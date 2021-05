Žil Kunde bi predstojećeg leta trebalo da bude među najtraženijim štoperima evropskog kontinenta. Posle još jedne odlične sezone u dresu Sevilje, čime je samo potvrdio da nije samo jedan od "one season wonder" (čudo jedne sezone prim. aut) Kunde je spreman da napravi sledeći korak u karijeri, zbog čega je Sevilja odlučila da objavi cenu na koju bi pristala.

Radi se o sumi od 65.000.000 evra. U modernoj eri fudbala i prenapumpanih cena to nije tako visoko obeštećenje za koji je u svojoj debitantskoj sezoni za Sevilju stigao do mesta u idealnom timu Lige Evrope i samim tim bio jedan od ključnih faktora osvajanja ovog takmičenja. Kvalitet je podigao na viši nivo već u takmičarskoj godini na izmaku, a gotovo da ne može da se zamisli sastav Đulena Lopetegija bez njega. Odigrao je dosad već 47 utakmica, postigao četiri gola i potpisao jednu asistenciju. Fudbalski kritičari da su njegovo fudbalsko znanje i ozbiljnost daleko iznad prosečnog igrača od 22 godine.

O ceni koju sada traži Nervion izveštava najuticajniji list u Andaluziji i Sevilji Estadio Deportivo. Interesovanje za Kundea uozbiljilo se u poslednjih nekoliko meseci, a kao prvi kandidat se ističe Mančester junajted. Ne dešava se prvi put da se Junajted dovodi u kontekst s Kundeom, s tim što su sada skauti Crvenih đavola sve češći gosti stadiona Ramon Sančez Pizhuan.

Ipak, u Junajtedu još razmišljaju da li da krenu po Kundea ili ne. Navodno su u klubu s Old Traforda svesni da je visoka cena posledica ne samo inflacije, već i drugih, realnih sportskih faktora koji daju za pravo Sevilji da postavi lestvicu na domete dostižne samo pojedinim evropskim klubovima. Na kraju je tu i Kundeov ugovor koji je validan do juna 2024. godine.

Zbog toga u Junajtedu imaju opcije B i C, a to su Kundeov sunarodnik i saigrač iz mlade reprezentacije Francuske Vesli Fofana, te Juventusov Kristijan Romero na pozajmici u Atalanti. Radi se o momku kojeg je sportski direktor Sevilje Monći želeo u svom timu prošle godine, ali mu je promakao kroz prste pošto je Fofana dobio poziv iz Lestera koji nije mogao da odbije. Lisice su Sent Etjenu platile 35.000.000 evra za Fofanu, što Sevilja ne može sebi da priušti.

Junajtedu čak i ne zvuči loše ideja da kapitenu Hariju Megvajeru dovede baš Fofanu, koji ne samo što je jeftiniji, već je poput engleskog reprezentativca prošao kroz ruke Brendana Rodžersa na King Pauer stadionu, gde igra odličnu debitantsku sezonu u Premijer ligi. Skupio je 39 utakmica u svim takmičenjima i upisao jednu asistenciju.

Kod Romera je možda najveći problem njegov status. On je na pozajmici u Atalanti iz Juventusa, gde je dosta napredovao i pokazao kvalitet za najviše domete. Stvar je u tome što Atalanta ima pravo preče kupovine, odnosno mogućnost da na leto aktivira opciju otkupa već dogovorenu s Juventusom na 18.000.000 evra, što bi za ceo transfer donelo torinskom klubu sumu od 20.000.000 evra. Posle strašne godine u Atalanti, Romero je postao interesantan i Juventusu koji se sprema za veliko renoviranje na leto, što dodatno komplikuje Junajtedu posao.

Romero bi mogao da bude najjeftinije rešenje, ali najkomplikovanije za realizaciju. Preostale dve opcije su daleko skuplje, ali izvodljvije ako Junajted ima novca...

