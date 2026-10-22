Lalatović zadovoljan izborom sudije u Nišu: Srđan Jovanović je za Ligu šampiona, biće to bez greške

Nenad Lalatović se vraća u Niš, na mesto velikih ličnih uspeha. Kraj Nišave je u sezoni 2018/19. stigao do drugog mesta na tabeli, a godinu dana kasnije sa Vojvodinom osvojio Kup nakon penal serije protiv Partizana. Sada će na Čairu sedeti na klupi Novog Pazara, koji je preuzeo nedavno, posle odlaska Strahinje Pandurovića , iako je Radnički opet bio u igri. Dva tima nemaju baš impozantno prolazno vreme, što posebno važi za domaćina, pa veliki ulog nosi predstojeći meč 13. kola Mozzart Bet Superlige (petak, 18.00 – Arena Sport Premium 3).

"Ostala je velika žal zbog IMT-a, gde moram da pohvalim moje momke. Igrali smo 70 minuta sa igračem manje, postigli gol, pa primili dva. Dobro smo analizirali utakmicu, pustili je momcima odmah da pogledaju kako ne bi pali. Treba da nastave u ovakvom ritmu. Debelo smo oštećeni, bilo je 16 grešaka na našu štetu. Jako je teško igrati 70 minuta manje protiv odličnog IMT-a. Imali smo igru, šanse, a dve su bile stopostotne u drugom poluvremenu, plus dva očigledna faula na 18 metara od gola protivnika što nisu dosuđena", rekao je Lalatović na redovnoj konferenciji za novinare. Zadovoljan je jer će pravdu u Nišu deliti Srđan Jovanović. "Ovog puta nam sudi naš najbolji arbitar. Siguran sam da ćemo imati suđenje 50:50. Nikada neću tražiti ni 51 odsto za Pazar. Srpskom fudbalu uvek dolikuje da bude ravnopravno suđenje. Mora tako da bi nam fudbal bio bolji, da nam reprezentacija sa igračima iz naše lige bude kvalitetnija, da nam je klupski fudbal u Evropi bolji. Kad je kvalitetno suđenje, kvalitetnije su i ligaške utakmice. Igrači se 100 odsto opterećuju. A, ne da se neki opterete 50 odsto, pa nas posle u Evropi nema nigde. Zahvalan sam Fudbalskom savezu Srbije što nam je dodelio jednog od najboljih sudija u jednom velikom derbiju".

Došlo je vreme i za slovo o Radničkom, kojem će sa gosti suprotstaviti bez suspendovanih Jovana Marinkovića i Pape Gadija, a odsustvovaće i povređeni Aleksandar Miljković. "Niš cenim, poštujem i respektujem, radio sam tamo. Radnički je sa mnom zabeležio jedan od najboljih rezultata u istoriji kluba, imali smo samo dva poraza za godinu dana i igrali polufinale Kupa. Sadašnji trener Radničkog Nikola Drinčić bio je moj igrač. Bili smo nepobedivi, neosvojiva tvrđava. I sada je to odličan tim, predvodi ga čovek o kojem imam samo reči hvale. Želim mu sve najbolje u karijeri. Mogu svakog da pobede, ali i od svakoga da izgube. Obe ekipe su oslabljene, pa je s te strane egal utakmica. Moji igrači znaju šta bi trebalo da rade, kao i protiv IMT-a. Samo da ne pravimo neke glupe faulove. Sudi nam čovek za Ligu šampiona, biće to bez greške. Neka pobedi bolji, a ja se nadam da ćemo to biti mi. Uvek želim da se u Pazar vratim sa tri boda. Nadam se da ćemo imati i podršku naših navijača, iako nemam informaciju da li dolaze. Ja bih voleo da nas bodre u što većem broju. Nadam se pobedi za izlazak iz opasne zone, da krenemo ka zoni plej-ofa i Evropi", kazao je trener Pazara.