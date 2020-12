Nerazjašnjen status Aleksandra Kolarova uzburkao je strasti u Italiji, a dok se januarski prelazni rok bliži, sve se više šuška o potezima koje Inter sprema kako bi rasteretio budžet, a onda i obezbedio novčana sredstva za eventualna pojačanja.

Antonio Konte sastavio je dve liste želja i dostavio ih Bepeu Maroti. Na jednoj su igrači koje bi voleo da vidi u januaru (De Paul, Žervinjo, Paredes, Alonso...), na drugoj su oni kojima želi da vidi leđa (Eriksen, Vesino, Najngolan, Pinamonti...), a kako stvari stoje jedini fudbaler za koga nijedna ponuda neće biti razmatrana je – Lautaro Martinez. Ne samo u januaru, već i u bliskoj budućnosti.

Tako je otkrio Beto Jake, inače zastupnik argentinskog golgetera. Voz interesovanja Barselone odavno je prošao, katalonski gigant sada jedva da ima novca da funkcioniše normalno, tako da je jedini Lautarov plan da se maksimalno posveti Interu.

“Lautaro ima još tri godine ugovora sa Interom. Ko god želi da ga kupi mora da dobije odobrenje Intera, a to će biti nemoguće u nekoj bliskoj budućnosti. Lautaro je srećan, smiren, igra dobro i nastavlja da raste kao igrač“, rekao je Jake.

Dugo se spekulisalo da bi Lautaro mogao da dođe u Barselonu, a da je glavni zagovornik te ideje Lionel Mesi. U međuvremenu okolnosti su se značajno promenile...

“Nema više interesovanja Barselone. On je srećan tu gde je. Nastavlja da se podiže i raste. Ima neverovatan potencijal, može da postane elitni napadač. Jako je važno to što se jako brzo navikao na prilike u evropskom fudbalu. Došao je u Inter i počeo da igra automatski, a brzo je počeo i da daje golove. Ljudi vide njegov kvalitet, zato ga obožavaju i žele da ostane što duže u Interu. A on samo želi da nastavlja da pokazuje svoj kvalitet i koliko zaista vredi“.

Lautaro i Inter su dugo bili u pregovorima za novi ugovor, ali su oni naprasno prestali jer dve strane nisu mogle da pronađu zajednički jezik oko visine plate. Ipak, kako vreme bude prolazilo, Inter će biti u većem problemu, pogotovo ako se zna da klub ne želi da izgubi svog centarfora...

