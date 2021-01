Oprostio se napadač Milana Zlatan Ibrahimović od reprezentacije Švedske. Skandinavci su se plasirali na Evropsko prvenstvo ove godine, a Šveđani se potajno nadaju da bi mogli u žuto-plavom dresu opet da uživaju u majstorijama "Ibrakadabre".

Kuluševski, koji se proteklog leta vratio u Juventus sa pozajmice iz Parme, pozvao je veterana da se vrati u nacionalni tim.

"Bilo bi sjajno da nam se pridruži na Evropskom prvenstvu. Nacija bi to podržala“, rekao je Kuluševski.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

On kaže da mu imponuje pohvale od strane poznatijeg zemljaka koji i u 40. godini igra u odličnoj formi i bori se za titulu u Seriji A u dresu Rosonera.

"Često se dopisujemo, šaljemo poruku jedno drugom. On je za mene idol, jer teško da iko na svetu može da radi ono što on radi. Kada me pohvali, to me tera da još više radim sledećeg dana na treningu, jer sam tako ponosan na njegove reči“, rekao je Kuluševski.

Dejan Kuluševski (©Reuters)

Juventus je u nedelju uveče pobedio na svom terenu Sasuolo sa 3:1. Kuluševski je počeo meč s klupe, ali je krajem prvog poluvremena ušao u igru umesto povređenog Argentinca Paola Dibale.

Vezista Juventusa postigao je ove sezone tri gola za Juventus na 15 utakmica u Seriji A. Bjankoneri su vezali tri pobede u šampionatu Italije. Trenutno su četvrti sa sedam bodova manje, ali i utakmicu manje, u odnosu na lidera Milana.

Prošle nedelje je Juve naneo prvi poraz Rosonerima u Seriji A.

IZBOR UREDNIKA