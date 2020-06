Lalatović naoštren za Partizan: Ja sam grobarima najveća motivacija!

Nije baš tenzija kao da je Partizanov protivnik u velikom finalu večiti rival Crvena zvezda, ali to je samo ako se stavite u poziciju navijača crno-belih. U Novom Sadu su više nego naoštreni na bitku za pehar Kupa Srbije. Nenad Lalatović više nego bilo ko drugi. Šef struke Vojvodine ima priliku da podigne prvi pehar u trenerskoj karijeri. I to baš protiv Partizana, tima kojeg, kako je rekao, najviše voli da pobedi.

"Tako je, baš sam to rekao. Rekao sam i da idemo u grotlo navijača Partizana, jer će njih biti tamo 10.000 i pravi su fanatici, bodre svoj tim. Meni je žao što neće biti naših pristalica, bili bi nam velika pomoć na Čairu, ali takav je njihov stav i ja ga poštujem", istakao je Lalatović.

Finale Kupa će doneti i novu epizodu u "večitom derbiju" Lalatovića i navijača Partizana. Bilo je bure i tokom i posle meča u Novom Sadu u petak. Ipak, šef struke Lala tvrd da će sve te uvrede Grobara biti motiv više za njegov tim.

"Navijače Partizana poštujem, ali ih ne volim. Njima sam ja na utakmici najveća motivacija, pošto počnu da me vređaju otkako kročim na teren. Oni me ponižavaju, sipaju uvrede na račun moje porodice, majke moje dece, koju zbog toga ne mogu da dovedem na stadion. Vređaju srpsku majku koja rađa srpsku decu. Moja ćerka plače kada čuje te uvrede, a ja ne mogu da joj objasnim zašto se to dešava. Nije problem, neka vređaju mene, ja to mogu da podnesem. A, mojim igračima će sve to da bude samo dodatni motiv", tvrdi Lalatović.

Vojvodina je samo jednom u istoriji osvojila Kup. A, Nenad Lalatović nijednom. Veći motiv od toga nije potreban.

"Ne razmišljam mnogo o tome, ne želim da se opterećujem. Voleo bih da kao trener osvojim trofej, mislim da sam ga već zaslužio po svemu što sam dao srpskom fudbalu", zaključio je Nenad Lalatović.

Za vreme i posle utakmice u Novom Sadu, utakmice koja gotovo nije imala nikakav takmičarski značaj, sve je varničilo na terenu i van njega. Ne može se izbeći pitanje šta će tek onda biti u sredu, kada je na talonu pehar Kupa.

"Za nas je svaka utakmica bitna, pogotovo protiv tako velikog protivnika, jer svaka pobeda se piše. Igramo čvrst fudbal, to je sve normalno što se događa na terenu. Varnice koje su se desile posle toga su rezultat rivaliteta koji postoji, pa je i to na neki način normalno", smatra Nikola Drinčić, kapiten Vojvodine.

Bio je dete Partizana, nekoliko sezona je nosio crno-beli dres, ali Drinčić tvrdi da mesta za emocije nema.

"Uvek sam davao sve od sebe gde god da sam igrao i zato mi je draže da ja podignem trofej, nego Partizan", poručio je Drinčić.

