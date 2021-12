Laporta: Dembele je bolji igrač od Mbapea

Muči se Usman Dembele sa povredama, mučila se u početku i Barselona sa njegovim ponašanjem i odnosom prema obavezama, ali uprkos svim problemima Katalonci i dalje žele da zadrže 24-godišnjeg krilnog napadača kome na kraju sezone ističe ugovor.

Doduše, teško je odreći se tek tako igrača koji je plaćen 135.000.000 evra.

U vreme kada ga je Barselona dovela iz Borusije Dortmund mladi Francuz zaista je delovao kao igrač koji bi mogao da dostigne visoke domete. Za Nemce je dao 10 golova i imao 22 asistencije u 50 mečeva, potencijal je nagovestio još u Renu, ali u Barseloni nikako da pokaže visok nivo. Nikako da se ustali u timu.

I pored toga, Đoan Laporta veruje u Dembelea. Štaviše, smatra ga boljim igračem od sunarodnika Kilijana Mbapea.

"Imamo veoma dobar odnos sa Dembeleom i on želi da ostane u Barseloni. I mi želimo da ostane, jer je veliki igrač. Za mene, on je bolji od Mbapea", izjavio je prvi čovek katalonskog kluba, uz dopunu da je potrebno utanačiti detalje sa menadžerima mladog fudbalera kako bi došlo do produžetka saradnje.

Sa 6.897 minuta za Barselonu tokom četiri i po godine, što dođe 76 celih utakmica i još jedno poluvreme, u vremenu kada igrači po sezoni igraju i četrdesetak mečeva, ovakva izjava je prilično smela.

Posebno jer je Dembele dosad dao 30 golova i imao 21 asistenciju za Katalonce, a Mbape u 167 utakmica plus jedno poluvreme (ako gledamo po minutima provedenim na terenu) ima već 141 gol i 73 asistencije za Pari Sen Žermen. Pritom je Mbape dve godine mlađi.