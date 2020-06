Lampard držao slovo Abrahamu: Verner idealna konkurencija, dokaži da si bolji od njega

Aktivirao je Čelsi prvu transfer bombu leta i za 60.000.000 evra pojačao napadačku liniju Timom Vernerom. Iako transfer apsolutno ima smisla zbog toga što su u rotaciji ove sezone uz Tamija Abrahama još vremešni Olivije Žiru i zaboravljeni Miši Batšuaji, mnogi su se zapitali kako će Frenk Lampard da uklopi Vernera i engleskog napadača, strelca 15 golova u svim takmičenjima ove sezone.

Dok drugi razmišljaju, Lampard ima jednostavnu filozofiju – pokaži na terenu da si bolji od konkurencije.

“Nemam nameru da naglašavam svakom igraču ponaosob da će dobiti konkurenciju kada odlučimo da dovedemo nekog. Jer, to je normalna stvar u novijoj eri Čelsija, odnosno u eri Romana Abramoviča“, rekao je Lampard.

Abraham je jedan od najboljih diplomaca čuvene Čelsijeve akademije koja je progutala mnoga imena i predvodnik novog talasa igrača uz Mejsona Maunta, Fikaja Tomorija, Risa Džejmsa, Kaluma Hadson Odojija i Bilija Gilmura od kojih se dosta očekuje u prvom timu. Međutim, iako su oni svi prošli mlađe kategorije Plavaca i pokazali da imaju veliki potencijal za budućnost, to ne znači automatski da će imati garantovano mesto u timu i minutažu... To se odnosi i na Abrahama.

“Tami je imao vrlo dobru sezonu u Čelsiju. Ali, isto tako mora još da radi i napreduje kako bi dostigao nivo koji Čelsi traži. Srećan sam zbog toga što ima opcije i što ću imati nove opcije u napadu. Potrebna nam je zdrava konkurencija na svakoj poziciji“, kaže čovek koji je uz Džona Terija najveća legenda kluba.

Čelsi je još u februaru dogovorio transfer Hakima Zijeha iz Ajaksa za 40.000.000 evra, a Timo Verner je drugo i ne poslednje pojačanje koje se očekuje na Stamford Bridžu.

“Zadovoljan sam što ću imati Vernera na raspolaganju. Razgovarao sam s njim nekoliko puta i jako je uzbuđen zbog dolaska kod nas, što je jako dobro i važno za klub. Pre nego što zaista počnemo da sarađujemo moramo malo da se strpimo jer i mi i on imamo još aktuelnog posla, a to je da završimo sezonu. On je svakako tip igrača koji nam je bio potreban i koji smo tražili na tržištu. Verujem da će imati veliki uticaj na našu igru“.

Frenkijeva revolucija ili kako je suspenzija dala smisao Romanovoj ozloglašenoj akademiji

Lampard je najavio da će Verneru dati vreme za adaptaciju na Premijer ligu, ali da veruje da će igrač njegovih kvaliteta odmah prihvatiti intenzitet engleskog šampionata.

“Dugo sam ga pratio lično i znam da je jako veliki talenat. Gledao sam ga aktivno još pre nego što sam preuzeo Čelsi. Išli smo vrlo odlučno da ga potpišemo, jer smatramo da će biti veliko pojačanje za nas. Imao je fantastičnu sezonu i verujem da će podići kvalitet još više u Čelsiju“.

Čelsijeva aktivnost na transfer pijaci produkt je jednogodišne suspenzije zbog sumnjivih radnji tokom potpisivanja mladih igrača i Lampard priznaje da mu je jako važno to što je kroz prethodnih godinu dana mogao na delu da vidi decu iz akademije na delu.

“Imali smo dosta toga da vidimo i generalno sam zadovoljan. Ali, i te kako smo svi u klubu svesni da je potrebno da napredujemo dalje. Timo je pojačanje koje nam je potrebno“.

Čelsi trenutno zauzima četvrto mesto na tabeli Premijer lige, uejedno i poslednje za direktan plasman u Ligu šampiona naredne sezone. Za vratom nekadašnjem šampionu Evrope dišu Mančester junajted, Šefild junajted, Vulverhempton i Totenhem.

