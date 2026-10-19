Kuluševski i Medison su tu, De Zerbi "puca" iz pištolja za novi start sezone
Vreme čitanja: 5min | pon. 19.10.26. | 10:00
Menadžer Totenhema je ekipu za susret sa Koventrijem (21.00) pripremao u Marbelji
Kada ne ide i kada je hladno oko srca, ponekad nije zgoreg pobeći u toplije krajeve. Posebno ako ste iz Londona, nemate pobedu u šest kola i poslednji ste na tabeli Premijer lige, kao što je slučaj sa Totenhemom.
Podaci ne lažu: Totenhem je sa tri gola najneefikasniji tim u ligama petice, ali i jedan od četiri kluba iz iste grupe liga koji nema upisanu pobedu. Preostali su Avr, Borusija Menhengladbah i Malaga.
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Start koji je malo ko očekivao, posle ambicioznog leta i za transfere izdvojenih 366.000.000 evra, ali Totenhem je zaista na dnu sa svega tri boda i otuda je meč sa Koventrijem od 21.00 prilika za skok iz opasne zone.
Računica je prosta, pobede li Pevci makar s golom razlike, načiniće skok na 16. mesto. No, u Koventriju, koji se probudio i koji ima dve pobede zaredom, nisu došli u London s belom zastavom. Posebno jer Frenk Lampard, koji ih predvodi sa klupe, ima običaj da postiže dobre rezultate protiv Totenhema, barem je tako bilo dok je bio igrač. Sada to želi da uradi i kao menadžer.
21.00: (1,55) Totenhem (4,50) Koventri (5,80)
Roberto de Zerbi je, posle svega u prva dva meseca sezone, rešio da pokuša sa šok terapijom. U utorak, dva dana posle remija na Old Trafordu sa Mančester Junajtedom (1:1), odveo je ekipu u trening kamp u Marbelju. Želeo je da radi na igri u izolaciji, daleko od svih. Nije bilo čak ni fotografija na klupskom sajtu i društvenim mrežema igrača, ako se na računa ona koju je bokser Entoni Džošua objavio, a koja je napravljena prilikom posete igrača Totenhema njegovoj teretani.
"Radilo se najviše o tome da igrači budu zajedno, jer u redu, ja sam trener i preuzimam odgovornost, ali ona je na svakom, od šefa pa do igrača. Trebalo je da se tamo osete kao pravi tim. Mislim da smo u Mančesteru, posebno u tim najtežim momentima posle isključenja Bentankura, pokazali da imamo karakter. To moramo da pokažemo i sada pred našim navijačima, jer ako želimo, možemo da promenimo istoriju ove sezone, i prošle, takođe", kaže menadžer Pevaca Roberto de Zerbi.
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Polako se sklapa mozaik. Dejan Kuluševski će posle 526 dana od poslednjeg nastupa, biti na klupi za rezerve. Davno je bio taj 11. maj 2025. kada je posle 19 minuta zbog povrede kolena morao da napusti teren na meču sa Kristal Palasom. Mnogo se toga u fudbalu od tada dogodilo, a reprezentativac Severne Makedonije silno je propatio što nije mogao da igra.
Takođe, kreativni Džejms Medison se nedavno vratio na teren posle 18 meseci mučenja sa povredama. Još čeka na start od prvog minuta. Čini se da je Marbelja otuda bila idealno mesto da "porodica" bude na okupu, s tim što De Zerbi nema problem da svojim igračima povremeno dozvoli čašu vina ili piva. Nešto je u Španiji ipak bilo zabranjeno.
"Radili smo najviše na terenu, ali imali smo samo jedno pravilo. Telefoni nisu bili dozvoljeni za stolom prilikom doručka, ručka i večere, jer smo ionako stalno uz njih. Imali smo dva ili tri važna sastanka na kojima smo pričali o fudbalu, našoj situaciji i kako svako treba da preuzme odgovornost. I ništa više. Bilo je nekih večera samo za igrače i posebno za stručni tim. Kao trener shvatate da morate da se popravite, da promenite situaciju i tražite rešenje za sve. Ovako nešto sam već dva puta uradio sa Marseljom i bilo je to dobro rešenje. Pričao sam sa vlasnicima o tome, ništa posebno. Bilo je to samo da bismo više vremena bili zajedno, jer u predsezoni nismo mogli. Imamo mnogo novih igrača i onih koji su se vratili sa Svetskog kupa. Tri ili četiri dana bez porodice, morali su da stave klub na prioritetnu poziciju, to je dobro i normalno. Da, mogli su da izlaze slobodno, bez vojničkih pravila. Ja volim slobodu", dodao je De Zerbi.
Jedini koji ne može da igra trenutno je Ćavi Simons. Medison i Kuluševski su veliki plus za nastavak sezone.
"Veoma sam blizak sa Ćavijem Simonsom. Pratio svaki njegov korak dok je povređen. Kao i Medisona, mada je sa njim nešto drugačije. On je još jedan poseban igrač koji sada može da igra. I Dejan Kuluševski je veoma važan igrač, prošle sezone bio je povređen. To je deo ovog posla, ali takav period može da ih ojača i da postanju bolji i snažniji igrači. Potrebno je da se odigra mnogo utakmica da se stekne najbolja kondicija, ali ima igrača koji su važni i ako odigraju 10, 15 ili 20 minuta, a Medison je jedan od njih. Spreman je da počne meč, ali ne znam da li će igrati od početka. Čekam pravi momenat", priznao je italijanski stručnjak.
Koventri je živnuo i posle četiri startna poraza, upisao dve pobede. Frenk Lampard zna šta čeka njegov tim u Londonu.
"Kada ih gledam kako igraju, vidi se da imaju mnogo kvaliteta i dobrog trenera. Mi brinemo o sebi, posle slabog starta upisali smo dve pobede i to čini da se osećamo dobro, tako da nije vreme za poređenje. Pošto smo mi ekipa koja je tek ušla u ligu, svesni smo da oni veruju da su favoriti protiv nas i to je u redu. Mi moramo da verujemo u sebe i izađemo san istim žarom koji smo imali i protiv Njukasla", kaže Lampard.
Gosti će igrati bez Luka Vulfendena, Orelea Amende, Džoša Eklsa i Hadžija Rajta, ali se posle suspenzije od tri meča vraća Taivo Avoniđi, dok se Kejn Kesler Hejden oporavio od povrede zadnje lože.
PREMIJER LIGA, 7. KOLO
Subota
Everton - Čelsi 0:2 (0:0)
/Neto 46, 90/
Mančester Siti - Ipsvič 3:2 (2:1)
/Foden 19, Haland 34, 69 - Maeda 21, Fleming pen 90/
Brentford - Liverpul 1:2 (1:0)
/Luis Poter 44 - Munjoz 62, Isak 70/
Fulam - Hal 1:0 (1:0)
/Ivobi 33/
Njukasl - Aston Vila 0:1 (0:1)
/Manzambi 36/
Nedelja
Bornmut - Sanderlend 2:0 (1:0)
/Tavernije 6, Evanilson 48/
Lids - Mančester Junajted 1:1 (0:1)
/Kalvert Luin 51 - Embeumo 35/
Brajton - Kristal Palas 5:0 (3:0)
/Kanvo 4ag, Gomez 7, Ajari 10, Kostulas 49, Hinšelvud 84/
Notingem Forest - Arsenal 0:1 (0:0)
/Madueke 80/
Ponedeljak
21.00: (1,55) Totenhem (4,50) Koventri (5,80) MOZZART RELAX
*** kvote su podložne promenama