove, stvari koje je verovatno jedini video. Posle sat vremena je na teren umesto Silve poslao Fernandinja da popravi stvari, čime je indirektno priznao da je napadačka formacija i definitivno doživela krah. Pokušao je čak i sa dvojicom klasičnih napadača, iako je do samog kraja stigao igrajući bez ijednog. Ali bilo je kasno.

"Idemo kući, napravićemo pauzu dve nedelje i onda ćemo odlučiti sa klubom šta je najbolje za naredne godine. Sada želim da se vratim kući i budem sa porodicom koju nisam dugo video, da napravim pauzu i počnem da radim na tome kako da pristupim sledećoj sezoni. Vratićemo se jači u budućnosti", uveravao je Gvardiola posle meča.

I vratiće se, nema sumnje. Ali bi naredne godine, za promenu, mogao da pokuša da na putu ka cilju ne skreće sa kursa, umesto što pokušava da fudbalsku javnost zadivi svojim eksperimentima.