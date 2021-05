Situacija na vrhu je jasna, ali na drugom kraju tabele tinja. Crvena zvezda je šampion, Partizan, Čukarički i Vojvodina će u kvalfikacije za Konferencijsku ligu, pa je u poslednjim kolima Superlige prava drama u borbi za opstanak.

OFK Bačka, Mačva i Zlatibor su već ispali, u 35. kolu mogla bi i Inđija ako na domaćem terenu ne savlada Mačvu, a Radnički i Proleter uzmu bar bod, dok pod nogama gori i Novom Pazaru, Radu, Proleteru, Radničkom, Voždovcu, Napretku i Javoru, pa donekle i Spartaku, Mladosti, Metalcu i TSC-u.

Timove od šestog do 15. mesta – prvog ispod crte – deli svega sedam bodova. Posebno važne utakmice u ovom kolu biće one između OFK Bačke i Novog Pazara, te Javora i Proletera, koji posle samo jednog osvojenog boda u proteklih sedam kola nezadrživo klizi ka Prvoj ligi Srbije. Javor je, pak, dobio dve poslednje utakmice - posle ove druge protiv Spartaka su se Subotičani indirektno žalili na suđenje – i ako slavi i sada napraviće ogroman korak ka opstanku.

"Svesni smo da je ova utakmica presudna i za Proleter, i za nas, i da će obe ekipe hteti pobedu u ovom duelu. Pobedom u Subotici izborili smo se za to da sami odlučujemo o svojoj sudbini i najvažnija utakmica u ovoj sezoni za nas je ova protiv Proletera. Na raspolaganju su svi igrači, atmosfera je dobra, u dobrom smo ritmu i mislim da ćemo tu utakmicu odigrati maksimalno angažovano, koncentrisano i profesionalno i uspeti da zabeležimo bodove. Poznajemo ekipu Proletera, nema u ovoj ligi nepoznanica. Imaju kvalitet, ali u krizi su. Sigurno će iz te krize izaći, ali se nadam da će potrajati još malo, bar do kraja ove utakmice", rekao je šef stručnog štaba Javora Igor Bondžulić.

U problemu je i Voždovac, iako su i Zmajevi vezali dve pobede, ali su i dalje samo dva stepenika ispred Rada, koji u 35. kolu čeka Crvenu zvezdu sa malim šansama da tu traži bodove spasa. Voždovac putuje u Lučane.

"Još jedno teško gostovanje, jedno od najtežih u ligi. Mladost igra izuzetno kao domaćin, na svom terenu ima samo dva poraza, od Crvene zvezde i Zlatibora. Mi smo u prethodne dve utakmice pokazali da se na Voždovac može ozbiljno računati. Samopouzdanje raste upravo na krilima tih pobeda, ali opet prizemni i maksimalno koncentrisani ulazimo u utakmicu i nadamo se pozitivnom rezultatu. Zbog samog koncepta lige u kojoj igra 20 klubova, a šest ispada, jedan dobar rezultat pomera vas gore, a loš rezultat vas gura u zonu ispadanja. Svedoci smo da je svaka lopta, svaki duel, svaki kontakt važan. Tako i pripremam svoje momke i mislim da će upravo taj momenat presuditi, mentalna stabilnost i mirnoća, ambijent u svlačionici. Kod nas je to trenutno na izuzetnom nivou, napravili smo izuzetnu koheziju i sinergiju i verujemo da će nas to dovesti do cilja", ocenio je Predrag Rogan, kormilar Zmajeva.

Posebnu pažnju javnost privuće će i duel Napretka i Čukaričkog, pošto su Čarapani u seriji od pet pobeda, u prošlom kolu su uz neke zaista zbunjujuće lako postignute golove savladali TSC sa 3:1, ali Brđani u 2021. imaju samo dva ligaška poraza i objektivno su kvalitetniji sasta. Mada, kako su rezultatski nezainteresovani, u poslednje vreme umeju i da na teren pošalju mlade igrače da se razigravaju.

"Ako pobedimo, 99 odsto bismo završili posao oko opstanka. Igramo sa jednom od najboljih naših ekipa. Neće biti lako, ali nije bilo lako ni u januaru, kada smo počinjali sa 18 bodova. Očekujem tešku utakmicu, ali i novi trijumf. Ostali smo bez Saše Marjanovića, pored Alena Melunovića, našeg najboljeg igrača. Povredio se posle pola sata igre protiv Mačve i ne možemo i dalje da računamo na njega. Van takmičarskog pogona su i Miloš Milovanović i Luka Milunović, dobili su koronu, ali tim koji počne je najbolji i očekujem da svi pruže maksimum i da završimo sezonu na najbolji način i izborimo opstanak", istakao je Milan Đuričić, trener Kruševljana.

Važna napomena je da Čuka nije bila milostiva ni prema Proleteru, ni prema Novom Pazaru, ni prema Mladosti, i ne treba očekivati da će trener Dušan Đorđević na teren da izvede postavu sa belom zastavom.

"U prethodnim rundama smo imali iskustva sa ekipama koje se bore za opstanak, takav će slučaj biti i protiv Napretka. Očekujem da domaćin navali svim silama u želji da nas pobedi i možda i reši pitanje statusa u društvu najboljih. Opet, mi imamo cilj da zadržimo treće mesto, na kojem smo trenutno, ali i da promovišemo što veći broj mladih igrača. A njihova najbolja promocija je uz dobre igre i adekvatan rezultat. I u Kruševcu ćemo pokušati da ostanemo na našem koloseku. Kruševljani imaju iskusnog trenera, očigledno i kvalitetne igrače, a to pokazuju i rezultati u prethodnim mečevima", istakao je Dušan Đorđević.

IZBOR UREDNIKA

SUPERLIGA - 35. KOLO

Utorak

18.00: (1,73) Javor (3,50) Proleter (5,30)

18.00: (1,80) Mladost (3,50) Voždovac (4,70)

18.00: (1,83) Napredak (3,70) Čukarički (3,50)

18.00: (8,50) OFK Bačka (4,70) Novi Pazar (1,38)

18.00: (1,92) Radnik (3,50) Spartak (4,10)

Sreda

16.00: (1,60) Inđija (3,80) Mačva (6,00)

16.00: (1,25) Partizan (6,50) TSC (10,0)

16.00: (1,73) Vojvodina (3,60) Radnički (5,10)

16.00: (7,25) Zlatibor (4,00) Metalac (1,50)

18.05: (7,75) Rad (6,00) Crvena zvezda (1,30)

*** kvote su podložne promenama