Kuman pročitao saopštenje i pobegao od pitanja: Ne očekujte čuda, ne mogu i mladi i rezultati

Tek je četiri kola prošlo, Barselona još ne zna za poraz, ali igra ne uliva toliko samopouzdanje pa katalonski mediji već danima bruje o potencijalnoj smeni Ronalda Kumana. I mada njega na klupi obaveza Barselone da mu isplati 13.000.000 evra ako ga smeni – on je sam platio 6.000.000 kako bi mogao da napusti klupu reprezentacije Holandije – čini se da i šef stručnog štaba Blaugrane počinje da oseća pritisak.

Stoga danas vrlo neuobičajena konferencija za novinara, jer novinarskih pitanja – nije bilo. Kuman je samo pročitao unapred pripremljeno saopštenje i – otišao. Ne pre no što je zamolio javnost za strpljenje i podršku, jer slikovito rečeno: ne može i jare i pare. Preneseno na fudbalski teren, ne mogu i mladi igrači i rezultati.

“Ekonomska situacija u klubu je u vezi sa sportom tako da moramo da izgradimo tim u okolnostima u kojima nismo u mogućnosti da investiramo. Dobra stvar kod izgradnje tima je što će mladi ljudi dobiti priliku, kao nekad Ćavi i Inijesta. Ali to zahteva strpljenje“, počeo je Kuman kratko obraćanje.

“Dobar plasman na tabeli bi u takvim okolnostima predstavljao uspeh. U Ligi šampiona ne možemo da očekujemo čuda. Poraz od Bajerna mora da se shvati iz te perspektive. Proces u kome smo trenutno mora da se podrži, rečima i delima. I štampa priznaje da smo u toku procesa. Nije ovo prvi put. Računamo na vašu podršku u ovim teškim vremenima. Tim i igrači su zadovoljni podrškom koju smo imali na utakmici sa Granadom. Dođite na utakmice“, završio je.

Nije ipak Kuman uspeo da okonča i medijske spekulacije o njegovoj smeni. Sigurno će on voditi ekipu na gostovanju kod Kadiza u četvrtak, ali ako tim i tu podbaci, kao kada je slavio bod protiv Granade, pitanje je da li će uprava na čelu sa Đoanom Laportom uspeti da pregrmi pritisak. Iako zaista nema novca da se razbacuje.

Morala bi prvo da plati tih 13.000.000 evra Kumanu, a još se nije ratosiljala ni obaveza prema Kikeu Setjenu, pa bi onda morala da pronađe i novog šefa. Lokalni mediji spekulišu da bi se Barsa u tom slučaju prvo okrenula ka Robertu Martinezu s tim da bi i njemu morala da plati obeštećenje, ovog puta „skromnih“ 1.800.000 evra, kako bi on mogao da napusti klupu Belgije.

Opcija je i Ćavi, bez obzira na to što je na izborima podržao drugog kandidata, mada Laporta smatra da bi legendarni fudbaler prvo morao da se kali na B timu, jer je do sada vodio samo katarski Al Sad.

Naravno, u razmatranju će svakako biti i svi drugi treneri bez angažmana. Od Andree Pirla preko Filipa Kokua sve do Antonija Kontea, mada svi znaju koliko je on težak za svaki cent. I ne voli da radi bez velikih ulaganja. Upravnom odboru Barselone dopada se i Erik Ten Hag, mada je on sjajno startovao sezonu u Ajaksu.

Tamo će sigurno biti titula i velikih pobeda. U Barseloni će neko vreme proteći u oživljavanju kluba. Eduard Romeu, potpredsednik zadužen za ekonomska pitanja, traži barem dve godine da se klub uspravi. A navijači nisu poznati po strpljenju.