Kuluševski i Medison su tu, De Zerbi "puca" iz pištolja za novi start sezone

Start koji je malo ko očekivao, posle ambicioznog leta i za transfere izdvojenih 366.000.000 evra, ali Totenhem je zaista na dnu sa svega tri boda i otuda je meč sa Koventrijem od 21.00 prilika za skok iz opasne zone.

Računica je prosta, pobede li Pevci makar s golom razlike, načiniće skok na 16. mesto. No, u Koventriju, koji se probudio i koji ima dve pobede zaredom, nisu došli u London s belom zastavom. Posebno jer Frenk Lampard, koji ih predvodi sa klupe, ima običaj da postiže dobre rezultate protiv Totenhema, barem je tako bilo dok je bio igrač. Sada to želi da uradi i kao menadžer.

21.00: (1,55) Totenhem (4,50) Koventri (5,80)

Roberto de Zerbi je, posle svega u prva dva meseca sezone, rešio da pokuša sa šok terapijom. U utorak, dva dana posle remija na Old Trafordu sa Mančester Junajtedom (1:1), odveo je ekipu u trening kamp u Marbelju. Želeo je da radi na igri u izolaciji, daleko od svih. Nije bilo čak ni fotografija na klupskom sajtu i društvenim mrežema igrača, ako se na računa ona koju je bokser Entoni Džošua objavio, a koja je napravljena prilikom posete igrača Totenhema njegovoj teretani.

"Radilo se najviše o tome da igrači budu zajedno, jer u redu, ja sam trener i preuzimam odgovornost, ali ona je na svakom, od šefa pa do igrača. Trebalo je da se tamo osete kao pravi tim. Mislim da smo u Mančesteru, posebno u tim najtežim momentima posle isključenja Bentankura, pokazali da imamo karakter. To moramo da pokažemo i sada pred našim navijačima, jer ako želimo, možemo da promenimo istoriju ove sezone, i prošle, takođe", kaže menadžer Pevaca Roberto de Zerbi.

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Polako se sklapa mozaik. Dejan Kuluševski će posle 526 dana od poslednjeg nastupa, biti na klupi za rezerve. Davno je bio taj 11. maj 2025. kada je posle 19 minuta zbog povrede kolena morao da napusti teren na meču sa Kristal Palasom. Mnogo se toga u fudbalu od tada dogodilo, a reprezentativac Severne Makedonije silno je propatio što nije mogao da igra.

Takođe, kreativni Džejms Medison se nedavno vratio na teren posle 18 meseci mučenja sa povredama. Još čeka na start od prvog minuta. Čini se da je Marbelja otuda bila idealno mesto da "porodica" bude na okupu, s tim što De Zerbi nema problem da svojim igračima povremeno dozvoli čašu vina ili piva. Nešto je u Španiji ipak bilo zabranjeno.

"Radili smo najviše na terenu, ali imali smo samo jedno pravilo. Telefoni nisu bili dozvoljeni za stolom prilikom doručka, ručka i večere, jer smo ionako stalno uz njih. Imali smo dva ili tri važna sastanka na kojima smo pričali o fudbalu, našoj situaciji i kako svako treba da preuzme odgovornost. I ništa više. Bilo je nekih večera samo za igrače i posebno za stručni tim. Kao trener shvatate da morate da se popravite, da promenite situaciju i tražite rešenje za sve. Ovako nešto sam već dva puta uradio sa Marseljom i bilo je to dobro rešenje. Pričao sam sa vlasnicima o tome, ništa posebno. Bilo je to samo da bismo više vremena bili zajedno, jer u predsezoni nismo mogli. Imamo mnogo novih igrača i onih koji su se vratili sa Svetskog kupa. Tri ili četiri dana bez porodice, morali su da stave klub na prioritetnu poziciju, to je dobro i normalno. Da, mogli su da izlaze slobodno, bez vojničkih pravila. Ja volim slobodu", dodao je De Zerbi.