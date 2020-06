Lalatović ratuje s Grobarima: Ponašao sam se normalno i nisam bio nekulturan

Kada igraju Partizan i tim kojeg s klupe predvodi Nenad Lalatović, taj susret uvek ima i treće poluvreme.

Nije bilo drugačije ni u subotu u Novom Sadu, gde je Vojvodina pobedila crno-bele (1:0), a šef struke Lala bio tokom celog meča na meti gostujućih navijača. Odgovor je stigao posle utakmice, najpre pred kamerama, a onda i na konferenciji za novinare.

Bio je i jedan srednji prst uperen nekon, ali „nema dokaza“ na fotografiji da je bio pokazan baš Grobarima.

A, Nenad Lalatović na koncu cele priče tvrdi da je on nevina žrtva navijačkog iživljavanja.

„Ne znam šta sam to uradio otkako sam izašao iz tunela. Oni samo u mene gledaju i od prvog do poslednjeg minuta im je poenta samo to da mene vređaju i pobede. Uopšte ne znaju da igraju protiv Vojvodine, vež misle da igraju protiv mene. Od prvog momenta, sasvim normalno sam se ponašao i nisam bio nekulturan. Ako sudija prekine utakmicu kad vređaju nekog drugog, zašto je ne prekine kad vređaju mene? Smatram da sam zaslužio da se to desi kad me ceo stadion vređa, zbog svega što sam dao srpskom fudbalu. I ja sam čovek i imam osećanja, te bih voleo da se zabrani da me vređaju i ponižavaju“, rekao je Lalatović na konferenciji za novinare.

I nastavio u istom stilu, tražeći veću zaštitu na utakmicama.

„Pošto sam ja u pitanju, nema veze što se čuju uvrede. Gađaju me, vređaju, ponižavaju, vređaju mi dete, bivšu ženu, nazivaju je pogrdnim imenima... Čime sam ja to izazvao i zaslužio? Time što ih pobedim? Na to imam pravo. Apsolutno nijednog trenutka ništa nisam učinio, sve dok oni mene nisu počeli da vređaju. Nikad nisam prvi provocirao, uvek su oni mene. Nisam kriv što me ne vole. Ni ja ne volim njih. Ne mrzim ih, ali iskreno, ne volim ih. Volim kad ih pobedim i uživam u tome“.

Dok je Partizan uglavnom čuvao igrače za finale Kupa u Nišu u sredu, Lalatović je na teren poslao skoro sve najbolje što ima.

„Do sledećeg meča ima pet dana, a ja smatram da su mojim igračima potrebne utakmice da bi bili na optimalnom nivou. Mi smo jak kolektiv, te moji igrači igraju lošije kad duže odmaraju. Ovo im nije bilo ništa preterano naporno. Profesionalci su i imaju sasvim dovoljno vremena da se oporave, tako da smatram da ništa loše nisam napravio. Danas sam na teren izveo tim za pobedu nad Partizanom i u tome smo uspeli“, podvukao je Nenad Lalatović.

Do novog susreta sa Partizanom. Već u sredu na Čairu.