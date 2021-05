Četiri kola su još ostala do kraja Superlige, a što se Vojvodine tiče kraj može i sad da se odsvira.

Iz Kupa je ispala u polufinalu, na tabeli može da bude treća ili četvrta, što je što se Evrope tiče potpuno svejedno. A, Nenad Lalatović je već počeo da svodi račune, spremajući se za odlazak iz kluba.

Uoči meča sa Radničkim šef struke Lala je govorio o igračima kojima ističu ugovori, a koji nisu dobili ponudu za nastavak saradnje.

„Moram da priznam da je jako teško da motivišemo tim, jer imamo mnogo igrača kojima ističu ugovori i oni mi i sami govore „Šefe, nismo dobili nove ugovore, a nismo još našli drugi klub. Ne daj bože da se povredimo, možemo da ostanemo godinu dana na ulici bez kluba i bez primanja“. Ja sam ponosan na svoje igrače, oni su snaga našeg kluba, jer onako odigrati drugo poluvreme protiv Crvene zvezde, sa tri stopostotne šanse Zukića, Bojića i Gemovića, dokaz je veličine naših fudbalera. Takođe, moram da dodam da smo mi ovde Koperfildi, samo to kod nas u klubu niko ne može da kaže, jer budžet Crvene zvezde iznosi 30.000.000 evra, Partizanov je 20.000.000, Čukarički ima četiri do pet miliona evra, a Vojvodina 2,5. To ne govorim da bih hvalio sebe već svoje igrače, koji zaslužuju nove ugovore”, počeo je Lalatović.

On je ironično poručio upravi kluba da joj želi na leto da pronađe bolje i igrače i trenera.

“Novi stručni štab će dovesti nove igrače, ali ne treba Vojvodina sada da dovodi deset novih fudbalera, jer će biti jako teško da ponove ovakve dve sezone. Ipak, upravi kluba želim da nađu bolje igrače, koji će im doneti bolje rezultate nego mi, a želim im i da nađu boljeg trenera od mene, iako sam siguran da u narednih 50 godina niko neće ponoviti uspehe iz prethodne dve godine”.

Bez obzira što se sprema na odlazak, Lalatović poručuje da Lale imaju istorijsku šansu što se tiče Evrope.

”Vojvodina ima prvi put priliku da uđe u grupnu fazu jednog evropskog takmičenja i da zaradi ogroman novac, jer prvo kolo ne igra, u drugom i trećem je povlašćena i tek u četvrtom može da izvuče nekog zvučnog rivala. Ne znam da li vodeći ljudi u klubu razmišljaju u tom pravcu, ali nije lako da se sedam do deset novih igrača lako uklopi u tako kratkom periodu, sa novim trenerom. Po mom mišljenju mnogo teže će ući u grupnu fazu u takvim okolnostima, iako je prilika zaista velika”.

Što se tiče utakmice sa Radničkim, Lalatović je najavio da će pružiti šansu mlađim fudbalerima.

“Imamo nekoliko povređenih i umornih igrača, odsutan će biti Bralić, dok Bjeković ima koronu. Na ovoj utakmici imamo šansu da damo minutažu Novevskom i Miletiću i još nekim mlađim igračima. Počećemo i sa standardnim igračima Stojkovićem, Maksimovićem, Devetkom, tu će biti i Simić, Zukić, Topić, Mrkaić, ali moramo da damo šansu tim mlađim igračima, da klub može da vidi na koga može da računa u sledećoj sezoni. Želimo da vidimo da li je Miletić za Vojvodinu odmah ili će morati na pozajmicu, mada igra fenomenalno u Omladinskoj ligi Srbije i pred njim je velika karijera. Topić je već pokazao da će biti veliki igrač i siguran sam da će uz Zukića biti najtraženiji član Vojvodine”.

Zanimljivu priču je izneo trener Vojvodine kada je u pitanju borba za treće mesto sa Čukaričkim.

„Možda sam ih ja malo iznervirao što sam rekao da ćemo sigurno biti treći, ali uprava Čukaričkog je odlučila da duplira premije svojim igračima ako budu ispred nas i to je za svaku pohvalu. Dakle, njih svakako čekaju bonusi na kraju sezone ako budu četvrti, a ako budu treći, premije će im biti duplirane. To je još jedan pokazatelj kako jedan prvi čovek kluba voli svoje igrače. Zbog toga i dovodi najbolje mlade igrače iz Srbije i ja im želim sve najbolje. Ne bih imao ništa protiv ni da budu treći, ako im je toliko stalo. Mi smo svoje ciljeve ostvarili plasmanom u Evropu”, poručio je Nenad Lalatović.