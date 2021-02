Iznervirao se Lazar Marković. Mada to ne kaže javno, deluje kao da je pogođen tekstom na Mozzart Sportu u kome detaljno analizira projektovano učešće Partizana u narednoj sezoni evropskih kupova i eventualni put u Ligi konferencija, koja u ovom trenutku deluje kao realnost.

Svi podaci na našem portalu preuzeti su sa zvaničnog Jutjub kanala kluba iz Humske 1, koji se, između ostalog, prvi i bavio nacionalnim i klupskim koeficijentom, nagradnim fondom i premijama za učešće u novom čedu UEFA. Sa jasnim nagoveštajima šta bi moglo da čeka ekipu Aleksandra Stanojevića u sportskom i ekonomskom smislu za nekoliko meseci. Tim pre što je reč o tek osnovanom takmičenju, o kome se malo zna i javnost vapi za informacijama.

Samo što su pojedinci na crno-beloj strani Topčiderskog brda to doživeli kao degradaciju položaja na superligaškoj tabeli.

„Otkako smo se vratili u Beograd, čitamo u svim medijima, od portala, do štampanih, kako nas već svrstavaju u Ligu konferencija i kako večiti rival, i da se igra još sto kola, ne može da izgubi prvo mesto, što automatski znači da nam neko već na startu drugog dela sezone osporava borbu za titulu. Ako nam to neko kaže četiri meseca pre kraja sezone, s pravom se pitamo koju poruku nam šalje i da bi trebalo da okačimo kopačke o klin ili prihvatimo da titulu ne možemo da uzmemo“, deluje nezadovoljno Lazar Marković u pisanoj izajvi dostavljenoj medijima.

U njenom nastavku ističe spremnost da se za prekid trogodišnje vladavine Crvene zvezde ovdašnjom ligom bori sve dok postoje matematičke šanse.

„Borimo se do kraja! Ovde smo, jer nam je klub iznad svega, volimo i verujemo u Partizan i volimo fudbal! Naša borba traje do poslednjeg kola, na svakom stadionu i protiv svakog kluba u ligi. Ne znamo da li ćemo uspeti, ali znamo da ćemo se boriti do poslednjeg dana“, dodao je Lazar Marković.

Prvi zvaničan meč u 2021. Partizan igra u subotu od 17 časova protiv Napretka.