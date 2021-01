(Od specijalnog izveštača iz Antalije)

Posle šestomesečnih javnih istupa trener Vojvodine Nenad Lalatović konačno je početkom januara dobio ono što je toliko želeo – novo rukovodstvo. Dragoljub Samardžić preuzeo je ulogu predsednika, dok je na mesto sportskog direktora stigao Milan Kosanović. Doskorašnji pomoćnik Vladana Milojevića vrlo transparentno je na promociji izneo plan novosadskog kluba u narednom periodu, a jedna od namera je i da se obori prosek starosti ekipe. Poučen iskustvom svog prethodnika, Radovana Krivokapića, Lalatović ističe da to neće ići tako lako.

“Uvek sam optimista i to sam bio kao igrač. Isti taj tim sa kojim je Vojvodina bila deveta, mi smo polusezonu završili kao treći. Svi su se pitali kako? Lepo, ti igrači nisu zaboravili da igraju fudbal. Moram da pohvalim Radovana Krivokapića, sa kojim sam igrao. Žao mi je što taj momak sada nema posao i Vojvodina bi trebalo da se pozabavi time. Da ga vrati ovde, kao trenera u omladinskim selekcijama, jer je on gurao mnogo mladih igrača. Nikada neću zaboraviti konferenciju za štampu, igrali smo protiv Vojvodine, tada sam trenirao Radnički, kada je novinar pohvalio Krivokapića i rekao da je vrlo hrabar trener jer gura po sedam, osam mladih igrača. Ja sam u tom trenutku rekao: “Da sam na mestu uprave Vojvodine, dao bih mu ugovor na dve godine, jer taj momak gura hrabro, ali ćete ga vi smeniti, zato što nema rezultate.“ Sada pitam te ljude koji su ga smenili, zašto nisu stali iza njega. Kako su mogli da traže rezultate od čoveka koji je gurao po osam, devet mladih igrača. Oni nemaju odgovor na to, a dečko sada nema posao“, ističe strateg Vojvodine u razgovoru za klupski sajt.

Mada nema ništa protiv te ideje, Lalatović sada traži isto ono što je tada zahtevao i za Krivokapića – protekciju od uprave u slučaju da stvari ne krenu planiranim tokom. Jer forsiranje mladih igrača i rezultati teško idu pod ruku.

"Posle Radovana sam došao ja. I tada sam imao posao u Radničkom. Ja ću naći posao, nisam problem ja, i sutra kada odem iz Vojvodine, ali mi je žao takvih perspektivnih, mladih trenera, koji poslušaju druge šta im pričaju i padnu pod njihov uticaj i na kraju ih oteraju. Ja ne mogu pasti pod uticaj, jer radim samo onako kako smatram da treba. Saslušam drugog, ali ja donosim odluku. Projekat mladih igrača će biti kad ja budem rekao. Hoćemo da guramo mlade igrače? Imaćemo sedam, osam mladih igrača, ali hoću ugovor na dve godine, zaštitite mene kao trenera i moj stručni štab. Recite, ne tražimo rezultate, hoćemo da igraju sedmorica igrača iz omladinske škole i ja prihvatam. Sa tri, četiri iskusna igrača, nikakav problem nije. A ne posle bude projekat mladih igrača, a trener dobije nogu. Poveli smo iz omladinske škole četvoricu igrača. Moram da pohvalim omladinsku školu, jer radi sjajan posao i meni olakšava kad dovodi kvalitetne igrače. Prezadovoljan sam sa igračima koji su pošli sa nama na pripreme, naravno, i sa četvoricom koju sam malopre nabrojao. Ima ih trenutno osam ispod 21 godine ovde sa nama. Dobijaće šansu sigurno, i treba da se fokusiramo na njih, ali Vojvodina mora da pravi rezultate i da igra u Evropi."

Foto: J. Grlić

Podsetio je trener Vojvodine još jednom na prethodni period, u kojem se susretao sa brojnim poteškoćama, jer na određenim funkcijama nije imao ljude.

"Kada je bilo govora o treneru Vojvodine, ona je dve godine kuburila sa rezultatima i tražili su rešenje ko će Vojvodinu vratiti u sam vrh srpskog fudbala izbor je pao na mene. Opet je Vojvodina ona stara, jaka, moćna, koje se svi plaše i drhte, i to je ono za šta ja živim i zbog čega sam se vratio. Što se tiče gospodina Kosanovića, radi se o sjajnom čoveku, za kojeg sam želeo da dođe ovde. Pričao sam i ranije da mi je u poslednje vreme bilo teško, jer je bivši sportski direktor otišao i nisam ga imao poslednjih šest, sedam meseci, kao ni predsednika. Sada smo dobili predsednika kluba, gospodina Samadržića, imamo i sportskog direktora, gospodina Kosanovića, i lepo mi je , jer sam rasterećeniji i ne moram da vodim računa o stvarima koje nisu za trenera. Svestan sam da sam u nekim stvarima preterivao, ali jednostavno nisam mogao da nešto ne kažem. Nikad ništa nisam tražio za sebe, već za svoje igrače i zaposlene. Ali sam siguran da će uprava kluba u narednom periodu sve ispuniti, da igrači počnu prvenstvo i svi u klubu koji pošteno rade posao dobiju svoje plate."

Trener Vojvodine uverava da se njemu neće ponoviti Krivokapićev scenario.

"Sa mnom neće biti isti slučaj, zato što kada mi istekne ugovor na leto, znam da ću naći novi posao. Ja ću produžiti ugovor sa klubom, ako uprava bude želela. Možda su nezadovoljni dobrim rezultatima, što obaram sve rekorde, trofejima. Mogu da budu nezadovoljni jedino mojim jezikom, a on jeste dugačak, ali ispravan, pravedan i dobronameran.“

Prema njegovim rečima može se zaključiti da je spreman za naredni korak, odnosno odlazak u inostranstvo. Ugovor mu ističe ovog leta, ali bi ga, kako kaže, ukoliko dobije ponudu, produžio i ostao u Novom Sadu.

"Uvek bih voleo da ostanem u Vojvodini, to je moja druga kuća. Rekao sam već, iz Vojvodine bih voleo da odem samo u inostranstvo. I voleo bih da radim u Vojvodini sve dok tamo i ne odem. Ali nekima to ne odgovara, jer mnogi bi voleli da se pitaju više nego što se pitaju, a ja se pitam i Vojvodina ima rezultate. Sada živim u Lipovom gaju i prilazi mi roditelj i kaže:“Naša deca su do sad navijala za Zvezdu i Partizan. Otkad ste vi došli njihov prvi klub je Vojvodina. To je bila moja želja“. Nekima smetam, ali mogu samo da im smetam. Oni mi ne mogu ništa. Mogu samo da me ne vole, da me gledaju, da mi se nasmeju kad me vide, a kad odem od njih ogovaraju me, jer nemaju hrabrosti da me pogledaju u oči", zaključio je Lalatović u svom stilu.